ബിജെപിയുടെ അംഗബലം മൂന്ന്; സഭയില് അടിയന്തിര പ്രമേയ നോട്ടീസ് നല്കാം, ചര്ച്ചകളില് പങ്കെടുക്കാം, മുന് നിരയില് ഒരു ഇരിപ്പിടവും
ഇത്തവണ ജി സുധാകരനും കുഞ്ഞികൃഷ്ണനും ടികെ ഗോവിന്ദന് മാസ്റ്റര്ക്കും മുന് നിരയില് ഇരിപ്പിടം ലഭിക്കില്ല
Published : May 6, 2026 at 8:08 PM IST
ബിജു ഗോപിനാഥ്
തിരുവനന്തപുരം: കേരള നിയമസഭയില് ബിജെപി അംഗബലം മൂന്നായി ഉയരുമ്പോള് നിയമസഭാ വേദി രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കാനുള്ള എല്ലാ അവസരങ്ങളുമാണ് അവര്ക്ക് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് വിദഗ്ധര്. 2016 ല് ബിജെപി നേമത്തിലൂടെ കേരള നിയമസഭയില് അക്കൗണ്ട് തുറക്കുമ്പോള് ഒ രാജഗോപാല് എന്ന ഏക അംഗം മാത്രമായിരുന്നു എന്നതായിരുന്നു നിയമസഭാ പ്രവര്ത്തനത്തില് ബിജെപിയുടെ പരിമിതി. ചോദ്യോത്തര വേളയില് ചോദ്യമുന്നയിക്കാനും സബ്മിഷന്, ശ്രദ്ധക്ഷണിക്കല് എന്നിവയില് പങ്കെടുക്കാനുമുള്ള അവസരമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.
സഭയില് രാഷ്ട്രീയം ഉയര്ത്താനുള്ള ശൂന്യവേളയില് അടിയന്തിര പ്രമേയത്തിന് നോട്ടീസ് നല്കാന് കഴിയുമായിരുന്നില്ല. കാരണം അത്തരത്തില് ഒരു നോട്ടീസ് സ്പീക്കര്ക്ക് നല്കുമ്പോള് അതിനെ പിന്താങ്ങാന് ബിജെപിക്ക് മറ്റൊരു അംഗം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മാത്രമല്ല, ധനാഭ്യര്ത്ഥന ചര്ച്ചകളിലും ധന വിനിയോഗ ബില്ലുകളിലും മറ്റ് നിയമനിര്മാണങ്ങളിലും പങ്കെടുത്ത് രാഷ്ട്രീയം പറായനുള്ള അവസരം വിരളമായിരുന്നു. കാരണം ചര്ച്ചയ്ക്ക് അംഗബലത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഒരു മിനിട്ടോ രണ്ടു മിനിട്ടോ മാത്രമാണ് പ്രസംഗിക്കാന് അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നത്.
എന്നാല് ഇപ്പോള് അംഗബലം 3 ആയി ഉയര്ന്ന സാഹചര്യത്തില് മൂന്നംഗങ്ങള്ക്കും ചോദ്യോത്തര വേളയില് പങ്കെടുത്ത് പ്രശ്നങ്ങള് സഭയില് ഉന്നയിക്കാം. ശൂന്യവേളയില് ചട്ടം 50 പ്രകാരം അടിയന്തിര പ്രമേയത്തിന് അനുമതി തേടി നോട്ടീസ് നല്കാം. കാരണം ഒരംഗം നോട്ടീസിന് അനുമതി തേടുമ്പോള് ഇപ്പോള് പിന്തുണയ്ക്കാന് രണ്ട് അംഗങ്ങള് ഉണ്ട്. ശൂന്യവേളയില് അടിയന്തിര പ്രമേയത്തിനുള്ള അനുമതി തേടി നോട്ടീസ് നല്കുമ്പോള് ഒരംഗത്തിൻ്റെ പിന്തുണ മതിയെന്ന് മുന് കേരള നിയമസഭ സെക്രട്ടറി ഡോ. എന് കെ ജയകുമാര് ഇ ടിവി ഭാരതിനോടു പറഞ്ഞു. വി മുരളീധരന് (കഴക്കൂട്ടം), രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര് (നേമം), ബി ബി ഗോപാകുമാര് (ചാത്തന്നൂര്) എന്നിവരാണ് ബിജെപി എംഎല്എമാര്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അതിനാല് ഏകദേശം ഒരു മാസത്തോളം നീളുന്ന ഒരു സഭാ സമ്മേളനത്തില് ഇവര് നല്കുന്ന അടിയന്തിര നോട്ടീസില് ഒരെണ്ണത്തിനെങ്കിലും സ്പീക്കര് സ്വാഭാവികമായി അനുമതി നല്കേണ്ടി വരും. അവിടെ നോട്ടീസിന് അനുമതി തേടി തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ കാഴ്ചപ്പാടുകള് മുന്നോട്ടു വച്ച് നോട്ടീസ് നല്കുന്ന ബിജെപി അംഗത്തിന് സഭയ്ക്കുള്ളില് പ്രസംഗിക്കാം. അതേസമയം, ലോക്സഭയില് തുടര്ച്ചയായി പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ അടിയന്തിര നോട്ടീസുകള് നിരാകരിക്കുന്ന സ്പീക്കര് ഓം ബിര്ളയുടെ നടപടി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നോട്ടീസ് സ്പീക്കര്ക്ക് ഈ നോട്ടീസ് നിരാകരിക്കുകയും ചെയ്യാം.
സാധാരണ ഗതിയില് ധനവിനിയോഗ ചര്ച്ച ഏകദേശം 13 ദിവസത്തോളം നീണ്ടു നില്ക്കാം. മൂന്നു മണിക്കൂറായിരിക്കും ഒരു ദിവസത്തെ ചര്ച്ചയുടെ ദൈര്ഘ്യം. ഇതില് ഒന്നിടവിട്ട പല ദിവസങ്ങളായി ഏകദേശം മൂന്നു ദിവസത്തോളം ബിജെപിക്ക് ചര്ച്ചയില് പങ്കെടുക്കാന് അവസരം ലഭിക്കും.
ഈ ഓരോ ദിവസത്തിലും ബിജെപിക്ക് ആകെ നാല് മിനിട്ടുവരെ സമയം മൂന്നംഗങ്ങള്ക്കുമായി ലഭിക്കും. ഇത് മൂന്നു ബിജെപി അംഗങ്ങള്ക്കുമുള്ള മൊത്തം സമയമാണെങ്കിലും ആകെ ലഭിക്കുന്ന 4 മിനിട്ട് മറ്റ് രണ്ട് അംഗങ്ങളും സംസാരിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കി ഒരംഗത്തിന് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയം ഉയര്ത്താം. അത്തരത്തില് ഒരു ധന വിനിയോഗ ബില്ലിൻ്റെ ചര്ച്ചയില് മൂന്നു ദിവസവും ഇതേ തന്ത്രം ബിജെപിക്ക് പ്രയോഗിക്കാം.
സീറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ
സഭയില് പ്രതിപക്ഷ നിരയില് വലത്തേയറ്റത്തെ ആദ്യ സീറ്റ് ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കര്ക്കുള്ളതാണ്. തൊട്ടടുത്ത സീറ്റ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനുള്ളതായിരിക്കും. പിണറായി വിജയനാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവെങ്കില് ആ സീറ്റില് അദ്ദേഹമിരിക്കും. മറ്റാരെങ്കിലുമാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവെങ്കില് അദ്ദേഹത്തിനായിരിക്കും ആ സീറ്റ്. തൊട്ടടുത്ത സീറ്റ് സിപിഐ കക്ഷി നേതാവിനായിരിക്കും. എല്ഡിഎഫില് നിന്ന് വിജയിച്ച മറ്റൊരു ഘടകക്ഷി ആര്ജെഡി മാത്രമാണ്. അത് കൂത്തു പറമ്പില് നിന്നുള്ള പി കെ പ്രവീണ് ആണ്.
അദ്ദേഹം താരതമ്യേന ജൂനിയര് അംഗം ആയതിനാല് അദ്ദേഹത്തിന് മുന് നിരയില് ഇരിപ്പിടം സ്പീക്കര് അനുവദിക്കണമെന്നില്ല. എന്നാല് പിണറായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവായില്ലെങ്കിലും മുന് മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന പരിഗണനയില് അദ്ദേഹത്തിന് നിയമസഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നിരയില് മുന് നിരയില്തന്നെ ഇരിപ്പിടം ലഭിക്കും. മുന് നിരയില് അതിനു തൊട്ടടുത്തായിരിക്കും ബിജെപി നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാവിൻ്റെ സ്ഥാനം. നേരത്തെ ഒ രാജഗോപാലിനും ഒന്നാം പിണറായി സര്ക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് മുന് നിരയിലായിരുന്നു ഇരിപ്പിടം സജ്ജീകരിച്ചിരുന്നത്.
അതേസമയം, സ്വതന്ത്രരായി മത്സരിച്ചു വിജയിച്ചു സഭയിലെത്തുന്ന ജി സുധാകരന്, കെ കുഞ്ഞികൃഷ്ണന്, ടികെ ഗോവിന്ദന് മാസ്റ്റര് എന്നിവര്ക്ക് മുന് നിരയില് ഇരിപ്പിടം ലഭിക്കില്ല. അവര്ക്ക് പിന് നിരയില് സീറ്റു നല്കുക എന്നതാണ് കീഴ്വഴക്കം. അതേ സമയം തങ്ങള് മൂന്നുപേരെയും ഒരു പൂളായി അനുവദിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മൂന്നു പേരും ഒപ്പിട്ട കത്ത് നല്കിയാല് ഇവര്ക്ക് സഭയില് സംസാരിക്കാന് കൂടുതല് അവസരം ലഭിക്കാന് അത് സഹായകമാകും.
Also Read: കോഴിക്കോട് ഇടതുകോട്ടകളിൽ വിള്ളൽ; ബിജെപിക്ക് വോട്ടുയർന്നു, സിപിഎമ്മിൽ ആശങ്ക