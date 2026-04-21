ജീവൻ്റെ കാവലാളുകൾക്ക് ആദരം; രക്തദാന സന്ദേശമുയർത്തി സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരുടെ സംഗമം

കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകൾക്ക് പുറമെ കുവൈറ്റ്, ഖത്തർ, യുഎഇ, ബഹ്റൈൻ, ഒമാൻ, സിംഗപ്പൂർ തുടങ്ങി വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലും ബ്ലഡ് ഡോണേഴ്സ് കേരള (ബിഡികെ)യ്ക്ക് സജീവ ഘടകങ്ങളുണ്ട്.

ചലച്ചിത്ര ബാലതാരം താമര മോൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു (Special Arrangement)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 21, 2026 at 9:14 AM IST

തിരുവനന്തപുരം: രക്തം ലഭിക്കാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു ജീവനും പൊലിയാൻ പാടില്ലെന്ന സന്ദേശമുയർത്തി ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുൻപന്തിയിലുള്ള സന്നദ്ധ സംഘടനകൾക്കും മികച്ച രക്തദാതാക്കൾക്കും ആദരം. സമൂഹത്തിൽ രക്തദാനത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത കൂടുതൽ ആളുകളിൽ എത്തിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ജീവൻ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ജീവിതം മാറ്റിവച്ചവരാണ് ഒത്തുചേർന്നത്. ബ്ലഡ് ഡോണേഴ്സ് കേരള (ബിഡികെ) തിരുവനന്തപുരം ഘടകത്തിൻ്റെ വാർഷിക പൊതുയോഗവും സ്നേഹസംഗമത്തിലുമാണ് മാതൃകയായവർക്ക് ആദരം നൽകിയത്. ഇളങ്കാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്ര ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന പരിപാടി ചലച്ചിത്ര ബാലതാരം താമര മോൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

ജീവവായുവാകുന്ന കൂട്ടായ്മ

അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ രക്തം ആവശ്യമുള്ളവരെയും രക്തദാതാക്കളെയും വേഗത്തിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രമുഖ സന്നദ്ധ സംഘടനയാണ് ബിഡികെ. കോട്ടയം ചങ്ങനാശ്ശേരി സ്വദേശിയായ കെഎസ്ആർടിസി കണ്ടക്ടർ വിനോദ് ഭാസ്കരൻ്റെ ആശയത്തിൽ 2011ൽ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ വഴി തുടങ്ങിയ കൂട്ടായ്മ 2014ലാണ് ഇന്നത്തെ രൂപത്തിലേക്ക് മാറിയത്. 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിപുലമായ കോർഡിനേറ്റർ ശൃംഖല ബിഡികെയ്ക്കുണ്ട്. കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകൾക്ക് പുറമെ കുവൈറ്റ്, ഖത്തർ, യുഎഇ, ബഹ്റൈൻ, ഒമാൻ, സിംഗപ്പൂർ തുടങ്ങി വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലും സംഘടനയ്ക്ക് സജീവ ഘടകങ്ങളുണ്ട്.

ഉദ്ഘാടന പരിപാടി (Special Arrangement)

രക്തദാനത്തിന് പുറമെ നിർധനരായ രോഗികൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നതിലും ഭക്ഷണക്കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലും ഇവർ മുൻപന്തിയിലുണ്ട്. രക്തദാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ മാറ്റുന്നതിനും രക്തബാങ്കുകളിലെ ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിനുമായി നിരവധി ബോധവത്കരണ ക്ലാസുകളും മറ്റു പരിപാടികളും നിരന്തരം സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ആയിരക്കണക്കിന് സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരുടെ ലാഭേച്ഛയില്ലാത്ത അധ്വാനത്തിലൂടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് യൂണിറ്റ് രക്തമാണ് സംഘടന ഇതിനോടകം വിതരണം ചെയ്തത്.

മാതൃകയായവർക്ക് ആദരം

മികച്ച രക്തദാതാക്കളെയും ബ്ലഡ് സെൻ്ററുകളെയും ചടങ്ങിൽ പ്രത്യേകം ആദരിച്ചു. ബാലതാരം താമര മോൾ, ഡോ. സഞ്ജയ് സഹദേവൻ എന്നിവർക്കും ആദരം നൽകി. ജീവകാരുണ്യ രംഗത്ത് മികച്ച പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന മോഹൻലാൽ ഫാൻസ് അയിരൂർപാറ, വിടിഡിഎ, ഓൾ കേരള ഫോട്ടോഗ്രാഫർ അസോസിയേഷൻ, സർഗ കൈരളി എന്നീ സംഘടനകളെയും ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു.

ബിഡികെ കൂട്ടായ്മയുടെ സ്ഥാപകൻ അന്തരിച്ച വിനോദ് ഭാസ്കരന് ചടങ്ങിൽ സ്മരണാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു. ബിഡികെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ല പ്രസിഡൻ്റ് ബിജാസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജ് അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ ഡോ. സഞ്ജയ് സഹദേവൻ, ബിഡികെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് നബീൽ ബാബു, സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സജിത്ത്, ജോയിൻ്റ് സെക്രട്ടറിമാരായ അനീഷ് പോത്തൻകോട്, ഫസൽ ചാലാട് എന്നിവർ രക്തദാനത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയവും സാമൂഹികവുമായ പ്രാധാന്യം വിശദീകരിച്ചു.

ബിഡികെ ജില്ല സെക്രട്ടറി സിനു മുരളീധരൻ, ട്രഷറർ രാജേഷ്, സംസ്ഥാന ജോയിൻ്റ് സെക്രട്ടറി അനീഷ് ലാൽ എന്നിവർ വിവിധ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. കൈരളി ജ്വല്ലറി മാനേജർ ഷാജഹാൻ, വ്യവസായി നബീൽ തോറ്റം, സീരിയൽ താരം വർക്കല സുധീഷ് കുമാർ, സിനിമാ നിർമാതാവും താമര മോളുടെ പിതാവുമായ അജിത് സാഗർ തുടങ്ങിയവരും സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. അവതാരകൻ അനീഷ് ഖാൻ, ഡബ്ബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റ് അസിംഷ, പിന്നണി ഗായകൻ വിജീഷ്, മാന്ത്രികൻ ഹാരിസ് താഹ എന്നിവർ അവതരിപ്പിച്ച വിവിധ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി.

ഡോ. സഞ്ജയ് സഹദേവൻ രക്തദാന സന്ദേശം നൽകുന്നു (Special Arrangement)

ഓരോ ദിവസവും നൂറുകണക്കിന് ജീവനുകൾക്കാണ് ഈ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ പുതുജീവൻ ലഭിക്കുന്നത്. ആരോഗ്യമുള്ള ഏതൊരാൾക്കും രക്തം നൽകാമെന്നും ഇതുവഴി വലിയൊരു സാമൂഹിക സേവനമാണ് നടക്കുന്നതെന്നും ഇത്തരം കൂട്ടായ്മകൾ സമൂഹത്തിന് വലിയ മാതൃകയാണെന്നും സമ്മേളനം ഓർമിപ്പിച്ചു. കൂടുതൽ ജീവനുകൾക്ക് കാവലാകാനുള്ള ഊർജം പകർന്ന് കൊണ്ടാണ് സ്നേഹസംഗമം സമാപിച്ചത്.

