തലസ്ഥാനത്ത് ബിജെപിയുടെ ജനാധിപത്യ സംരക്ഷണ മാര്ച്ച്; നേതൃത്വം നല്കി ശോഭാ കരന്ദലജെയും രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറും
തിരുവനന്തപുരത്ത് ബിജെപിയുടെ ജനാധിപത്യ സംരക്ഷണ മാര്ച്ച്. ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരന് മാര്ച്ചിനു ശേഷം നടന്ന പൊതുയോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
Published : November 3, 2026 at 8:43 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: എസ്ഐആറിനെതിരെ ഇന്ത്യാ സഖ്യം നടത്തുന്ന തുടര് പ്രക്ഷോഭങ്ങള്ക്കെതിരെ രാജ്യ വ്യാപകമായി ബിജെപി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ജനാധിപത്യ സംരക്ഷണ റാലിയുടെ ഭാഗമായി തലസ്ഥാനത്തും പടുകൂറ്റന് ബിജെപി മാര്ച്ച്. ആയുര്വേദ കോളജ് ജങ്ഷനില് നിന്ന് ആരംഭിച്ച് നഗരം ചുറ്റി മാനവീയം വീഥിയില് പ്രകടനം അവസാനിച്ചു.
രാജ്യത്ത് അരാജകത്വം സൃഷ്ടിക്കാനും രാജ്യത്തിൻ്റെ വികസന പ്രക്രിയ തടസപ്പെടുത്താന് വിദേശ ശക്തികളുടെ സഹായത്തോടെ നടത്തുന്ന കോണ്ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല് ഗാന്ധിയുടെ നീക്കങ്ങള്ക്കെതിരെ രാജ്യം ജാഗരൂഗമായിരിക്കണമെന്ന് മാര്ച്ചിനു ശേഷം നടന്ന പൊതുയോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരന് പറഞ്ഞു.
എസ്ഐആര് ക്രമക്കേടിൻ്റെ പേരിലാണ് ബിജെപി സംസ്ഥാനങ്ങളില് അധികാരം നേടുന്നതെങ്കില് കേരളത്തിലും വോട്ടര് പട്ടിക ക്രമക്കേടിലൂടെയാണോ വിഡി സതീശന് മുഖ്യമന്ത്രിയായതെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. കോണ്ഗ്രസ് ജയിച്ചാല് എസ്ഐആര് നല്ലതും തോറ്റാല് എസ്ഐആർ മോശവും എന്ന രാഹുല്ഗാന്ധിയുടെയും മല്ലികാര്ജുന് ഖാര്ഗേയുടെയും നിലപാട് അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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കോണ്ഗ്രസ്-ഇടത് അപകട രാഷ്ട്രീയം തിരിച്ചറിയുക, കള്ളവോട്ടും ഇരട്ടവോട്ടും തടയേണ്ടതല്ലേ, നുഴഞ്ഞു കയറ്റക്കാര്ക്കാണ് വോട്ട് നിഷേധിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തെ മൂന്ന് കോടിയിലധികം വരുന്ന നുഴഞ്ഞു കയറ്റക്കാര്ക്കുവേണ്ടിയാണ് രാഹുല് ഗാന്ധി കൂട്ടു നില്ക്കുന്നതെന്നും ഇതിന് കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷം കുടപിടിക്കുകയാണെന്നും രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറന് പറഞ്ഞു.
എസ്ഐആര് അനിവാര്യമായ ഒരു പ്രക്രിയയാണെന്നും ഇക്കാര്യത്തില് കോണ്ഗ്രസ് രാജ്യത്ത് അനിശ്ചിചത്വം സൃഷ്ടിക്കുകയാണെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി ശോഭ കരന്ദലാജെ പറഞ്ഞു. 1952നും 2025നും ഇടയില് 10 തവണ രാജ്യത്ത് എസ്ഐആര് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 20 വര്ഷമായി രാജ്യത്ത് വോട്ടര് പട്ടിക ശുദ്ധീകരണം നടക്കാത്തത് കാരണം മരിച്ചവരും മറ്റിടങ്ങളിലേക്കു പോയവരും ഉള്പ്പെടെയുള്ളവര് വോട്ടര് പട്ടികയില് ഉള്പ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്.
13 കോടി വോട്ടര്മാര് പട്ടികയില് നിന്ന് എസ്ഐആറിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇല്ലാതായെന്ന ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിൻ്റെ ആരോപണം സംബന്ധിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് കൃത്യമായി വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിഎമ്മിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന കോണ്ഗ്രസാണ് രാജ്യത്ത് ഇത് നടപ്പിലാക്കിയത്. നിരവധി തെരഞ്ഞെടുപ്പുകള് അവര് ഇവിഎം ഉപയോഗിച്ച് ജയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അവര് പറഞ്ഞു.
കുമ്മനം രാജശേഖരന്, എസ് സുരേഷ്, തുടങ്ങിയവര് പദയാത്രയ്ക്കു നേതൃത്വം നല്കി. ആയൂര്വേദ കോളേജ് ജങ്ഷനില് നിന്നാരംഭിച്ച പദയാത്രയ്ക്കു പിന്നില് പ്രവര്ത്തകര് മണ്ഡലം അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അണിനിരന്നത്. യാത്രയിലുടനീളം രാഹുല്ഗാന്ധിക്കെതിരായ മുദ്രാവാക്യങ്ങളാണ് മുഴങ്ങിയത്.
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