കണ്ണൂരിൽ ബിഎൽഒ ജീവനൊടുക്കി; തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടിയിലെ സമ്മർദമെന്ന് കുടുംബം, റിപ്പോർട്ട് തേടി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ

നിലവിൽ ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫിസറായി ജോലി ചെയ്യുന്ന അനീഷ് എസ്ഐആർ ജോലിയിലെ സമ്മർദം വീട്ടുകാരോടും സുഹൃത്തുക്കളോടും പറഞ്ഞിരുന്നതായി വിവരം.

KANNUR BLO SUICIDE ELECTION DUTY ELECTION COMMISSION ALLEGATIONS PRESSURE ELECTION DUTY
Aneesh (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 16, 2025 at 4:07 PM IST

2 Min Read
കണ്ണൂർ: ഏറ്റുകുടുക്കയിൽ ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫിസർ ജീവനൊടുക്കി. പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം പതിനെട്ടാം ബൂത്ത് ബിഎൽഒ അനീഷ് ജോർജാണ് മരിച്ചത്. ഇന്ന് (നവംബർ 16) രാവിലെ 11 മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. ജോലി സമ്മർദത്താലാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്‌തെന്ന് അനീഷിൻ്റെ കുടുംബം പറയുന്നു.

വീട്ടിൽ ആരും ഇല്ലായിരുന്ന സമയത്താണ് അനീഷ് ആത്മഹത്യ ചെയ്‌തത്. രാമന്തളി സ്‌ക്കൂൾ ജീവനക്കാരനാണ് അനീഷ്. നിലവിൽ ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫിസറായി ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ജോലിയിലെ കടുത്ത സമർദത്തെക്കുറിച്ച് അനീഷ് വീട്ടുകാരോടും സുഹൃത്തുക്കളോടും പറഞ്ഞിരുന്നതായാണ് വിവരം. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി എസ്ഐആർ ജോലി സമ്മർദത്തെക്കുറിച്ച് അനീഷ് പറഞ്ഞിരുന്നതായും അതേ തുടർന്നാണ് ജീവനൊടുക്കിയതെന്നുമാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ ആരോപണം.

പൊലീസ് നടത്തിയ പ്രാഥമിക പരിശോധനയിലും എസ്ഐആർ ജോലിഭാരമാണ് മരണകാരണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾക്ക് ശേഷം മൃതദേഹം പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.

സംഭവത്തിൽ സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്‍ വിശദീകരണം തേടി. ജില്ലാ കലക്‌ടറോടാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ റിപ്പോർട്ട് തേടിയത്. എന്നാൽ ബിഎൽഒമാർക്ക് 31 ദിവസം മറ്റ് ജോലികൾ ഒന്നും നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ പറഞ്ഞു. അതേസമയം ജോലി സമ്മർദമാണ് മരണകാരണമെന്ന പരാതി ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അറിയിച്ചു.

അതേസമയം, ബിഎൽഒ അനീഷ് ജോർജ് ജീവനൊടുക്കിയ സംഭവത്തിൽ കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുവുമായി സിപിഎം രംഗത്തെത്തി. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പും വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കലും ഒരേസമയം നടത്തുന്നത് ജീവനക്കാർക്ക് മേൽ കടുത്ത സമ്മർദമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് എംവി ജയരാജൻ പറഞ്ഞു.

അനീഷ് കടുത്ത ജോലി സമ്മർദത്തിലായിരുന്നുവെന്നും ബൂത്ത്‌ ലെവൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നേരിടുന്നത് കടുത്ത സമ്മർദമാണെന്നും ആദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. യഥാർത്ഥ വോട്ടർമാരുടെ പേര് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് മാറ്റാനും ഒപ്പം അനർഹരായ ആളുടെ പേര് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ചേർക്കാനുമുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്. ആദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ബൂത്ത്‌ ലെവൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നേരിടുന്നത് കടുത്ത സമ്മർദ്ദമാണ്. രണ്ട് ജോലി ഒരാൾ ചെയ്യേണ്ടിവരുന്നു. ഈ സംഭവത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലെങ്കിലും തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയുന്നത് വരെ സമയം നീട്ടണം. നടപടിക്രമങ്ങളിൽ വ്യക്തതയുണ്ടാക്കണം. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പുനരാലോചന നടത്തണേണ്ടതും അത്യാവശ്യമാണ്. ഇതിനെതിരെ നിയമ പോരാട്ടം നടത്തുമെന്ന് എം വി ജയരാജൻ പറഞ്ഞു.

അനീഷ് ജോർജുമാരെ പോലെയുള്ള ജീവനക്കാരെ ഇനിയും കൊലയ്ക്ക് കൊടുക്കാതെ കേരളത്തിലെ എസ്ഐആർ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി അടിയന്തരമായി നീട്ടിവെക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനോട് സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബിനോയ് വിശ്വം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഒരു ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫീസർ ജോലിഭാരം താങ്ങാനാവാതെ ആത്മഹത്യ ചെയ്‌ത സംഭവം കമ്മിഷൻ്റെ കണ്ണ് തുറപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. തദ്ദേശസ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ കേരളത്തിൽ തീവ്ര പരിശോധനയും അടിച്ചേൽപ്പിച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥ സംവിധാനത്തിൻ്റെ മേൽ കമ്മിഷൻ ചെലുത്തിയ താങ്ങാനാവാത്ത സമ്മർദ്ദമാണ് ഈ അത്യാഹിതത്തിന് കാരണമായി തീർന്നിട്ടുള്ളത്.

കേന്ദ്ര ഭരണകക്ഷിയുടെ കാര്യസ്ഥപ്പണി ഏറ്റെടുത്ത ഇലക്ഷൻ കമ്മിഷൻ്റെ നടപടികളിലും നയങ്ങളിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ഇഷ്‌ടാനിഷ്‌ടങ്ങൾ മാത്രമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ബലിയാടാണ് അനീഷ് ജോർജ് എന്ന യുവ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ.

സാഹചര്യങ്ങളുടെ ഗൗരവം പരിഗണിച്ച് കടുംപിടുത്തം വെടിയാനും രാഷ്ട്രീയപാർട്ടികൾ ഒന്നടങ്കം ഉന്നയിക്കുന്ന ആവശ്യം അംഗീകരിക്കാനുമുള്ള വിവേകം ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഇലക്ഷൻ കമ്മിഷൻ കാണിക്കണം. ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കത്തയച്ചു.
