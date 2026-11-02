മാരാർജി ഭവന് നേരെ ബിയർ കുപ്പിയേറ്; രണ്ട് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ അറസ്റ്റിൽ
സംഭവസ്ഥലത്തെയും സമീപത്തെയും സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ വിശദമായി പരിശോധിച്ചും, ആക്രമണത്തിന് ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന വാഹനം കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലുമാണ് പൊലീസ് പ്രതികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്
By PTI
Published : November 2, 2026 at 11:44 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: തലസ്ഥാനത്ത് രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങൾ തുടരുന്നതിനിടെ ബിജെപി സംസ്ഥാന കാര്യാലയമായ മാരാർജി ഭവനുനേരെ ബിയർ കുപ്പികൾ എറിഞ്ഞ സംഭവത്തിൽ രണ്ട് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പ്രാദേശിക കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരായ സുജിത് കുമാർ, അരുൺ എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. നഗരത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുദിവസങ്ങളായി തുടരുന്ന രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായാണ് ബിജെപി ഓഫിസിനുനേരെയുള്ള ഈ ആക്രമണം.
സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ നിർണായകമായി
രാത്രിയുടെ മറവിൽ ബിജെപി സംസ്ഥാന ആസ്ഥാനത്തേക്ക് ബിയർ കുപ്പികൾ എറിഞ്ഞ ശേഷം പ്രതികൾ കടന്നുകളയുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കണമെന്നും ഇവരെ ഉടൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് ബിജെപി വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. സംഭവസ്ഥലത്തെയും സമീപത്തെയും സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ വിശദമായി പരിശോധിച്ചും, ആക്രമണത്തിന് ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന വാഹനം കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലുമാണ് പൊലീസ് പ്രതികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. പ്രതികളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
സംഘർഷങ്ങളുടെ തുടക്കം
സെപ്റ്റംബർ അവസാന വാരത്തിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായുടെ വാഹനവ്യൂഹത്തിന് നേരെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ കരിങ്കൊടി കാണിച്ചതോടെയാണ് തലസ്ഥാനത്ത് ഇരുവിഭാഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം രൂക്ഷമായത്. ഇതിനുപിന്നാലെ തിരുവനന്തപുരത്തെ കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫിസ് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു. ഈ ആക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില ബിജെപി പ്രവർത്തകരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ പ്രതികാരമെന്നോണമാണ് ബിജെപി സംസ്ഥാന ആസ്ഥാനത്തേക്ക് ബിയർ കുപ്പികൾ എറിഞ്ഞതെന്നാണ് പൊലീസിൻ്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം.
തുടരുന്ന അക്രമ പരമ്പരകൾ
ബിജെപി പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നെയ്യാറ്റിൻകര ആനാവൂരിലുള്ള കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ഓഫിസ് തീവച്ച് നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമം നടന്നിരുന്നു. ഓഫിസിന് മുന്നിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ഫ്ലെക്സ് ബോർഡുകൾ പൂർണമായും കത്തിനശിച്ചു. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറത്തുവന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ പൊലീസ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
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ഇതിന് പിന്നാലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നഗരത്തിൽ ഡിസിസിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ വലിയ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി. തുടർന്ന് നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ പാർട്ടി പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയ ബിജെപി നേതാവ് പി.കെ. കൃഷ്ണദാസിൻ്റെ വാഹനം കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ തടഞ്ഞു. ഈ സംഭവങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് വൈകിട്ടോടെ ബിജെപി സംസ്ഥാന കാര്യാലയത്തിലേക്ക് ബിയർ കുപ്പികൾ എറിഞ്ഞുള്ള ആക്രമണം ഉണ്ടായത്.
സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി പൊലീസ്
തലസ്ഥാനത്ത് തുടർച്ചയായുണ്ടാകുന്ന രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പൊലീസ് സുരക്ഷ കർശനമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നഗരത്തിലെ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ഓഫിസുകൾക്ക് മുന്നിലും കൂടുതൽ പൊലീസിനെ വിന്യസിച്ചു. രാത്രികാല പട്രോളിങ് ശക്തമാക്കാനും ക്രമസമാധാന നില തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്കെതിരെ മുഖംനോക്കാതെ നടപടിയെടുക്കാനും ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
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