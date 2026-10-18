കട്ടപ്പനയിൽ സാംസ്കാരിക കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് നേരെ ബിജെപി പ്രതിഷേധം; നാളെ ഡിവൈഎഫ്ഐ ഐക്യദാർഢ്യ സദസ്
കട്ടപ്പനയിൽ സാംസ്കാരിക കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിക്കിടെ ബിജെപി പ്രതിഷേധം. നേതാക്കളുടെ പ്രസംഗത്തിനിടെ ബിജെപി പ്രവർത്തകർ പ്രകടനമായെത്തി പരിപാടി തടസപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചതോടെ പ്രദേശത്ത് കടുത്ത സംഘർഷാവസ്ഥ നിലനിന്നു.
Published : October 18, 2026 at 9:03 PM IST
ഇടുക്കി: കട്ടപ്പനയിൽ സാംസ്കാരിക കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് നേരെ ബിജെപി പ്രതിഷേധം.'രാജ്യമാകെ ജന്തർ മന്തർ ആകുന്നു' എന്ന മുദ്രാവാക്യമുയർത്തി കട്ടപ്പനയിൽ സാംസ്കാരിക സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഐക്യദാർഢ്യ സദസിന് നേരെ ബിജെപി പ്രവർത്തകരുടെ പ്രതിഷേധവും കയ്യേറ്റ ശ്രമവും. നേതാക്കളുടെ പ്രസംഗത്തിനിടെ ബിജെപി പ്രവർത്തകർ പ്രകടനമായെത്തി പരിപാടി തടസപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചതോടെ പ്രദേശത്ത് കടുത്ത സംഘർഷാവസ്ഥ നിലനിന്നു.
എന്നാൽ സ്ഥലത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊലീസെത്തി ബിജെപി പ്രവർത്തകരെ ബലമായി നീക്കിയതോടെയാണ് വൻ അനിഷ്ടസംഭവങ്ങൾ ഒഴിവായത്. സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെയുണ്ടായ കയ്യേറ്റ ശ്രമത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് നാളെ കട്ടപ്പനയിൽ ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഐക്യദാർഢ്യ സദസ് സംഘടിപ്പിക്കും.
വിവിധ പ്രമുഖ സാംസ്കാരിക സംഘടനകളായ പുരോഗമന കലാസാഹിത്യ സംഘം, ദർശന, യുവകലാസാഹിതി, കല, കെപിസിസി സാംസ്കാര സാഹിതി എന്നിവ സംയുക്തമായാണ് കട്ടപ്പനയിൽ ഐക്യദാർഢ്യ കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചത്. നാടക് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജെ. ശൈലജ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പുരോഗമന കലാസാഹിത്യ സംഘം ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് സുഗതൻ കരുവാറ്റ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
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രാജ്യത്തെ നിലവിലെ സാമൂഹിക-രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾക്കെതിരെ കട്ടപ്പനയിലെ സാംസ്കാരിക ലോകം ഒന്നടങ്കം അണിനിരന്ന ചടങ്ങിൽ പ്രമുഖ വ്യക്തികൾ സംസാരിച്ചു. ഇ.ജെ. ജോസഫ്, കാഞ്ചിയാർ രാജൻ, കെ.ആർ. രാമചന്ദ്രൻ, വി.എസ്. ദീപു, ആർ. മുരളീധരൻ, കെ.എ. മണി, ടി.കെ. വാസു, ഷാജി ചിത്ര, കെ.ആർ. രാജേന്ദ്രൻ, സിജു ചക്കുംമുട്ടിൽ, ജാക്സൺ സ്കറിയ തുടങ്ങിയ സാംസ്കാരിക-സാമൂഹിക രംഗത്തെ പ്രമുഖർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു.
നേതാക്കളും സംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരും പ്രസംഗിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ബിജെപി പ്രവർത്തകർ പ്രകടനമായി എത്തിയത്. തുടർന്ന് ഐക്യദാർഢ്യ സദസ് തടസപ്പെടുത്തുകയും പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ കയ്യേറ്റം ശ്രമം നടക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ തക്കസമയത്ത് പൊലീസ് ഇടപെട്ട് ബിജെപി പ്രവർത്തകരെ സംഭവസ്ഥലത്തുനിന്ന് മാറ്റി സ്ഥിതിഗതികൾ ശാന്തമാക്കുകയായിരുന്നു.
സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരുടെയും കലാകാരന്മാരുടെയും ജനാധിപത്യപരമായ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് നേരെയുണ്ടായ കടന്നുകയറ്റത്തിൽ വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് പ്രദേശത്ത് ഉയരുന്നത്. കട്ടപ്പനയിൽ അരങ്ങേറിയ കയ്യേറ്റ ശ്രമത്തിൽ ശക്തമായി പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രതിരോധമുയർത്താനാണ് ഡിവൈഎഫ്ഐ തീരുമാനം. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി നാളെ വിപുലമായ ഐക്യദാർഢ്യ സദസ് സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതൃത്വം അറിയിച്ചു.
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