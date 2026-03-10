മന്ത്രി ഗണേഷ് കുമാറിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ച്; പൊലീസും പ്രവർത്തകരും തമ്മിൽ ഉന്തും തള്ളും, പ്രവർത്തകർക്ക് ഗുരുതര പരിക്ക്
ഗണേഷ് കുമാറിൻ്റെ ഭാര്യ ഉന്നയിച്ച ആരോപണത്തിലും എൻഎസ്എസ് പത്തനാപുരം താലൂക്ക് യൂണിയൻ വിഷയത്തിലും മന്ത്രി സ്ഥാനം രാജി വയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യം.
Published : March 10, 2026 at 6:40 PM IST
കൊല്ലം: മന്ത്രി ഗണേഷ് കുമാറിൻ്റെ വസതിയിലേക്ക് ബിജെപി നടത്തിയ പ്രതിഷേധ മാർച്ച് പൊലീസ് തടഞ്ഞു. പൊലീസും പ്രവർത്തകരും തമ്മിൽ ഏറെ നേരം ഉന്തും തള്ളുമുണ്ടാകുകയും പ്രതിഷേധം അക്രമാസക്തമാകുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് പിന്മാറാതെ റോഡിൽ കുത്തിയിരുന്ന് പ്രവർത്തകർ ശക്തമായി പ്രതിഷേധിച്ചു. ഗണേഷ് കുമാറിൻ്റെ ഭാര്യ ഉന്നയിച്ച ആരോപണത്തിലും എൻഎസ്എസ് പത്തനാപുരം താലൂക്ക് യൂണിയൻ വിഷയത്തിലും ആരോപണവിധേയനായ ഗണേഷ് കുമാർ മന്ത്രി സ്ഥാനം രാജി വയ്ക്കണമെന്നാണ് പ്രതിഷേധക്കാരുടെ ആവശ്യം.
ബിജെപിയുടെ പത്തനാപുരം നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേത്യത്വത്തിലാണ് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചത്. ബിജെപി ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് രാജി പ്രസാദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ബിജെപി ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എ ആർ അരുൺ, നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡൻ്റ് സുഭാഷ് പട്ടാഴി, സംസ്ഥാന സമിതിയംഗം വിളക്കുടി ചന്ദ്രൻ എന്നിവർ പ്രതിഷേധ മാർച്ചിൽ സംസാരിച്ചു.
പ്രതിഷേധ മാർച്ച് 'അക്രമാസക്തം'
മന്ത്രി ഗണേഷ് കുമാറിൻ്റെ പത്തനാപുരം ഓഫിസിലേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്ത മഹിള കോൺഗ്രസുകാരെ പൊലീസ് മർദ്ദിച്ചു. മർദ്ദനത്തിൽ കാലിന് ഗുരുതരമായ പരുക്കേറ്റ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി മാരിയത്ത് ബീവിയെ പുനലൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. എല്ലിന് രണ്ടു ഒടിവുകളുള്ള മാരിയത്ത് ബീവിക്ക് അടിയന്തര ശസ്ത്രക്രിയ ആവശ്യമാണെന്ന് മഹിള കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പറഞ്ഞു.
പൊലീസ് അതിക്രമത്തിൽ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് യു വഹീദ, ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് അഡ്വ ഫേബ സുദർശൻ എന്നിവർക്കും പരിക്കുണ്ട്. ഫാത്തിമ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് സമാധാപരമായി എംഎൽഎ ഓഫിസിലേക്ക് പ്രകടനമായി നീങ്ങിയ മഹിള കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ പൊലീസ് തടഞ്ഞ് നിർത്തി മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു.
സ്ത്രീകളുടെ ജാഥ തടഞ്ഞ് പൊലീസ് മനഃപൂർവ്വം ദ്രോഹിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ജില്ലാ പ്രസിഡണ്ട് ഫേബ സുദർശൻ ആരോപിച്ചു.
കുറ്റക്കാരായ പൊലീസുകാർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
മാർച്ച് കെപിസിസി നിർവാഹ സമിതി അംഗം ശ്രീ സി ആർ നജീബ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികളായ സുനിത സലിം കുമാർ, പ്രഭ, ജലജ, സുവർണ, ഷീജ, ആശ, ശശികല, ശോഭ പ്രശാന്ത്, മഞ്ജു, സബീന, ഹക്കീമ, നസീഹ, റഹുമത്, സിന്ധു ഗോപൻ, ഇന്ദിര, ആതിര, ജയശ്രീ എന്നിവർ മാർച്ചിന് നേതൃത്വം നൽകി.
കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിയോടെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായത്. വാളകത്തെ വീട്ടിലേക്ക് ഗണേഷ് കുമാറിൻ്റെ ഭാര്യ അറിയിപ്പില്ലാതെ എത്തുകയായിരുന്നു. വീട്ടിലെത്തി മുറി തുറന്നപ്പോൾ അവിടെ ഗണേഷ് കുമാറിനൊപ്പം മറ്റൊരു യുവതിയെ കണ്ടുവെന്നും ഇതിന്റെ തെളിവ് തന്റെ കൈവശമുണ്ടെന്നുമാണ് ബിന്ദു മേനോൻ പറഞ്ഞത്. തുടർന്ന് തന്നെ മുറിയിൽനിന്ന് പുറത്താക്കാനും ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയ മൊബൈൽ ഫോൺ പിടിച്ചുവാങ്ങാനും അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ചിലർ ശ്രമിച്ചുവെന്നും അവർ പറഞ്ഞിരുന്നു.
ഭാര്യയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിനു പിന്നാലെ വിവാദങ്ങളെ രാഷ്ട്രീയമായി നേരിടുമെന്നായിരുന്നു മന്ത്രി കെ.ബി. ഗണേഷ് കുമാർ വ്യക്തമാക്കിയത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ആരോപണങ്ങൾ വരുമെന്നും ഇതൊക്കെ താൻ മുൻകൂട്ടി പ്രതീക്ഷിച്ചതാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തനിക്ക് ഒന്നല്ല, അയ്യായിരം പ്രണയമുണ്ടെന്നും പ്രണയമില്ലാത്തവൻ പൊട്ടനാണെന്നുമാണ് അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചത്.
ഭാര്യയുമായുള്ള വിഷയത്തിൽ മുൻ ഐ.പി.എസ്. ഓഫിസർ ശ്രീലേഖ ഇടപെട്ടതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ 'ആരാണ് ഈ ശ്രീലേഖ' എന്നായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ മറുചോദ്യം. അവർ ബി.ജെ.പിക്കാരിയാണെന്നും കുശുമ്പുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ഭാര്യ 112-ൽ വിളിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ സമനില തെറ്റിയാൽ ആർക്കും അങ്ങനെ പരാതി പറയാം എന്നായിരുന്നു മന്ത്രി പ്രതികരിച്ചിരുന്നത്.
