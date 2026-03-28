തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍റെ കത്തില്‍ ബിജെപി സീല്‍; രണ്ട് ഉദ്യോസ്ഥര്‍ക്ക് സ്ഥലം മാറ്റം

അഡീഷണല്‍ സിഇഒ പി ബി നൂഹിന്‍റെ അന്വേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ടിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി.

Published : March 28, 2026 at 8:33 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: രാഷ്ട്രീയപാർട്ടികൾക്ക് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നയച്ച കത്തിൽ ബിജെപിയുടെ സീൽ പതിഞ്ഞ സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ നടപടികൾ കൈക്കൊണ്ട് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ ഡോ. രത്തൻ യു കേൽക്കർ. രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്ഥലം മാറ്റിയതായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസര്‍ പുറത്ത് വിട്ട വാര്‍ത്താക്കുറിപ്പില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

സംഭവത്തിൽ 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അന്വേഷണം നടത്തി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ അഡീഷണൽ സി.ഇ.ഒ പി.ബി.നൂഹ് ഐ.എ.എസിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഈ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിനെ തുടർന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി സി.ഇ.ഒ, സെക്ഷൻ ഓഫീസർ എന്നിവരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് വിടുതൽ ചെയ്‌ത് അവരുടെ മാതൃഓഫീസുകളിലേക്ക് തിരികെ വിട്ടുകൊണ്ട് ഉത്തരവായിട്ടുള്ളത്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരത്തെ ഒരാളെ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്‌തിരുന്നു.

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ കത്തിൽ ബിജെപി സീൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ ഗുരുതര പിഴവുണ്ടായെന്ന് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർ രത്തൻ യു ഖേൽക്കർ നേരത്തെ സമ്മതിച്ചിരുന്നു. ഒരിക്കലും വരാൻ പാടില്ലാത്ത തെറ്റാണ് സംഭവിച്ചത്. ഫയൽ കൈകാര്യം ചെയ്ത ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ നടപടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. വിഷയത്തിൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അവസാനിക്കും. സ്‌പെഷ്യൽ സെകട്ടറി പി ബി നൂഹിനാണ് അന്വേഷണ ചുമതല. അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടുതൽ നടപടി വേണമെങ്കിൽ അത് സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നീക്കുന്നത് പൊലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചിരുന്നു.


വിഷയത്തിൽ ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിലുള്ള പ്രചാരണം തെറ്റാണെങ്കിൽ അത് സൈബർ പൊലീസിന് കൈമാറാനുള്ള അധികാരം കമ്മിഷനുണ്ട്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ എല്ലാവരും പാലിക്കണം. അത് ലംഘിക്കുകയാണെങ്കിൽ പൊലീസിന് നടപടിയെടുക്കാം. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകൾ മീഡിയ ഹൗസുകളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹാൻഡിലുകളിൽ നിന്നും നീക്കുന്ന പൊലീസിൻ്റെ നടപടിയെ പറ്റി അവരോടാണ് ചോദിക്കേണ്ടത്. ഇതിൽ കമ്മീഷന് ഒന്നും മറച്ചു വെയ്ക്കാനില്ലെന്നും 19 നാണ് തെറ്റ് സംഭവിച്ചതെന്നും 21 ന് തന്നെ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെയും ഇത് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പിന്നീട് വ്യക്തമാക്കി.

ക്രിമിനൽ കേസുകളുള്ളവർ മത്സരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുപ്രീംകോടതി വിധിയുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അയച്ച മെയിലിലാണ് ബിജെപിയുടെ സീലടയാളം കണ്ടതെന്നാണ് സിപിഎം ആരോപണം.

ബിജെപിയെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഒരേ അധികാരകേന്ദ്രമാണെന്നത് രഹസ്യമല്ലെന്നും എന്നാൽ രണ്ട് രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള മര്യാദയെങ്കിലും കാട്ടണമെന്നും സിപിഎം സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രതികരിച്ചു. ഏത് ബട്ടൺ അമർത്തിയാലും താമര തെളിയുമെന്നത് പോലെയുള്ള മറ്റൊരു ആകസ്‌മികതയാണിതെന്നും സിപിഎം പരിഹസിച്ചിരുന്നു. ബിജെപിയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനും ഒരേ സീൽ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും മറ്റ് ചില പാർട്ടികൾക്കും ബിജെപി സീലുള്ള കത്ത് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സിപിഎം ആരോപണം ഉയര്‍ത്തിയിരുന്നു.

