ബിജെപി ഓഫിസിലേക്ക് ബിയർ കുപ്പിയേറ്; സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പ്രതിഷേധിക്കാൻ നേതൃത്വം
ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് പാർട്ടി സംസ്ഥാന കാര്യാലയത്തിന് നേരെ ബൈക്കിലെത്തിയ അജ്ഞാത സംഘം ബിയർ കുപ്പികൾ എറിഞ്ഞ് ആക്രമണം നടത്തിയത്
Published : October 1, 2026 at 8:45 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: തലസ്ഥാനത്ത് രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷം രൂക്ഷമാകുന്നതിനിടെ ബിജെപി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഓഫിസായ മാരാർജി ഭവന് നേരെ നടന്ന ആക്രമണത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ ബിജെപി നേതൃത്വം. സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എസ് സുരേഷ് വ്യക്തമാക്കി.
ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് പാർട്ടി സംസ്ഥാന കാര്യാലയത്തിന് നേരെ ബൈക്കിലെത്തിയ അജ്ഞാത സംഘം ബിയർ കുപ്പികൾ എറിഞ്ഞ് ആക്രമണം നടത്തിയത്. അക്രമികളെ ഇതുവരെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും പ്രദേശത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പൊലീസ് പരിശോധിച്ചുവരികയാണെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരും എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകരും തമ്മിലുണ്ടായ സംഘർഷം തെരുവുയുദ്ധത്തിന് സമാനമായി മാറിയതിന് പിന്നാലെയാണ് മാരാർജി ഭവന് നേരെയും ആക്രമണം ഉണ്ടായത്.
ഡിസിസി ഓഫിസ് ആക്രമണം: പ്രതികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു
കേരള സന്ദർശനത്തിനെത്തിയ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായ്ക്ക് നേരെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ കരിങ്കൊടി കാണിച്ച് പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് മറുപടിയായി യുവമോർച്ച പ്രവർത്തകർ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി മന്ത്രിമാരെ വഴിയിൽ തടയുകയും കരിങ്കൊടി കാണിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി ഓഫിസിന് നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. ബൈക്കിലെത്തിയ രണ്ടുപേർ കല്ലും ഇഷ്ടികയും ഉപയോഗിച്ച് എറിയുകയും ഓഫിസിൻ്റെ മുൻവശത്തുള്ള വാതിലിൻ്റെയും മുകൾ നിലയിലെയും ചില്ലുകൾ തകർക്കുകയും ചെയ്തു.
ഡിസിസി ഓഫിസിന് നേരെ കല്ലെറിഞ്ഞ സംഭവത്തിൽ യുവമോർച്ച അംഗമായ അമലിനെ മ്യൂസിയം പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓഫിസ് ആക്രമിക്കാൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയതിൽ ഇയാൾക്ക് കൃത്യമായ പങ്കുണ്ടെന്നാണ് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. കൂടാതെ ബൈക്കിലെത്തി അക്രമം നടത്തിയത് ബിജെപി പ്രവർത്തകരായ പ്രദീപ്, ശ്രീലാൽ എന്നിവരാണെന്നും പൊലീസിന് പ്രാഥമിക വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
തുടരുന്ന രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങൾ
ബിജെപി പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നെയ്യാറ്റിൻകര ആനാവൂരിലുള്ള കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ഓഫിസ് തീവച്ച് നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമം നടന്നിരുന്നു. ഓഫിസിന് മുന്നിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ഫ്ലെക്സ് ബോർഡുകൾ പൂർണമായും കത്തിനശിച്ചു. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറത്തുവന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ പൊലീസ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
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ഇതിന് പിന്നാലെ ഇന്നലെ നഗരത്തിൽ ഡിസിസിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി. തുടർന്ന് നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ പാർട്ടി പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയ ബിജെപി നേതാവ് പി കെ കൃഷ്ണദാസിൻ്റെ വാഹനം കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ തടഞ്ഞു. ഈ സംഭവങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് വൈകിട്ടോടെ ബിജെപി സംസ്ഥാന കാര്യാലയത്തിലേക്ക് ബിയർ കുപ്പികൾ എറിഞ്ഞുള്ള ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. തലസ്ഥാനത്ത് തുടർച്ചയായുണ്ടാകുന്ന രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പൊലീസ് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അക്രമികളെ പിടികൂടാൻ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചതായും സൂചനയുണ്ട്.
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