'കുഞ്ഞികൃഷ്ണന് ടിപിയുടെ ഗതി വരാൻ സമ്മതിക്കില്ല, കാവലായി ഞങ്ങളുണ്ടാകും'; സിപിഎം കോട്ടയിൽ ബിജെപിയുടെ വെല്ലുവിളി

എംഎൽഎയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് ബിജെപി പയ്യന്നൂരിൽ മാർച്ച് നടത്തി. രക്തസാക്ഷി ഫണ്ട് തട്ടിപ്പിൽ മധുസൂദനനെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ വിമർശിച്ചു. കുഞ്ഞികൃഷ്ണന് ബിജെപി സംരക്ഷണം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു.

പയ്യന്നൂരിലെ എംഎൽഎ ഓഫിസിലേക്ക് ബിജെപി പ്രവർത്തകർ നടത്തിയ മാർച്ച് (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 28, 2026 at 3:50 PM IST

കണ്ണൂർ: പയ്യന്നൂർ എംഎൽഎ ടിഐ മധുസൂദനെതിരെ പാർട്ടി മുൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം നടത്തിയ വെളിപ്പെടുത്തലിനെതിരെ ബിജെപി രാഷ്ട്രീയ മുന്നേറ്റം ശക്തമാക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി എംഎൽഎയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് പയ്യന്നൂരിലെ എംഎൽഎ ഓഫിസിലേക്ക് ബിജെപി പ്രവർത്തകർ നടത്തിയ മാർച്ചിൽ നൂറുകണക്കിന് ആളുകളാണ് പങ്കെടുത്തത്.

പയ്യന്നൂർ കെഎസ്ആർടിസി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് നിന്ന് ആരംഭിച്ച മാർച്ച് എംഎൽഎ ഓഫിസിന് സമീപം സെൻട്രൽ ബസാറിൽ പൊലീസ് തടഞ്ഞു. പ്രദേശത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന സംഘർഷസാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് വൻ പൊലീസ് സുരക്ഷയിലാണ് മാർച്ച് നടന്നത്. അഴിമതി ആരോപണം ഉയർന്നതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ കോൺഗ്രസ്, ബിജെപി പ്രവർത്തകർ നടത്തിയ മാർച്ചിനുനേരെ കഴിഞ്ഞദിവസം സിപിഎം പ്രവർത്തകർ അക്രമം അഴിച്ചുവിട്ടിരുന്നു. ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചുകൂടിയായിരുന്നു ബിജെപി ഇന്ന് മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചത്.

ബിജെപി സംസ്ഥാന ഉപാധ്യക്ഷൻ ബി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കോൺഗ്രസ്, ബിജെപി പ്രവർത്തകരെ മർദിച്ചശേഷം വെല്ലുവിളി നടത്തിയ പയ്യന്നൂർ ഏരിയ സെക്രട്ടറി പി സന്തോഷ് കുമാറിനെ ബി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പ്രസംഗത്തിൽ പരിഹസിച്ചു. ബിജെപി പ്രവർത്തകരെ മർദിക്കാൻ സിപിഎം വളർന്നിട്ടില്ലെന്നും വെടിക്കെട്ട് നടത്താൻ സഖാക്കൾ വീട്ടിലിരുന്ന് വാണം വിടേണ്ടിവരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ബിജെപിയുടേത് വെറും എലിവാണം മാത്രമാണെന്നും യഥാർഥ വെടിക്കെട്ട് വരാൻ പോകുന്നതേയുള്ളൂവെന്നുമായിരുന്നു സന്തോഷിൻ്റെ ഭീഷണി. ഇതിനുള്ള മറുപടിയായാണ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ പരാമർശം.

രക്തസാക്ഷി ഫണ്ട് തട്ടിയ ടിഐ മധുസൂദനൻ യഥാർഥത്തിൽ ശവംതീനിയാണെന്ന് അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു. ടിഐ മധുസൂദനനെ പോലുള്ള തെമ്മാടികളാണ് സിപിഎം എന്ന പാർട്ടിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. രക്തസാക്ഷി ഫണ്ട് തട്ടിപ്പിൽ അന്വേഷണം നടത്താൻ സർക്കാരിന് ധൈര്യമുണ്ടോയെന്നും അദ്ദേഹം വെല്ലുവിളിച്ചു. വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ കൊള്ളാവുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനാണ്. കുഞ്ഞികൃഷ്ണന് ടിപി ചന്ദ്രശേഖരൻ്റെ അവസ്ഥയുണ്ടാകുമോ എന്ന് ഭയപ്പെടുന്നുണ്ട്. എസ് കത്തി കാട്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്താനാണ് സിപിഎമ്മിൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യമെങ്കിൽ കുഞ്ഞികൃഷ്ണനെ സംരക്ഷിക്കാൻ ബിജെപി രംഗത്തുവരുമെന്നും ഗോപാലകൃഷ്ണൻ വ്യക്തമാക്കി.

നിലവിലെ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിന് അധികം ആയുസ്സില്ല. ഇൻ്റർനാഷണൽ കള്ളനാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയെങ്കിൽ മതരാഷ്ട്രം ഉണ്ടാക്കാനാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. മുസ്‌ലിം ലീഗ് - ജമാഅത്തെ ഇസ്‌ലാമി കൂട്ടുകെട്ടിനെ വളർത്താനാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ശ്രമമെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.

അണികളെ അനുനയിപ്പിക്കാൻ നീക്കം

അതിനിടെ, വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണനെ പാർട്ടിയിൽനിന്ന് പുറത്താക്കിയ നടപടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞദിവസങ്ങളിൽ ബ്രാഞ്ച്, ലോക്കൽ, ഏരിയ തല ജനറൽബോഡി യോഗങ്ങൾ സിപിഎം വിളിച്ചുചേർത്തിരുന്നു. എന്നാൽ കുഞ്ഞികൃഷ്ണനെ പുറത്താക്കിയതിൽ പല കമ്മിറ്റികളും എതിർപ്പ് അറിയിച്ചതായാണ് സൂചന. കൂടാതെ കുഞ്ഞികൃഷ്ണനെ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്നതിൽനിന്ന് അണികൾ പിന്മാറണമെന്നും മറ്റു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നേതാക്കളുടെ പ്രതിഷേധത്തിന് നേരെ അക്രമം അഴിച്ചുവിടുന്നത് നിർത്തണമെന്നും കമ്മിറ്റികളിൽനിന്ന് നിർദേശം ഉണ്ടായതായും വിവരമുണ്ട്.

ഇതിനിടെ, കഴിഞ്ഞദിവസം ബൈക്ക് തീവച്ച് നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട പ്രസന്നനെ മുതിർന്ന സിപിഎം നേതാവ് പി ജയരാജൻ വീട്ടിലെത്തി നേരിട്ടു കണ്ടു. പാർട്ടിയിലെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ അതൃപ്തരായ അണികളെ കൂടെ നിർത്തുന്നതിൻ്റെയും അനുനയിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെയും ഭാഗമായാണ് നേതാക്കളുടെ ഇത്തരം സന്ദർശനങ്ങൾ എന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നത്.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

