അമിത് ഷായുടെ കൊല്ലം സന്ദർശനത്തിൽ വൻ സുരക്ഷാ വീഴ്ച; കേന്ദ്രത്തിനും ഡിജിപിക്കും പരാതി നൽകി ബിജെപി, അന്വേഷണം ഊർജിതം
സംഭവത്തിൽ അടിയന്തര അന്വേഷണം നടത്തി കുറ്റക്കാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ബിജെപി നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാവ് ബി.ബി. ഗോപകുമാർ എംഎൽഎ
Published : September 27, 2026 at 11:04 AM IST
കൊല്ലം: കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായുടെ കൊല്ലം സന്ദർശനത്തിനിടെ അതീവ ഗുരുതരമായ സുരക്ഷാ വീഴ്ചയുണ്ടായതായി പരാതി. വിവിഐപി സുരക്ഷാ പ്രോട്ടോക്കോൾ നിലനിൽക്കെ, ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുടെ തൊട്ടടുത്തേക്ക് പ്രതിഷേധക്കാർ ഇരച്ചുകയറിയ സംഭവം വലിയ രാഷ്ട്രീയ-സുരക്ഷാ വിവാദങ്ങൾക്ക് തിരികൊളുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. സംഭവത്തിൽ അടിയന്തര അന്വേഷണം നടത്തി കുറ്റക്കാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ബിജെപി നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാവ് ബി.ബി. ഗോപകുമാർ എംഎൽഎ രംഗത്തെത്തി. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിക്കും കേരള പൊലീസ് മേധാവിക്കും (ഡിജിപി) ബി.ബി. ഗോപകുമാർ നേരിട്ടാണ് ഇതേക്കുറിച്ച് അടിയന്തര പരാതി നൽകിയത്.
സുരക്ഷാ വലയം ഭേദിച്ച് പ്രതിഷേധം
രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സുരക്ഷയുള്ള വ്യക്തികളിൽ ഒരാളായ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുടെ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളിൽ കേരള പൊലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും വീഴ്ചയുണ്ടായെന്നാണ് ബിജെപി ആരോപിക്കുന്നത്. മന്ത്രി കടന്നുപോകേണ്ടിയിരുന്ന അതീവ സുരക്ഷിത മേഖലയിലേക്ക് പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് എങ്ങനെ പ്രവേശനം ലഭിച്ചു എന്നതിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് പരാതിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി പരാജയപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ, ഇതിന് പിന്നിലെ ആസൂത്രണത്തെക്കുറിച്ചും കൃത്യവിലോപം കാണിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥരെക്കുറിച്ചും സമഗ്രമായ അന്വേഷണം വേണമെന്നും കര്ശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും ബി.ബി. ഗോപകുമാർ എംഎൽഎയുടെ പരാതിയില് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ബി.ബി. ഗോപകുമാർ എംഎൽഎയുടെ പരാതിയിലെ പ്രധാന ആവശ്യങ്ങൾ
- ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുടെ തൊട്ടടുത്ത് പ്രതിഷേധക്കാർ എത്തിയ സംഭവത്തിൽ അടിയന്തര ഉന്നതതല അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കുക.
- വിവിഐപി സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ട ഉത്തരവാദികളായ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ മാതൃകാപരമായ അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിക്കുക.
- ഭാവിയിൽ ഇത്തരം വീഴ്ചകൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ സംസ്ഥാനത്തെ വിവിഐപി സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ അടിയന്തരമായി ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും പരിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുക.
കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നു
ദേശീയ സുരക്ഷാ പ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയമായതിനാൽ, കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഈ സംഭവത്തെ അതീവ ഗൗരവത്തോടെയാണ് കാണുന്നത്. സുരക്ഷാ വീഴ്ചയുണ്ടായ സാഹചര്യം, പൊലീസ് വിന്യാസത്തിലെ പോരായ്മകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് കേന്ദ്ര ഇൻ്റലിജൻസ് ഏജൻസികളും പ്രാഥമിക വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുതുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ സംസ്ഥാന പൊലീസിൽ നിന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് തേടുമെന്നാണ് സൂചന.
എന്തായിരുന്നു യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രതിഷേധ കാരണം?
നത്ത സുരക്ഷാ കോട്ടകൾ ഭേദിച്ച് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായുടെ വാഹനവ്യൂഹത്തിന് മുന്നിലേക്ക് കരിങ്കൊടിയുമായി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ചാടിവീണ സംഭവം വലിയ ചര്ച്ചകള്ക്ക് വഴിവച്ചിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെതിരെയും രാജ്യവ്യാപകമായി കോൺഗ്രസ് ഉയർത്തുന്ന കടുത്ത പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായിരുന്നു കൊല്ലത്തെ ഈ പ്രതിഷേധം. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ബിനു ചുള്ളിയിലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പ്രതിഷേധം അരങ്ങേറിയത്.
രാജ്യത്ത് നടന്ന സ്പെഷ്യൽ ഇൻ്റൻസീവ് റിവിഷൻ (എസ്ഐആര്) സോഫ്റ്റ്വെയർ വഴി വോട്ടർപട്ടികയിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ക്രമക്കേടുകൾ നടത്തിയെന്നും ജനാധിപത്യ സംവിധാനങ്ങളെ കേന്ദ്രം തകർക്കുന്നുവെന്നും ആരോപിച്ചായിരുന്നു പ്രതിഷേധം. മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ അടിയന്തരമായി സ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കണമെന്ന് പ്രതിഷേധക്കാർ ഉച്ചത്തിൽ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു.
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