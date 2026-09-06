ജപ്പാനിൽ ട്രെയിൻ തട്ടി മരിച്ച കണ്ണൂർ സ്വദേശിനിയുടെ മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കില്ല; സംസ്കാരം ജപ്പാനിൽ
ദേവികയുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് പാസ്പോർട്ട് ഇല്ലാത്തതിനാൽ ജപ്പാനിലേക്ക് പോകാനും കഴിയില്ല. അതിനാൽ വീഡിയോ കോളിലൂടെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ കാണാനുള്ള സൗകര്യം മാതാപിതാക്കൾക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും ഒരുക്കും
Published : September 6, 2026 at 6:23 PM IST
കണ്ണൂര്: ജപ്പാനിൽ ട്രെയിൻ തട്ടി മരിച്ച കണ്ണൂർ സ്വദേശിനി ദേവികയുടെ മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കില്ല. ജപ്പാനിൽ തന്നെ സംസ്കാരം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു. സെപ്റ്റംബർ രണ്ടിനാണ് ഇരിക്കൂർ പടിയൂർ സ്വദേശിനിയായ ദേവിക (22) ട്രെയിൻ തട്ടി മരിച്ചത്. ജീവനൊടുക്കിയതാണെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. ട്രെയിൻ തട്ടി മൃതദേഹം ചിന്നിച്ചിതറിയ നിലയിലായതിനാൽ നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിന് തടസമുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. ഇതേത്തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ചർച്ചയിലാണ് ജപ്പാനിൽ തന്നെ സംസ്കാരം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചത്.
കുടുംബത്തിൻ്റെ ആവശ്യപ്രകാരം അവരുടെ ആചാരപ്രകാരമായിരിക്കും സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടത്തുക.
ദേവികയുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് പാസ്പോർട്ട് ഇല്ലാത്തതിനാൽ ജപ്പാനിലേക്ക് പോകാനും കഴിയില്ല. അതിനാൽ വീഡിയോ കോളിലൂടെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ കാണാനുള്ള സൗകര്യം മാതാപിതാക്കൾക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും ഒരുക്കും.
ഇരിട്ടി നിടിയോടിയിലെ തെക്കൻവീട്ടിൽ പ്രകാശൻ്റെയും ബിനയുടെയും മകൾ മകൾ വി ദേവികയെയാണ് (22) ജപ്പാനിലെ ഗിഫു സിറ്റിക്കു സമീപം ട്രെയിൻതട്ടി മരിച്ചനിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. നടപടിക്രമങ്ങൾക്കുശേഷം മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിനു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് തുടർനടപടികൾ ഏകോപിപ്പിച്ചിരുന്നു. ജപ്പാനിലെ ഇഗലൊചൊവൻ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ കോർപറേഷനിൽ നഴ്സിങ് അസിസ്റ്റൻ്റായി ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു ദേവിക. മൂന്ന് വർഷത്തെ കരാർ കാലാവധിയിൽ ആറ് മാസം മുൻപാണു ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചത്. ബന്ധുക്കളുടെ പരാതിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ, കെ സി വേണുഗോപാൽ, കെ സുധാകരൻ എംപി, സജീവ് ജോസഫ് എംഎൽഎ എന്നിവർ സംഭവത്തിൽ ഇടപെട്ടിരുന്നു.