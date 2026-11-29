വാനം നീലിച്ച് വയനാട്; നീലക്കടുവകള്ക്കിത് ദേശാടനക്കാലം
വയനാടിന്റെ വാനില് പാറിപ്പറന്ന് നീലക്കടുവകള്. ലക്ഷക്കണക്കിന് പൂമ്പാറ്റകളാണ് ഇത്തവണയെത്തിയത്.
Published : November 29, 2026 at 11:04 AM IST
ജിൻസ് തോട്ടുംകര
വയനാട്: പ്രജനനകാലം കഴിഞ്ഞു... ഇനി നീലക്കടുവ പൂമ്പാറ്റകൾക്ക് ദേശാടനക്കാലം. വയനാട്ടിലെ അനുകൂല കാലാവസ്ഥയിൽ മുട്ടയിട്ട് വിരിഞ്ഞിറങ്ങിയ ലക്ഷക്കണക്കിന് നീലക്കടുവ പൂമ്പാറ്റകളാണ് ഇപ്പോൾ ആകാശത്തേക്ക് പറന്നുയരുന്നത്. പ്രകൃതിയുടെ താളത്തിൽ ചിറകുവിടർത്തി വയനാടിന്റെ മണ്ണിൽ നിന്നും പുതിയൊരു യാത്രയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഈ പൂമ്പാറ്റകളുടെ കൗതുകക്കാഴ്ചയിലേക്ക്.
ജൂൺ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ള മാസങ്ങളിലാണ് നീലക്കടുവ പൂമ്പാറ്റകൾ സാധാരണയായി മുട്ടയിടുന്നത്. തുടർന്ന് ഒക്ടോബർ, നവംബർ മാസങ്ങളാകുമ്പോഴേക്കും മുട്ടകൾ വിരിഞ്ഞ്, പ്യൂപ്പ ഘട്ടം പിന്നിട്ട് ചിറകുമുളച്ച് ഇവ പൂമ്പാറ്റകളായി മാറുന്നു. വയനാട്ടിൽ തണുപ്പുകാലം കടുക്കുന്നതോടെ ഇവ പൂർണമായും മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് ചേക്കേറും. അനുകൂലമായ കാലാവസ്ഥയിൽ ജീവിതചക്രം പൂർത്തിയാക്കി പുതിയ ഇടങ്ങളിലേക്ക് ചേക്കേറാനുള്ള അതിജീവന യാത്ര കൂടിയാണ് ഈ ദേശാടനം.
ഇത്തവണ വയനാട്ടിൽ മുൻവർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ നീലക്കടുവ പൂമ്പാറ്റകൾ വിരിഞ്ഞിറങ്ങിയതായാണ് പ്രദേശവാസികളും കർഷകരും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത്. വയനാടിന്റെ പച്ചപ്പും കാലാവസ്ഥയും ഈ പൂമ്പാറ്റകളുടെ പ്രജനനത്തിനും വളർച്ചയ്ക്കും ഏറെ അനുയോജ്യമാകുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണാനാകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വര്ഷങ്ങളില് പൂമ്പാറ്റകളുടെ എണ്ണത്തില് ഗണ്യമായ കുറവുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ഇത്തവണ ലക്ഷക്കണക്കിന് പൂമ്പാറ്റകളാണ് ഇവിടെ നിന്നും പറന്നുയരുന്നതെന്നും കര്ഷകനായ ജോയ് പറഞ്ഞു. കര്ണാടക- കേരള അതിര്ത്തിയിലെ വനമേഖലകളില് നിന്നാണ് ഇവ കൂട്ടമായി എത്തുന്നത്. ഒരു മിനിറ്റില് തന്നെ ഒട്ടനവധി പൂമ്പാറ്റകളാണ് പറന്നുപോകുന്നത്. ഒരു കര്ഷകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കാഴ്ച വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷമാണ് നല്കുന്നതെന്നും ജോയ് പറഞ്ഞു.
കിഴക്ക് നിന്നും പടിഞ്ഞാറോട്ടാണ് നീലക്കടുവകളുടെ സഞ്ചാരം. അനുയോജ്യമായ കാലാവസ്ഥയില് പ്രജനന കാലം പിന്നിട്ടതോടെയാണീ കൂട്ടപലായനം. ജൂണ് മുതല് നവംബര് വരെയുള്ള മാസങ്ങളാണ് നീലക്കടുവകളുടെ പ്രജനന കാലം. എരിക്ക്, വാട്ടക്കാക്ക, ഹോയ എന്നിങ്ങനെയുള്ള സസ്യങ്ങളില് മുട്ടയിട്ടാണ് ഇവ കൂട്ടത്തോടെ വിരിഞ്ഞിറങ്ങുന്നത്. ജില്ലയിലെ ഇവയുടെ പ്രധാന പ്രജനന കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നാണ് വയനാട് വന്യജീവി സങ്കേതം. ഇവിടെ തന്നെ എരിക്ക് മരങ്ങളാണ് ഇവയുടെ പ്രധാന താവളം.
പ്രകൃതിയുടെ താളത്തിൽ നീലയും കറുപ്പും കലർന്ന ചിറകുകൾ വിടർത്തി നെൽവയലുകൾക്കും തോട്ടങ്ങൾക്കും മുകളിലൂടെ കൂട്ടമായി ഒഴുകിനീങ്ങുന്ന പൂമ്പാറ്റകൾ കാണാൻ തന്നെ വല്ലാത്തൊരു ഭംഗിയാണ്. തണുപ്പിന്റെ വരവോടെ ഈ കുഞ്ഞൻ സഞ്ചാരികൾ അടുത്ത ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുമ്പോൾ, വയനാടിന്റെ ജൈവവൈവിധ്യത്തിന്റെ മറ്റൊരു മനോഹരമായ ഏടാണ് ഇവിടെ പൂർത്തിയാകുന്നത്.
Also read: ആര് പഠിപ്പിക്കും? പരിശീലകനില്ലാതെ ആർച്ചറി അക്കാദമി; പ്രതീക്ഷ മങ്ങി ഖേലോ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ