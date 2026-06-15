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കടലിൽ കുളിക്കുന്നതിനിടെ കാണാതായ യുവാക്കളുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി; മരിച്ചത് കോട്ടയം സ്വദേശികൾ

കോട്ടയം ചങ്ങാനാശേരി സ്വദേശികളായ അപ്പുടി എബ്രഹാം(20), അങ്കിത് (20)എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. പള്ളിക്കരക്ക് ബീച്ചിനടുത്തായി കടലിൽ കുളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയ ഇരുവരെയും ഇന്നലെ ആറ് മണിയോടെയാണ് കാണാതായത്.

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അപകടത്തിൽ മരിച്ച അങ്കിത്, അപ്പു ടി എബ്രഹാം (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 15, 2026 at 5:01 PM IST

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കാസർകോട്: പൂച്ചക്കാട് കല്ലിങ്കാലിൽ കടലിൽ കുളിക്കുന്നതിനിടെ കാണാതായ രണ്ട് യുവാക്കളുടെയും മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. കോട്ടയം ചങ്ങാനാശേരി സ്വദേശികളായ അപ്പു ടി. എബ്രഹാം (20), അങ്കിത് (20)എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ഞായറാഴ്‌ച വൈകിട്ടാണ് ഇവർ തിരയിൽ പെട്ടത്. പള്ളിക്കരക്ക് ബീച്ചിനടുത്തായി കടലിൽ കുളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയ യുവാക്കളെ ഇന്നലെ ആറു മണിയോടെയാണ് കാണാതായത്. കടലിൽ കുളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയ നാല് പേരിൽ രണ്ടുപേർ തിരയിൽപ്പെടുകയായിരുന്നു. രണ്ടുപേരെ കാണാതായതോടെ കൂടെയുള്ളവർ കോസ്റ്റ് ഗാർഡിനെ വിവരം അറിയിച്ചു. കോസ്റ്റൽ പൊലീസും ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് അധികൃതരും നാട്ടുകാരും നടത്തിയ തെരച്ചിലാണ് മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്.

തിങ്കളാഴ്‌ച ഉച്ചയ്ക്ക് 12.30 ഓടെ ചിത്താരി പുഴയിൽ നിന്ന് അപ്പുടി എബ്രഹാമിൻ്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. തുടർന്ന് മൃതദേഹം കരയ്‌ക്കെത്തിച്ച് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.ഇതിന് പിന്നാലെ ഉച്ചയ്ക്ക് 1.15 ഓടെ രണ്ടാമതായി അങ്കിതിൻ്റെ മൃതദേഹം മുട്ടുംന്തല അഴിമുഖത്തിന് സമീപത്ത് നിന്ന് കണ്ടെത്തി. മൃതദേഹം ഒഴുകുന്നതായി കണ്ട മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളാണ് ഇത് അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയത്.

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വിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് രക്ഷാപ്രവർത്തകരും പൊലീസും സ്ഥലത്തെത്തി മൃതദേഹം കരയ്‌ക്കെത്തിച്ച് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. സംഭവം അറിഞ്ഞ ശേഷം യുവാക്കളുടെ ബന്ധുക്കളും കാസർകോട് എത്തി. ചങ്ങനാശ്ശേരി സ്വദേശികളായ യുവാക്കളുടെ അകാലമരണം ബന്ധുക്കളെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും നാട്ടുകാരെയും ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

മൃതദേഹങ്ങൾ ഇൻക്വസ്റ്റിനും പോസ്റ്റ് മോർട്ടത്തിനുമായി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. കടലിൽ കുളിക്കുമ്പോൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും അപകട സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ മുന്നറിയിപ്പുകൾ കർശനമായി പാലിക്കണമെന്നും അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

കടലിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

കടലിൽ ഇറങ്ങുമ്പോഴുള്ള അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാന്‍ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ചുവന്ന കൊടി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇറങ്ങാതിരിക്കുക. ലൈഫ് ഗാർഡുകൾ നൽകുന്ന നിർദേശങ്ങളെ അവഗണിക്കാതെ ആ നിർദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുക. അടിയൊഴുക്ക് കൂടുതലുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ ഇറങ്ങാതിരിക്കുക. ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട് കടലിൽ ഇറങ്ങാതിരിക്കുക.

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