പ്രചാരണത്തിൽ മുന്നിലെത്താൻ ബിജെപി; എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥി പ്രഖ്യാപനം ഒറ്റഘട്ടമായി

ബിഡിജെഎസ്, ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി കക്ഷികളുമായുള്ള സീറ്റ് വിഭജന ചർച്ചകൾ ഇന്ന് പൂർത്തിയാകും. അന്തിമ സ്ഥാനാർഥി പട്ടികയ്ക്ക് നാളെ ഡൽഹിയിൽ ചേരുന്ന പാർലമെൻ്ററി ബോർഡ് ഔദ്യോഗിക അംഗീകാരം നൽകും.

ബിജെപി സംസ്ഥാന കാര്യാലയം
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 16, 2026 at 8:10 AM IST

തിരുവനന്തപുരം: നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായുള്ള ബിജെപി സ്ഥാനാർഥികളുടെ പ്രഖ്യാപനം ഒറ്റഘട്ടമായി നാളെയോ മറ്റന്നാളോ ഉണ്ടായേക്കും. എൻഡിഎ ഘടകകക്ഷികളായ ബിഡിജെഎസ്, ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി എന്നിവരുമായുള്ള സീറ്റ് വിഭജന ചർച്ചകൾ പൂർത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ഡൽഹിയിലാകും ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം നടക്കുക. ഇന്ന് തന്നെ സഖ്യകക്ഷികളുമായുള്ള ചർച്ചകൾ പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ബിജെപി സംസ്ഥാന നേതൃത്വം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

സ്ഥാനാർഥി നിർണയത്തിൽ മുൻതൂക്കം

നാളെ ഡൽഹിയിൽ ചേരുന്ന ബിജെപി പാർലമെൻ്ററി ബോർഡും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതിയുമാകും സ്ഥാനാർഥികളുടെ അന്തിമ പട്ടികയ്ക്ക് ഔദ്യോഗിക അംഗീകാരം നൽകുക. സ്ഥാനാർഥി നിർണയത്തിൽ പാർട്ടിക്ക് യാതൊരുവിധത്തിലുള്ള ആശങ്കകളോ പ്രതിസന്ധികളോ നിലനിൽക്കുന്നില്ലെന്നാണ് മുതിർന്ന നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ആഴ്ചകൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ ബിജെപിയുടെ പാർലമെൻ്ററി ബോർഡും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതിയും പ്രത്യേക യോഗം ചേരുകയും വിജയസാധ്യതയുള്ള എ ക്ലാസ് മണ്ഡലങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന അൻപത് ഇടങ്ങളിലെ സ്ഥാനാർഥികളെ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം വരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഈ സ്ഥാനാർഥികൾ അതത് മണ്ഡലങ്ങളിൽ എത്തുകയും പ്രാഥമിക ഘട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാന നേതൃത്വം ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന് കൈമാറിയ സാധ്യതാ പട്ടികയിൽ കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതി വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല. അതിനാൽ തന്നെ സ്ഥാനാർഥി നിർണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാർട്ടിയിൽ യാതൊരുവിധ തർക്കങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്നില്ല. ഘടകകക്ഷികളുമായുള്ള സീറ്റ് വിഭജന ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നതിനാലാണ് പ്രഖ്യാപനം അല്പം നീണ്ടുപോയത്.

മുന്നണികളുടെ പ്രഖ്യാപനവും ബിജെപിയുടെ തന്ത്രവും

സംസ്ഥാനത്ത് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി അവരുടെ മിക്ക സ്ഥാനാർഥികളെയും പ്രഖ്യാപിച്ചുവെങ്കിലും മുഴുവൻ സീറ്റുകളിലേക്കും പൂർണമായ തീരുമാനമായിട്ടില്ല. അതേസമയം, ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആദ്യ സ്ഥാനാർഥി പട്ടിക മാത്രമാണ് ഇന്ന് പുറത്തുവരാനിരിക്കുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എൻഡിഎയുടെ എല്ലാ സ്ഥാനാർഥികളെയും ഒറ്റയടിക്ക് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയമായി വലിയ മുൻതൂക്കം നൽകുമെന്നാണ് ബിജെപി വിലയിരുത്തുന്നത്. മറ്റ് പാർട്ടികൾ സ്ഥാനാർഥി നിർണയ ചർച്ചകളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ, ഒറ്റ പ്രഖ്യാപനത്തിലൂടെ പ്രചാരണ രംഗത്ത് ബഹുദൂരം മുന്നിലെത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന് എൻഡിഎ നേതൃത്വം വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഡൽഹിയിൽ നാളെ നിർണായക യോഗങ്ങൾ ചേരും.

എൻഡിഎ ക്യാമ്പിൽ ബിഡിജെഎസിനും മറ്റ് ഘടകകക്ഷികൾക്കും നൽകേണ്ട സീറ്റുകളുടെ കാര്യത്തിൽ അന്തിമ ധാരണയിലെത്താൻ ഇന്നത്തെ ചർച്ചകൾ അതിനിർണായകമാകും. ബിഡിജെഎസ്, ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി തുടങ്ങിയ കക്ഷികളുമായി പല മണ്ഡലങ്ങളിലും സീറ്റ് വിഭജനം പൂർത്തിയാകാനുണ്ട്. ഇത് കൂടി പരിഹരിച്ച ശേഷം ഒറ്റഘട്ടമായി എൻഡിഎയുടെ സമ്പൂർണ സ്ഥാനാർഥി പട്ടിക പുറത്തിറക്കാനാണ് ബിജെപിയുടെ ഔദ്യോഗിക നീക്കം. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം കൂടുതൽ സജീവമാകുമെന്നാണ് പൊതുവേ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. സ്ഥാനാർഥി പ്രഖ്യാപനം വേഗത്തിലാക്കുന്നത് വോട്ടർമാരിലേക്ക് നേരത്തെ ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാൻ പാർട്ടിയെ സഹായിക്കും.

Also Read:- ലീഗ് സ്ഥാനാർഥി പട്ടികയ്ക്ക് അന്തിമരൂപം നൽകാൻ നിർണായക നേതൃയോഗം ഇന്ന്; പ്രഖ്യാപനം നാളെയുണ്ടായേക്കും

