എസ്ഐആർ തെറ്റെങ്കിൽ എങ്ങനെ വിഡി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നു? സഭയ്ക്ക് പുറത്ത് ബിജെപി മാർച്ച്
ഉന്നത വ്യക്തികൾക്കെതിരായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന ബന്ധത്തെ ബാധിച്ചേക്കാമെന്ന് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ്.
By PTI
Published : October 12, 2026 at 12:20 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് നിയമസഭയിൽ പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കാനിരിക്കെ സഭയ്ക്ക് പുറത്ത് ബിജെപി പ്രതിഷേധം. എസ്ഐആർ തെറ്റാണ് എങ്കിൽ എങ്ങനെ വിഡി സതീശൻ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നു എന്നാണ് ബിജെപിയുടെ ചോദ്യം. നിയമസഭയ്ക്ക് മുന്നിൽ പൊലീസ് മാർച്ച് തടഞ്ഞു. മേയർ വിവി രാജേഷ് ഉള്പ്പെടെ നേതാക്കളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രതിഷേധം.
അതേസമയം ഉന്നത വ്യക്തികൾക്കെതിരായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന ബന്ധത്തെ ബാധിച്ചേക്കാമെന്ന് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. കേരളം സന്ദർശന വേളയിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ, ഉപരാഷ്ട്രപതി സിപി രാധാകൃഷ്ണൻ എന്നിവരുടെ സുരക്ഷാ വാഹനവ്യൂഹങ്ങൾക്കു നേരെ നടന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളും അനുബന്ധ സംഭവങ്ങളും കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന ബന്ധത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിച്ചേക്കാമെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി തമിഴ്നാട് സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ അവിടുത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി സി ജോസഫ് വിജയ് അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ ചന്ദ്രശേഖർ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ പങ്കുവെച്ചാണ് പരമാർശം. കൊല്ലം സന്ദർശനത്തിനിടെ അമിത് ഷായ്ക്കെതിരെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തെയും, കേരള സന്ദർശന വേളയിൽ ഉപരാഷ്ട്രപതിയുടെ വാഹനവ്യൂഹത്തിന് അടുത്തേക്ക് ബൈക്കിലെത്തിയ രണ്ട് യുവാക്കൾ എത്തിയ സംഭവത്തെയും അദ്ദേഹം പരാമർശിച്ചു.
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ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ കേരളത്തിലെ നിക്ഷേപങ്ങളെയും തൊഴിലവസരങ്ങളെയും ബാധിച്ചേക്കാമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. "ഇത്തരം തരംതാണ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഇരകൾ രാഷ്ട്രീയക്കാരല്ല, മറിച്ച് തൊഴിലും വികസനവും പ്രതീക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരായ മലയാളികളാണ്," എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരില്ല, എന്നാൽ വികസനം കാത്തിരിക്കുന്ന സാധാരണക്കാർക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ചന്ദ്രശേഖർ പറഞ്ഞു. അമിത് ഷായ്ക്കെതിരായ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധത്തിന് മറുപടിയായി സംസ്ഥാനത്തുടനീളം മന്ത്രിമാരെ തടഞ്ഞുകൊണ്ട് ബിജെപിയും പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു.
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