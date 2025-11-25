ETV Bharat / state

നാട്ടുകാർക്ക് നേരെ മുണ്ട് പൊക്കി കാണിച്ച് ബിഎൽഒ; ഡ്യൂട്ടിയില്‍ നിന്നും നീക്കി കലക്‌ടര്‍

എസ്‌ഐആര്‍ ഫോം പൂരിപ്പിക്കുന്നതിനിടെ മോശം പെരുമാറ്റം. ബിഎല്‍ഒയ്‌ക്കെതിരെ നടപടിയുമായി ജില്ല കലക്‌ടര്‍. ബിഎല്‍ഒ വാസുദേവനാണ് ജോലിക്കിടെ മോശമായി പെരുമാറിയത്.

SIR BLO KERALA LOCAL BODY ELECTION 2025 BLO Vasudevan Obscene Display
BLO Vasudevan. (screen shot from the video)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 25, 2025 at 2:19 PM IST

2 Min Read
മലപ്പുറം: എസ്‌ഐആർ ഫോം നൽകാൻ എത്തിയവരുടെ മുമ്പിൽ നഗ്നത പ്രദർശനം. ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫിസറെ (ബിഎൽഒ) ജോലിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി. മലപ്പുറത്തെ തവനൂർ മണ്ഡലത്തിലാണ് സംഭവം. തൃപ്രങ്ങോട് പഞ്ചായത്തിലെ 38-ാം നമ്പര്‍ ബൂത്തിലെ ബിഎല്‍ഒ വാസുദേവനാണ് ജോലിക്കിടെ മോശമായി പെരുമാറിയത്.

പൊതുജനങ്ങളോട് അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനാലാണ് ഇയാളെ പുറത്താക്കിയത്. വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണൽ ഫോമുകൾ പൂരിപ്പിക്കുന്നതിനിടെ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ വച്ച് മുണ്ട് പൊക്കി കാണിക്കുകയായിരുന്നു. ഇയാളെ ബിഎൽഒ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കിയതായി ജില്ലാ കലക്‌ടർ വിആർ വിനോദ് അറിയിച്ചു.

കൂടാതെ ബിഎൽഒയ്ക്ക് സംഭവത്തിൽ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടിസ് നൽകിയതായും ജില്ലാ ഭരണകൂട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്‌ചയാണ് സംഭവം നടന്നത്. എന്നാൽ ഇന്നാണ് വീഡിയോ ടിവി ചാനലുകളിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്‌തത്. പ്രായമായവരെയും സ്ത്രീകളെയും ക്യൂ നിര്‍ത്തി ഫോം വിതരണം ചെയ്‌തത് ചിലർ എതിര്‍ത്തതാണ് ബിഎല്‍ഒയെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത്. അതാണ് മുണ്ട് പൊക്കി കാണിക്കാന്‍ കാരണമായതെന്നും നാട്ടുകാര്‍ പറഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

നവംബർ 23ന് സംഭവം ഇലക്‌ടറൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫിസറുടെ (ഇആർഒ) ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതായും തിങ്കളാഴ്‌ച ജില്ലാ കലക്‌ടർ വിആർ വിനോദ് ബിഎൽഒയെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കിയതായും ഒരു ജില്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. സ്പെഷൽ ഇൻ്റൻസീവ് റിവിഷൻ (എസ്‌ഐആർ) ജോലി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം മറ്റൊരു ബിഎൽഒയെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.

നാട്ടുകാരിൽ ചിലർ എസ്‌ഐആർ നടപടികൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ പകർത്തുന്നതിനിടെയാണ് 'എന്നാ ഇതുകൂടി കാണിച്ച് തരാം..ബ്ളഡി ഫൂൾ' എന്ന് പറഞ്ഞ് ബിഎല്‍ഒ മുണ്ട് പൊക്കിയത്. യുവതികളും പെൺകുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ നോക്കി നിൽക്കുന്നതിനിടെയാണ് സംഭവം. ഇരിക്കുന്ന കസേരയിൽ നിന്നും എഴുന്നേറ്റ് നാട്ടുകാരെ കൈയേറ്റം നടത്താന്‍ ബിഎൽഒ ശ്രമം നടത്തിയതായും പ്രദേശവാസികൾ പറഞ്ഞു.

സമ്മർദം ആണോ ഈ പ്രകോപനങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ

വോട്ടർ പട്ടികയിലുള്ള ഓരോരുത്തരുടെയും യോഗ്യത പരിശോധിച്ച്, യോഗ്യരല്ലാത്തവരെ ഒഴിവാക്കുകയും ഇരട്ടിപ്പുകൾ ഒഴിവാക്കി യോഗ്യരായവരുടെ പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് എസ്ഐആറിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. സാധാരണയായി നടക്കുന്ന സമ്മറി റിവിഷനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്‌തമായി എസ്ഐആറിൽ ഓരോ വോട്ടറുടെയും യോഗ്യത വീടുകയറി പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പാക്കും.

എന്നാൽ ഫീൽഡിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള നിർദേശങ്ങളാണ് മുകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്. ഫോം എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൊടുത്ത തീർക്കണമെന്നും തുടങ്ങിയ സമ്മർദം ഇരട്ടിയായതോടെ പലർക്കും ജോലിഭാരം കൂടി. കേരളം അടക്കം മറ്റ് നിരവധി സംസ്ഥാനത്തെ ബിഎൽഒമാർ സമ്മർദം മൂലം ആത്മഹത്യ ചെയ്‌ത വാർത്തകളാണ് നാം കേൾക്കുന്നത്. ഇതിന് പിന്നാലെ പ്രതിഷേധങ്ങളും മറ്റും ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട്.

