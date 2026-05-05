ETV Bharat / state

പുനലൂരിൽ ട്രെയിൻ മാർഗം കള്ളപ്പണം കടത്താൻ ശ്രമം; 25 ലക്ഷം രൂപ പിടികൂടി പൊലീസ്

കഴിഞ്ഞദിവസം രാത്രി പുനലൂർ റെയിൽവേ പൊലീസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കൊല്ലം- ചെന്നൈ എഗ്മോർ ട്രെയിനിലെ ജനറൽ കമ്പാർട്ട്മെൻ്റിൽ നടത്തിയ സംയുക്ത പരിശോധനയിലാണ് പണം പിടികൂടിയത്

BLACK MONEY SMUGGLING KERALA CASE CRIME NEWS
POLICE OFFICERS WITH SMUGGLER (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 5, 2026 at 6:10 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

കൊല്ലം: കൊല്ലം പുനലൂരിൽ രേഖകളില്ലാതെ ട്രെയിനിൽ കടത്താൻ ശ്രമിച്ച 25 ലക്ഷം കള്ളപ്പണം പിടികൂടി. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരാൾ പുനലൂർ റെയിൽവേ പൊലീസിൻ്റെ പിടിയിലായി. കൊട്ടാരക്കര പുത്തൂർ സ്വദേശി ആനന്ദ് ആണ് പുനലൂർ റെയിൽവേ പൊലീസിൻ്റെ പിടിയിലായത്.

കഴിഞ്ഞദിവസം രാത്രി പുനലൂർ റെയിൽവേ പൊലീസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കൊല്ലം- ചെന്നൈ എഗ്മോർ ട്രെയിനിലെ ജനറൽ കമ്പാർട്ട്മെൻ്റിൽ നടത്തിയ സംയുക്ത പരിശോധനയിലാണ് പണം പിടികൂടിയത്. പരിശോധനയിൽ ആനന്ദിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ബാഗിനുള്ളിൽ പൊതിഞ്ഞു വെച്ച നിലയിലായിരുന്നു പണം ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഒരു ലക്ഷത്തിൻ്റെ 25 നോട്ട് കെട്ടുകൾ ആയാണ് പണം സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പുനലൂർ റെയിൽവേ പൊലീസ് എസ്എച്ച്ഒ പ്രദീപ് പി.കെയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആയിരുന്നു പരിശോധന. കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തോളം റെയിൽവേ എസ് പിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം പ്രത്യേക പരിശോധന നടത്തിവരുകയാണെന്നും ഇതേ തുടർന്ന് കഞ്ചാവ് കേസുകൾ ഉൾപ്പടെ നിരവധി കേസുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും എസ്എച്ച്ഒ പ്രദീപ് പി.കെ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ മാസം നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് പുത്തൂർ സ്വദേശിയായ ആനന്ദ് എന്ന വ്യക്തിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് 25 ലക്ഷം രൂപ കള്ളപ്പണം പിടിച്ചെടുത്തതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

25 ലക്ഷം കള്ളപ്പണം പിടികൂടി പൊലീസ് (ETV Bharat)

ട്രെയിൻ മാർഗം വഴി കഞ്ചാവും പണവും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ കടത്തുന്നതായി നേരത്തെ തന്നെ പൊലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ നേരത്തെ കഞ്ചാവ് പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. വരുംദിവസങ്ങളിലും പരിശോധന കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാനാണ് റെയിൽവേ പൊലീസിൻ്റെ തീരുമാനം.

ALSO READ: വിജയത്തിനു പിന്നാലെ എ കെ ആൻ്റണിയെ സന്ദർശിച്ച് സി പി ജോണ്‍; സംസ്ഥാനത്ത് യുഡിഎഫ് സുനാമിയെന്ന് നേതാവ്

TAGGED:

BLACK MONEY
SMUGGLING
KERALA CASE
CRIME NEWS
BLACK MONEY SEIZED FROM PUNALOOR

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.