"സംസ്ഥാനത്ത് തൃശൂര്‍ ഉൾപ്പെടെ 30 സീറ്റുകൾ ലക്ഷ്യം";പ്രചാരണത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച് ബിജെപി, ചുവരെഴുതി നിതിൻ നബിൻ

കേരളത്തില്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണങ്ങള്‍ക്ക് ഔദ്യോഗികമായി തുടക്കം കുറിച്ച് നിതിൻ നബിൻ. സംസ്ഥാനത്തെ സീറ്റുകള്‍ പിടിച്ചെടുക്കാന്‍ ആഹ്വാനം ചെയ്‌ത് ദേശീയ അധ്യക്ഷന്‍.

BJP Launches Campaign in Kerala
ETV Bharat Kerala Team

Published : February 7, 2026 at 2:27 PM IST

തൃശൂര്‍: ബിജെപിയുടെ കേരളത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കമായി. തൃശൂർ ഒല്ലൂക്കരയിൽ ചുവരെഴുതിക്കൊണ്ട് ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ നിതിൻ നബിൻ പ്രചാരണത്തിന് തുടക്കമിട്ടു. ബിജെപിയുടെ എ ക്ലാസ് മണ്ഡലം എന്ന് കരുതുന്ന തൃശൂര്‍ ഉൾപ്പെടെ സംസ്ഥാനത്ത് 30 സീറ്റുകൾ ആണ് പാർട്ടി ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത്.

'വികസിത കേരളവും കേന്ദ്ര ബജറ്റും' എന്ന വിഷയത്തിൽ പൗരപ്രമുഖരുമായി നടന്ന ചർച്ചയിൽ ബിജെപിയുടെ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ പങ്കെടുത്തു. ശബരിമല കൊള്ളയിൽ നീതി ഉറപ്പാക്കും എന്നും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനുമായുള്ള വ്യാപാര കരാർ രാജ്യത്തിൻ്റെ ശക്തി വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്നും ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ നിതിന്‍ നബിൻ പറഞ്ഞു.

തൃശൂരിലെ സ്വകാര്യ ഹോട്ടലിലാണ് പൗരപ്രമുഖരുമായി കേന്ദ്ര ബജറ്റിനെ കുറിച്ച് നിതിൻ നബിൻ ചർച്ച നടത്തിയത്. ശേഷം ബിജെപിയുടെ മുതിർന്ന നേതാക്കളുമായി പ്രത്യേകം കൂടിക്കാഴ്‌ചയും നടന്നു. വിവിധ ജില്ലാ സംസ്ഥാന നേതാക്കളെ കാണുന്നതോടൊപ്പം സ്ഥാനാർഥി നിർണയത്തിൽ അവസാനവട്ട ചർച്ച നടത്തും. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർട്ടിയുടെ നയം സംബന്ധിച്ചുള്ള കൃത്യമായ നിർദ്ദേശം പ്രവർത്തകർക്ക് നൽകിയാണ് പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ മടങ്ങുക.

"വ്യക്തമായ ദിശാബോധമുള്ള ബജറ്റാണ് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിൻ്റേത്" സുരേഷ്‌ ഗോപി

ബിജെപിയുടെ ദേശീയ അധ്യക്ഷന്‍ നിതിൻ നബിൻ്റെ വരവ് തനിക്ക് മതിപ്പ് ഉളവാക്കുവെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ്‌ ഗോപി പറഞ്ഞു. ആദ്യത്തെ സന്ദര്‍ശനം തന്നെ തൃശൂരായതില്‍ താന്‍ അഭിമാനിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 'വികസിത കേരളവും കേന്ദ്ര ബജറ്റും' എന്ന പരിപാടിയില്‍ സംസാരിക്കുകായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

BJP Launches Campaign in Kerala with Nitin Naveen

."2070 വരെയുള്ള ബജറ്റിൻ്റെ തുടക്കമാണ് കുറിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നും ഭാവി ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ള ബജറ്റ് ആണെന്നും" കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു. ഒരു ബജറ്റ് പുറത്ത് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എതിര്‍ത്ത് കൊണ്ട് സ്‌ക്രിപ്‌റ്റ് തയ്യാറാക്കി വച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ രാഷ്‌ട്രീയ സംവിധാനത്തില്‍ ജനങ്ങളില്‍ കബളിക്കപ്പെട്ട് പോകരുതെന്നാണ് തൻ്റെ അഭ്യര്‍ഥനയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

പ്രചാരണത്തിന് ആക്കം കൂട്ടി ദേശീയ അധ്യക്ഷന്‍

നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി രണ്ട് ദിവസത്തെ കേരള സന്ദർശനത്തിനാണ് ഇന്നലെയാണ് (ഫെബ്രുവരി 6) നിതിൻ നബീൻ കൊച്ചിലെത്തിയത്. പൊന്നാട അണിയിച്ചും മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചുമായിരുന്നു പാർട്ടി അധ്യക്ഷനെ അണികള്‍ സ്വീകരിച്ചത്. നിതിൻ നബീനെ താജ് ഹോട്ടലിലേക്ക് നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും ചേർന്ന് ആനയിച്ചു.

BJP Launches Campaign in Kerala with Nitin Naveen

ദേശീയ അധ്യക്ഷനായി തെരെഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ശേഷം ആദ്യമായാണ് നിതിൻ നബീൻ കേരളത്തിലെത്തുന്നത്. പാർട്ടി കേഡറുകളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതിനും സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള മുതിർന്ന നേതൃത്വവുമായി ഇടപഴകുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ദേശീയ പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ ഈ കേരള സന്ദർശനം. ഉന്നതതല സംഘടനാ അവലോകനങ്ങളും പൊതുജന ഇടപെടലുകളും സന്ദർശനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം.

പ്രചരണം ആരംഭിച്ച് എൽഡിഎഫും കോണ്‍ഗ്രസും

കേരളത്തില്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണങ്ങള്‍ ആരംഭിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ പാര്‍ട്ടികള്‍ പ്രചരണത്തിൻ്റെ തിരക്കിലാണ്. ജാഥ നടത്തിയും പ്രസംഗം നടത്തിയും ചുവരെഴുത്ത് നടത്തിയും അണികളും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരിപാടികളില്‍ സജീവമാണ്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോണ്‍ഗ്രസിൻ്റെ 'പുതുയുഗ യാത്ര'യും ആരംഭിച്ചിരുന്നു. വികസന നേട്ടങ്ങൾ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞ് ആരംഭിച്ച എൽഡിഎഫ് ജാഥയ്ക്ക് പിന്നാലെ അതേ സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് യുഡിഎഫിൻ്റെ പുതുയുഗ യാത്രയ്ക്ക് തുടക്കമായത്. ഇന്നലെ (ഫെബ്രുവരി 06) കാസർകോട് കുമ്പളയിൽ നിന്നാണ് തെരെഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായുള്ള ജാഥ ആരംഭിച്ചത്.

BJP Launches Campaign in Kerala with Nitin Naveen

കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തെ പിണറായി ഭരണത്തിലെ വിരുദ്ധ വികാരങ്ങളെ യാത്രയിലുടനീളം മുതലെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് യുഡിഎഫ് നേതൃത്വം വിലയിരുത്തുന്നത്. കുമ്പളയിൽ എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെസി വേണുഗോപാലാണ് ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌തത്. ശബരിമല വിഷയം ഉയർത്തിക്കാട്ടിയായിരുന്നു മുഴുവൻ നേതാക്കളുടേയും പ്രസംഗം.

ഭാവി കേരളം എങ്ങനെയെന്ന് വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന യാത്രയാകും നടക്കുകയെന്ന് വിഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു. ശബരിമല വിഷയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ നിലപാടുകൾ കൂടി ഉയർത്തിക്കാട്ടുകയും ചെയ്‌തു. സ്വർണം കട്ട പിണറായിക്കും എം വി ഗോവിന്ദനും ചിത്തഭ്രമം ബാധിച്ചുവെന്നായിരുന്നു കെ മുരളീധരൻ്റെ പ്രതികരണം.

