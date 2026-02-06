'ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി നിർണയത്തിൽ അവസാനവട്ട ചർച്ച'; ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ കേരളത്തിൽ

ETV Bharat / state

പാർട്ടി കേഡറുകളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതിനും സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള മുതിർന്ന നേതൃത്വവുമായി ഇടപഴകുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ദേശീയ പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ ഈ കേരള സന്ദർശനം.

BJP National President nitin naveen (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 6, 2026 at 8:36 PM IST

എറണാകുളം: നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി രണ്ട് ദിവസത്തെ കേരള സന്ദർശനത്തിന് കൊച്ചിയിലെത്തി ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ നിതിൻ നവീൻ. ദേശീയ അധ്യക്ഷനായി തെരെഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ശേഷം ആദ്യമായാണ് നിതിൻ നവീൻ കേരളത്തിലെത്തുന്നത്.

തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള പാർട്ടിയുടെ തയാറെടുപ്പുകൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി കൊച്ചി, എറണാകുളം, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലായി ഉന്നതതല സംഘടനാ അവലോകനങ്ങളും പൊതുജന ഇടപെടലുകളും യാത്രയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പാർട്ടി കേഡറുകളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതിനും സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള മുതിർന്ന നേതൃത്വവുമായി ഇടപഴകുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ദേശീയ പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ ഈ കേരള സന്ദർശനം.

വിവിധ ജില്ലാ സംസ്ഥാന നേതാക്കളെ കാണുന്നതോടൊപ്പം സ്ഥാനാർഥി നിർണയത്തിൽ അവസാനവട്ട ചർച്ച നടത്തും. ഇതോടെ കേരളത്തിലെ ബിജെപിയുടെ തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കമാവുകയാണ്. നെടുമ്പാശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സ്വീകരണം ഒരുക്കിയത്. പുതിയ അധ്യക്ഷനെ നേരിൽ കാണാൻ നേതാക്കൾക്ക് പുറമെ, നിരവധി പാർട്ടി പ്രവർത്തകരും വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയിരുന്നു.

പൊന്നാട അണിയിച്ചും മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചുമായിരുന്നു പാർട്ടി അധ്യക്ഷനെ സ്വീകരിച്ചത്. തുടർന്ന് പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെ അദ്ദേഹം അഭിവാദ്യം ചെയ്‌തു. നിതിൻ നവീനെ താജ് ഹോട്ടലിലേക്ക് നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും ചേർന്ന് ആനയിച്ചു. ബിജെപി കോർ കമ്മിറ്റി യോഗമായിരുന്നു ആദ്യ പരിപാടിയായി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും, യോഗം വൈകുന്നേരത്തേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു.

കൊച്ചിയിൽ എത്തി ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ നിതിൻ നവീൻ (ETV Bharat)

ഇന്ന് അഡ്‌ലക്‌സ് കൺവെൻഷൻ സെൻ്ററിൽ നടക്കുന്ന ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം ജില്ലകളിലെ ബൂത്ത് അധ്യക്ഷന്മാരുടെ സമ്മേളനത്തിൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കും. വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിക്ക് പാലാരിവട്ടത്ത് സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികളുടെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കും. തുടർന്ന് എൻഡിഎ നേതാക്കളുമായും കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തും. നാളെ തൃശൂരിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടികളിലും അദേഹം പങ്കെടുക്കും. കാലടി ശ്രീശങ്കര മഠത്തിൽ ദർശനം നടത്തിയ ശേഷം തൃശൂരിൽ വാൾ റൈറ്റിങിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കും. യൂണിയൻ ബഡ്‌ജറ്റിനെക്കുറിച്ചുള്ള സംഗമത്തിലും അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കും.

നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള പാർട്ടിയുടെ തയാറെടുപ്പുകളും അദ്ദേഹം അവലോകനം ചെയ്യും. ഈ സന്ദർശന വേളയിൽ, വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി സംസ്ഥാന ബിജെപി ഭാരവാഹികൾ, ജില്ലാ ബിജെപി പ്രസിഡൻ്റുമാർ, നിയമസഭാ മണ്ഡലം ഭാരവാഹികൾ, എൻഡിഎ ഘടകകക്ഷികൾ, ശക്തി കേന്ദ്ര ചുമതലക്കാർ, സംസ്ഥാന ബിജെപി കോർ കമ്മിറ്റി എന്നിവരുമായി അദ്ദേഹം നിരവധി യോഗങ്ങൾ നടത്തും.

രണ്ട് ദിവസത്തെ പരിപാടികൾ

വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായുള്ള റോഡ് മാപ്പ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികൾ, ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റുമാർ, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മെഷിനറി ഇൻ ചാർജുകൾ എന്നിവരുമായി നിതിൻ നവീൻ ചർച്ച നടത്തും. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 05:15 ന് കൊച്ചിയിലെ ദി റെനൈ കൊച്ചിൻ പാലാരിവട്ടത്ത് സംസ്ഥാന നേതൃത്വവുമായി അദ്ദേഹം കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തും. 06:30 ന് ഇവിടെവച്ച് തന്നെ എൻ‌ഡി‌എ നേതാക്കളുമായി ഒരു കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തും. രാത്രി 08:10ന് എറണാകുളം എളമക്കരയിലെ കാര്യാലയത്തിൽ (ദക്ഷിണകേരളം) ഒരു സുപ്രധാന യോഗത്തിൽ അദ്ദേഹം അധ്യക്ഷത വഹിക്കും.

നാളെ ശൃംഗേരി മഠം സന്ദർശിച്ച് പ്രാർത്ഥനയോടെ നിതിൻ നവീൻ തൻ്റെ ദിവസം ആരംഭിക്കും. രാവിലെ 07:45 ന് എറണാകുളം കാലടിയിലുള്ള ശ്രീ ശൃംഗേരി ശങ്കര മഠം ശ്രീ ആദി ശങ്കര ജന്മഭൂമി ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രാർത്ഥന നടത്തും. രാവിലെ 09:40 ന്, ഒല്ലൂക്കരയിലെ തൃശൂർ സോണൽ കോർപ്പറേഷൻ ഓഫീസിലെ തൃശൂർ ടൗൺ ബൂത്ത് നമ്പർ 164ൽ ചുവരെഴുത്ത് നടത്തി ബിജെപിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കും.

രാവിലെ 10:30 ന് തൃശൂരിലെ വെള്ളാനിക്കരയിലെ പുഴയ്ക്കലിലുള്ള ഹയാത്ത് റീജൻസിയിൽ നടക്കുന്ന കേന്ദ്ര ബജറ്റ് 2026, വികസിത കേരളം (വികസിത്‌ കേരളം) എന്നിവ സംബന്ധിച്ച ബൗദ്ധിക സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കും. ഉച്ചയ്ക്ക് 12:25 ന് അദ്ദേഹം സംസ്ഥാന ബിജെപി പ്രസിഡൻ്റുമായും മറ്റ് മുതിർന്ന നേതാക്കളുമായും തൃശൂർ സിറ്റി ബിജെപി ജില്ലാ ഓഫീസിൽ വ്യക്തിഗത കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തും. തുടർന്ന്, ഉച്ചയ്ക്ക് 01:10 ന് തൃശൂരിലെ സിറ്റി ജില്ലാ ബിജെപി ഓഫീസിൽ തൃശൂർ അസംബ്ലിയിലെ ശക്തി കേന്ദ്ര ഇൻചാർജുമാരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും.

