ഒജെ ജനീഷിനെതിയായ കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധം; താത്കാലിക ഡോക്ടറെ പുറത്താക്കി
ജില്ലാ ആരോഗ്യ കുടുംബ ക്ഷേമ സൊസൈറ്റിയുമായി ഒപ്പ് വെച്ച കരാർ ലംഘിച്ചു എന്നാണ് ഉത്തരവിൽ പറയുന്നത്.
Published : October 4, 2026 at 6:58 AM IST
കാസർകോട്: കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത താൽകാലിക ഡോക്ടറെ ജോലിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി ഉത്തരവ്. എൻ എച്ച് എമ്മിൻ്റെ കീഴിൽ കാസർകോട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ദന്തൽ സർജനായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഡോ. സിദ്ധാർഥ് രവീന്ദ്രനെയാണ് പുറത്താക്കിയത്. മന്ത്രി ഒ ജെ ജനീഷിനെതിരെ കാഞ്ഞങ്ങാട് ഡി വൈ എഫ് ഐ നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തിൽ സിദ്ധാർഥ് പങ്കെടുത്തിരുന്നു.
ജില്ലാ ആരോഗ്യ കുടുംബ ക്ഷേമ സൊസൈറ്റിയുമായി ഒപ്പ് വെച്ച കരാർ ലംഘിച്ചു എന്നാണ് ഉത്തരവിൽ പറയുന്നത്. നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് എൻഎച്ച്എം ഡിപിഎമ്മിന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പരാതി നൽകിയിരുന്നു. തുടർന്നാണ് നടപടി.
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''സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുകയും, സർക്കാർ ശമ്പളം പറ്റുകയും ചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാരൻ മന്ത്രിയുടെ വാഹനം തടഞ്ഞതിനാലാണ് നടപടി,'' എന്നും ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു. സിപിഎം ലോക്കല് കമ്മിറ്റി അംഗമാണ് സിദ്ധാര്ഥ്.
ഡോ സിദ്ധാര്ത്ഥ് രവീന്ദ്രൻ്റെ പ്രവര്ത്തനം സര്ക്കാര് ജീവനക്കാരുടെ പെരുമാറ്റച്ചട്ടകള്ക്ക് വിരുദ്ധവും ഗുരുതരമായ അച്ചടക്കലംഘനവും ആണെന്നും പുറത്താക്കിയ ഉത്തരവില് പറയുന്നുണ്ട്. നാഷണല് ഹെല്ത്ത് മിഷന് ജില്ലാ പ്രോഗ്രാം മാനേജര് ഡോ. ധന്യാ ദയാനന്ദന് ആണ് നടപടി ഉത്തരവ് ഇറക്കിയത്. കരിങ്കൊടി കാണിക്കുന്ന ഫോട്ടോ സഹിതമാണ് പരാതി നൽകിയത്. എന്നാല് ഡ്യൂട്ടി സമയം കഴിഞ്ഞാണ് പ്രതിഷേധം നടത്തിയതെന്നാണ് ഡോക്ടര് സിദ്ധാര്ഥിൻ്റെ പക്ഷം.
മന്ത്രി ഒജെ ജനീഷ് കുടുംബസമേതം ഒമാനിലേക്കും ഖത്തറിലേക്കും യാത്ര നടത്തിയത് വലിയ വിവാദമായിരുന്നു. സംസ്ഥാന ഭരണത്തിലും കായിക വകുപ്പിലെ ചുമതലകളിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ട ഘട്ടത്തിൽ മന്ത്രിമാർ നിരന്തരമായി വിദേശ പര്യടനം നടത്തുന്നു എന്നതും പൊതുഖജനാവിന് ചെലവുണ്ടാക്കുന്നു എന്നതുമാണ് പ്രധാന വിമർശനം. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇടത് സംഘടനകള് കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധം നടത്തിയത്.
അതേസമയം അമിത് ഷായ്ക്കെതിരായ യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധത്തിനെതിരെയാണ് യുവ മോർച്ചയുടെ കരിങ്കോടി പ്രതിഷേധവും അരങ്ങേറിയത്.
തൻ്റെ യാത്രകൾ പൊതുജനങ്ങളുടെ നികുതിപ്പണം ഉപയോഗിച്ചോ സർക്കാർ ചെലവിലോ അല്ല നടത്തിയത്, ഖത്തറിലെയും ഒമാനിലെയും പ്രവാസി സംഘടനകളുടെ ക്ഷണപ്രകാരമാണ് പോയതെന്നും അവർ തന്നെയാണ് ചെലവുകൾ വഹിച്ചതെന്നുമാണ് മന്ത്രിയുടെ വിശദീകരണം.
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