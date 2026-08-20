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'വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിനായി സർക്കാർ വന്ദേമാതരം ഒഴിവാക്കി'; സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി നാളെ ബിജെപി പ്രതിഷേധം

മുതിർന്ന ബിജെപി നേതാക്കൾ വിവിധ ജില്ലാ ആസ്ഥാനത്ത് നാളെ (ആഗസ്റ്റ് 21) പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.

VANDE MATARAM CONTROVERSY BJP GENERAL SECRETARY S SURESH KERALA INDEPENDENCE DAY BJP KERALAM PROTESTING
Representational image (File - ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 20, 2026 at 9:02 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷ ചടങ്ങുകളിൽ 'വന്ദേമാതരം' ഒഴിവാക്കിയതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ജില്ലാ ആസ്ഥാനങ്ങളിലും നാളെ (ഓഗസ്റ്റ് 21) ബിജെപി സമ്മേളനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കും. വന്ദേമാതരത്തോടുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ അവഗണനയിലും ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെയും ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലീം ലീഗിൻ്റെയും അജണ്ടയിലും പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തിയാണ് പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എസ് സുരേഷ് പറഞ്ഞു.

സംസ്ഥാനത്തെ 30 സംഘടനാ ജില്ലകളിലായി മുതിർന്ന ബിജെപി നേതാക്കൾ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുമെന്ന് പ്രസ്‌താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി. മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള യുഡിഎഫ് സർക്കാർ ഐയുഎംഎല്ലിനെയും ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയെയും 'ഭയപ്പെട്ട്' വന്ദേമാതരം ഔദ്യോഗിക പരിപാടികളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതായി സുരേഷ് ആരോപിച്ചു.

ദേശീയതയുടെ പ്രതീകമായ വന്ദേമാതരം 'വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിനായി' ഒഴിവാക്കിയത് കേരളത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യങ്ങളെയും സ്വാതന്ത്ര്യസമര ചരിത്രത്തെയും അപമാനിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. "വന്ദേമാതരം ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിൻ്റെയും സ്വന്തമല്ല. സ്വാതന്ത്ര്യസമരകാലത്ത് കോടിക്കണക്കിന് ഇന്ത്യക്കാരെ പ്രചോദിപ്പിച്ച ഒരു ദേശീയ ഗീതമാണത്," എസ് സുരേഷ് പറഞ്ഞു.

ഐയുഎംഎൽ നെയും ജമാഅത്തെ-ഇസ്ലാമിയെയും ഭയന്ന് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ വന്ദേമാതരം ആലപിക്കാൻ പോലും തയ്യാറാകാത്ത ഒരു തലത്തിലേക്ക് അധഃപതിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ഓഗസ്റ്റ് 15 ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക സ്വാതന്ത്ര്യദിന ചടങ്ങിൽ വന്ദേമാതരം ആലപിച്ചിരുന്നില്ല. അതേസമയം ന്യൂഡൽഹിയിലെ എഐസിസി ആസ്ഥാനത്തും കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന കർണാടക, ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, തെലങ്കാന എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഔദ്യോഗിക പരിപാടികളിലും വന്ദേമാതരം പൂർണ്ണമായും ആലപിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.

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പാർലമെൻ്റ് വർഷകാല സമ്മേളനത്തിൻ്റെ എട്ടാം ദിവസമാണ് വന്ദേമാതരം ബിൽ സഭ പാസാക്കിയത്. സഭാ ബഹളത്തിനിടെ വെറും പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് ബിൽ ഇരുസഭകളിലും പാസാക്കിയത്. വന്ദേമാതരം ആലപിക്കുമ്പോൾ എതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആനാദരവ് കാണിച്ചാൽ മൂന്ന് വർഷം വരെ തടവ് ശിക്ഷയും പിഴയും ലഭിക്കുമെന്നാണ് ബിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

80-ാമത് സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷത്തിൽ എഐസിസി ആസ്ഥാനത്ത് വന്ദേമാതരം പൂർണമായും ആലപിച്ചിരുന്നു. രാഹുൽ ഗാന്ധി, സോണിയ ഗാന്ധി, മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ എന്നിവർ പങ്കെടുത്ത ചടങ്ങിൽ ആണ് വന്ദേമാതരം പൂർണമായും ആലപിച്ചത്. സോണിയ ഗാന്ധിയും മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയും നി‌ർത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും അത് മുഖവിലയ്ക്കെടുക്കാതെ വന്ദേമാതരം പൂർണമായും ആലപിക്കുകയായിരുന്നു.

വന്ദേമാതരം ബിൽ പാർലമെൻ്റിൽ വന്നപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് അത് ശക്തമായി തന്നെ എതിർത്തിരുന്നു. രാജ്യത്ത് കൂടുതൽ വിഭജനത്തിന് വന്ദേമാതരം ബിൽ കാരണമാകുമെന്നായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് അവകാശപ്പെട്ടത്. കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വന്ദേമാതരം ആലാപനത്തിൽ നിശിതമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചതിനിടെയാണ് എഐസിസി ആസ്ഥാനത്ത് വന്ദേമാതരം പൂർണമായി ആലപിച്ചത്.

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TAGGED:

VANDE MATARAM CONTROVERSY
BJP GENERAL SECRETARY S SURESH
KERALA INDEPENDENCE DAY
BJP KERALAM PROTESTING
BJP ON VANDE MATARAM CONTROVERSY

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