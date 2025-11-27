ബിഎൽഒയെ കൈയേറ്റം ചെയ്ത് സിപിഎം പഞ്ചായത്ത് അംഗം; സംഭവം ക്യാമ്പ് നടക്കുന്നതിനിടെ
സംഭവത്തിൽ ബിഎൽഒ പി അജിത്ത് ജില്ലാ കലക്ടർക്ക് ഔദ്യോഗികമായി പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്
Published : November 27, 2025 at 3:23 PM IST
കാസർകോട്: സംസ്ഥാനത്തെ ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫീസർമാർ (ബിഎൽഒ) ജോലിഭാരത്തെയും സമ്മർദത്തെയും തുടർന്ന് കടുത്ത പ്രതിഷേധം ഉയർത്തുന്നതിനിടെ, കാസർകോട് ദേലംപാടിയിൽ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ബിഎൽഒയെ കൈയേറ്റം ചെയ്തതായി പരാതി. ദേലംപാടി പയറടുക്കയിൽ ഇന്ന് രാവിലെ ക്യാമ്പ് നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് സിപിഎം പഞ്ചായത്ത് അംഗം സുരേന്ദ്രൻ, ബിഎൽഒ ആയ പി അജിത്തിനെ കൈയേറ്റം ചെയ്യുകയും അസഭ്യം പറയുകയും ചെയ്തത്.
ഫോം വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാണ് പഞ്ചായത്ത് അംഗം തന്നെ കൈയേറ്റം ചെയ്തതെന്നും യാതൊരു പ്രകോപനവും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും ബിഎൽഒ പി അജിത്ത് വ്യക്തമാക്കി. കൈയേറ്റം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ പി അജിത്ത് ജില്ലാ കലക്ടർക്ക് ഔദ്യോഗികമായി പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
സംസ്ഥാനത്തെ ബിഎൽഒമാർ തങ്ങളുടെ അമിതമായ ജോലിഭാരത്തെക്കുറിച്ചും ജോലി സമ്മർദത്തെക്കുറിച്ചും നിരന്തരം പരാതികൾ ഉന്നയിക്കുകയും പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് ഈ കയ്യേറ്റ സംഭവം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
കൊണ്ടോട്ടിയിലെ ബിഎൽഒമാർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തഹസിൽദാർക്ക് സങ്കടഹർജി നൽകിയിരുന്നു. അശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിലാണ് ഫോം വിതരണം നടക്കുന്നതെന്നും ജോലി സമ്മർദ്ദം താങ്ങാനാവുന്നില്ലെന്നും അവർ പരാതിയിൽ പറയുന്നു.
ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ എല്ലാ ജോലികളും പൂർത്തിയാക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണുള്ളത്. ഈ തിടുക്കത്തിൽ ജോലികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പല വോട്ടർമാരുടെയും വിവരങ്ങൾ ചേർക്കപ്പെടാതെ പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് പിന്നീട് ജനങ്ങളെല്ലാം തങ്ങൾക്ക് നേരെ തിരിയാൻ കാരണമാകുമെന്നും ബിഎൽഒമാർ ആശങ്കപ്പെടുന്നു.
സെർവർ തകരാറുകൾ ഉള്ളതിനാൽ ചുരുങ്ങിയ സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ വിവരങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അസാധ്യമാണ്. സമയം നീട്ടി നൽകണമെന്നും ബിഎൽഒമാർ സങ്കടഹർജിയില് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
പ്രതിഷേധം ആളിക്കത്തിയ പയ്യന്നൂർ സംഭവം
ജോലി ഭാരവും സമ്മർദവും താങ്ങാനാകാതെ പയ്യന്നൂരിൽ ബിഎൽഒ അനീഷ് ജോർജ് ജീവനൊടുക്കിയ സംഭവമാണ് ബിഎൽഒമാർക്കിടയിൽ പ്രതിഷേധം ആളിക്കത്തിച്ചത്. ഇതേത്തുടർന്ന്, ജോലി ഭാരം താങ്ങാനാകുന്നില്ലെന്നും എസ്ഐആർ (State Information Report) നടപടി നീട്ടിവെക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫീസർമാർ കലക്ടറേറ്റുകളിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തിയിരുന്നു.
ബിഎൽഒമാർക്ക് പിന്തുണയുമായി മറ്റ് സർക്കാർ ജീവനക്കാരും സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. ആക്ഷൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെയും അധ്യാപക സർവീസ് സംഘടന സമര സമിതിയുടെയും നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ഈ പ്രതിഷേധ മാർച്ച്.
ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയുടെ സുപ്രധാന കണ്ണിയായ ബിഎൽഒമാർക്ക് നേരെയുള്ള കയ്യേറ്റം തികച്ചും അപലപനീയമാണെന്നും, ഇവരുടെ ജോലി ഭാരം ലഘൂകരിക്കുന്നതിനും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും അധികാരികൾ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നുമാണ് ഉയരുന്ന ആവശ്യം.
Also Read: വാശിയേറിയ പോരാട്ടം; യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ഥിക്ക് ആവേശമായി ചെന്നിത്തലയുടെ പേട്ടയിലെ വീടുകയറ്റം