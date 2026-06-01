മാസപ്പടിക്കേസ്: സിഎംആര്എല്ലിന് തിരിച്ചടി, അടിയന്തര സ്റ്റേ വേണമെന്ന ആവശ്യം തള്ളി ഹൈക്കോടതി
അന്വേഷണം നടത്താൻ ഇ.ഡിയ്ക്ക് അധികാരമില്ലെന്ന് സി.എം.ആർ.എല് വാദിച്ചെങ്കിലും അന്വേഷണവുമായി മുന്നോട്ട് പോകാമെന്ന് ഹൈക്കോടതി. കേസില് ഇന്ന് വിശദമായി വാദം കേള്ക്കും...
Published : June 1, 2026 at 11:27 AM IST
എറണാകുളം: സിഎംആർഎൽ-എക്സാലോജിക് ഇടപാട് കേസിൽ ഇ.ഡി അന്വേഷണത്തിന് അടിയന്തര സ്റ്റേ ഇല്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി. ഇഡി അന്വേഷണം തുടരാമെന്നും താത്കാലിക സ്റ്റേ ഇല്ലെന്നും ഇടക്കാല ഉത്തരവ് ഇന്നിറക്കില്ലെന്നും കോടതി അറിയിച്ചു. കേസില് എന്ഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് നടത്തുന്ന അന്വേഷണം തടയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കൊച്ചിന് മിനറല്സ് ആന്ഡ് റൂട്ടൈല് ലിമിറ്റഡ് (സിഎംആര്എല്) നല്കിയ അപ്പീല് ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷന് ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കവെയാണ് നിര്ണായക നിരീക്ഷണം.
സിഎംആര്എലിന് വേണ്ടി സുപ്രീം കോടതിയിലെ മുതിര്ന്ന അഭിഭാഷകന് സിദ്ധാര്ത്ഥ് ലുത്ര ഓൺലൈനായി ഹാജരായി. അന്വേഷണം നടത്താൻ ഇ.ഡിയ്ക്ക് അധികാരമില്ലെന്ന് സി.എം.ആർ.എല് വാദിച്ചെങ്കിലും അന്വേഷണവുമായി മുന്നോട്ട് പോകാമെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം, ഇന്ന് തന്നെ മുഴുവൻ വാദവും കേൾക്കാമെന്ന് കോടതി അറിയിച്ചു. 2024 മുതലുള്ള ചെറിയ പ്രശ്നമല്ലേ , വാദം ഇന്ന് തന്നെ പൂർത്തിയാക്കണമെന്നും ഇരുകൂട്ടരോടും കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. കേസില് അന്തിമ വാദത്തിന് തയ്യാറെന്ന് ഇ.ഡി കോടതി അറിയിച്ചു.
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല് നിരോധന നിയമപ്രകാരം ഇഡി രജിസ്റ്റര് ചെ്ത കേസില് അന്വേഷണങ്ങളും നല്കിയ സമന്സുകളും ചോദ്യം ചെയ്താണ് സിഎംആര്എല് പുതിയ ഹര്ജിയുമായി ഡിവിഷന് ബെഞ്ചിനെ സമീപിച്ചിത്. അതേസമയം, ഇഡിയുടെ അന്വേഷണം പൂര്ണമായും അധികാരപരിധിക്ക് പുറത്താണെന്നും നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നുമാണ് സിഎംആര്എല് അപ്പീലില് പ്രധാനമായും ഉന്നയിക്കുന്ന വാദം. കോടതിയുടെ അന്തിമ ഉത്തരവ് വരുന്നത് വരെ നിലവിലെ അന്വേഷണങ്ങളും തുടര്നടപടികളും നിര്ത്തിവയ്ക്കണമെന്നും ഹര്ജിയില് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്.
ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സിഎംആര്എല് ഹൈക്കോടതി സിംഗിള് ബെഞ്ചിനെ സമീപിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അവിടെ നിന്നും തിരിച്ചടിയുണ്ടായിരുന്നു. ഈ സിംഗിള് ബെഞ്ച് ഉത്തരവിനെതിരെയാണ് പുതിയ അപ്പീല് നല്കിയിരുന്നത്. എന്നാല് ഇതിലും സിഎംആര്എല്ലിന് തിരിച്ചടി നേരിട്ടു. അന്വേഷണം തടയണമെന്ന ആവശ്യം കോടതി അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. ജസ്റ്റിസുമാരായ രാജാ വിജയരാഘവന്, കെ വി ജയകുമാര് എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഡിവിഷന് ബെഞ്ചാണ് ഇന്ന് അഞ്ചാമതായി ഈ കേസ് പരിഗണിച്ചത്.
.കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരം അന്വേഷണം നടത്താൻ ഇ.ഡിക്ക് പൂർണ്ണ അധികാരമുണ്ടെന്നും, സമൻസുകൾ റദ്ദാക്കാനാകില്ലെന്നുമായിരുന്നു കോടതി നിലപാട്. ഈ ഉത്തരവോടെ ഇ.ഡി അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതമാക്കുകയും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ്റെ വസതിയിലും സിഎംആർഎല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളിലും സിമുലേറ്റഡ് റെയ്ഡുകൾ അരങ്ങേറുകയും ചെയ്തു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് സിഎംആർഎൽ അടിയന്തര സ്റ്റേ ആവശ്യവുമായി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിനെ സമീപിച്ചത്.
