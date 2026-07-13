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വിയറ്റ്നാം ബോട്ട് ദുരന്തം: കൊട്ടാരക്കരയിലെ ദമ്പതികളുടെ മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കും

വിയറ്റ്‌നാം ബോട്ട് അപകടത്തില്‍ മരിച്ചവരുടെ മൃതദേഹങ്ങള്‍ ഇന്ത്യയിലെത്തിക്കും. കൊട്ടാരക്കരയില്‍ നിന്നുള്ള ദമ്പതികളും അപകടത്തില്‍ മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇരുവരും വിയറ്റ്‌നാമിലേക്ക് തിരിച്ചത് ഈ മാസം 7ന്.

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Photo from Thomas's house. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 13, 2026 at 7:32 AM IST

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കൊല്ലം: വിയറ്റ്‌നാം ബോട്ട് അപകടത്തില്‍ മരിച്ച കൊട്ടാരക്കര സ്വദേശികളുടെ മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കും. മൃതദേഹം നാളെ നാട്ടിലെത്തിക്കാനാകുമെന്നാണ് വിയറ്റ്‌നാമിലുള്ള ടൂര്‍ കോര്‍ഡിനേറ്ററില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വിവരം. കൊട്ടാരക്കര സ്വദേശികളായ എസി തോമസ്‌ (57), ഭാര്യ ലൗനി തോമസ് (56) എന്നിവരാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിയറ്റ്‌നാമില്‍ ബോട്ട് അപകടത്തില്‍ മരിച്ചത്.

രക്ഷപ്പെട്ടയാള്‍ ഇന്ത്യയിലേക്ക്: അപകടത്തില്‍പ്പെട്ട 17 സഞ്ചാരികളും നാല്‌ ജീവനക്കാരും രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതില്‍ രണ്ട് വിനോദ സഞ്ചാരികളുടെ നില ഗുരുതരമായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇതിലൊരാള്‍ ആരോഗ്യ സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ ആശുപത്രി വിടുകയും തുടര്‍ന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിക്കുകയും ചെയ്‌തതായും എംബസി അറിയിച്ചു.

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മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കുമെന്ന് എംബസി: വിയറ്റ്‌നാമില്‍ ബോട്ട് അപകടത്തില്‍ മരിച്ച 17 ഇന്ത്യന്‍ പൗരന്മാരുടെ മൃതദേഹങ്ങള്‍ ഇന്ത്യയിലെത്തിക്കുമെന്ന് എംബസി അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. വിയറ്റ്‌നാമിലെ നിയമപരവും ഭരണപരവുമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ അതിവേഗം പൂർത്തിയാക്കി മൃതദേഹങ്ങൾ നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. വിയറ്റ്നാം അധികൃതരുമായി ഇന്ത്യൻ എംബസിയും ഹോചിമിൻ സിറ്റിയിലെ ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റും നിരന്തരം ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട്. നിലവില്‍ മൃതദേഹങ്ങള്‍ ഹോചിമിൻ സിറ്റിയിലാണുള്ളത്.

കുടുംബത്തെ ആശ്വസിപ്പിച്ച് കൊടിക്കുന്നില്‍ സുരേഷ്‌: മരിച്ചവരുടെ കുടുംബത്തെ സന്ദര്‍ശിച്ചതിന് പിന്നാലെ കൊടിക്കുന്നില്‍ സുരേഷ്‌ എംപി നടത്തിയ ഇടപെടലുകള്‍ക്കും അന്വേഷണങ്ങള്‍ക്കും ഒടുവിലാണ് മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരം ലഭിച്ചത്. മൃതദേഹങ്ങൾ നാട്ടിലെത്തിക്കുന്ന നടപടികൾ പൂർത്തിയാകും വരെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയവുമായും ഇന്ത്യൻ എംബസിയുമായും തുടർച്ചയായി ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട്. ആവശ്യമുള്ള സഹായങ്ങള്‍ ഉറപ്പാക്കാൻ ഇടപെടലുകൾ തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യക്കാര്‍ അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടത്: ജൂലൈ 7നാണ് വിക്‌ടറി വ്യവസായ ഗ്രൂപ്പ് ഉടമയായ എസി തോമസും ഭാര്യ ലൗനിയും വിയറ്റ്നാമിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടത്. ലാവ ഫോൺ കമ്പനി ഏർപ്പെടുത്തിയ കോംപ്ലിമെന്‍ററി ട്രിപ്പായിരുന്നു ഇതാണെന്നാണ് വിവരം. ഫൂ ക്വോക്ക് ദ്വീപിന് സമീപം ജൂലൈ 11ന് ഉച്ചയ്‌ക്കായിരുന്നു അപകടം.

ശക്തമായ കാറ്റും മഴയുമാണ് അപകടത്തിന് കാരണമെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. ബോട്ട് യാത്രയ്‌ക്ക് പുറപ്പെടും മുമ്പ് തോമസ്‌ കുടുംബത്തിന് വാട്‌സ്‌ആപ്പില്‍ സന്ദേശം അയച്ചിരുന്നു. 'തങ്ങള്‍ ബോട്ടിങ്ങിന് പോകുകയാണ്. തിരിച്ച് മുറിയില്‍ എത്തിയിട്ട് വിളിക്കാമെന്നായിരുന്നു' സന്ദേശം. ബോട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന 36 പേരില്‍ 32 പേരും ഇന്ത്യന്‍ പൗരന്മാരായിരുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. സംഭവത്തില്‍ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

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TAGGED:

VIETNAM BOAT ACCIDENT
വിയറ്റ്നാം ബോട്ട് ദുരന്തം
BOAT ACCIDENT DEATH
VIETNAM BOAT ACCIDENT

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