യുഡിഎഫ് പ്രമേയത്തെ പിന്തുണച്ച് ഇടതുമുന്നണി; പാറളത്ത് ബിജെപിക്ക് തിരിച്ചടി
ആറിനെതിരെ 10 വോട്ടുകൾക്കാണ് പ്രമേയം പാസായത്. കോൺഗ്രസ് അംഗത്തിൻ്റെ ഒരു വോട്ട് അസാധുവായി. റിൻസി ഷാബുവിൻ്റെ വോട്ടാണ് അസാധുവായത്.
Published : September 10, 2026 at 5:45 PM IST|
Updated : September 10, 2026 at 5:59 PM IST
തൃശൂർ: പാറളം പഞ്ചായത്തിൽ ബിജെപിക്ക് തിരിച്ചടി. അവിശ്വാസം പാസായത്തോടെ ബിജെപിക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഭരണം നഷ്ടമായി. യുഡിഎഫ് പ്രമേയത്തെ ഇടതുമുന്നണി പിന്തുണച്ചതോടെയാണ് ബിജെപിക്ക് ഭരണം നഷ്ടമായത്.
ആറിനെതിരെ 10 വോട്ടുകൾക്കാണ് പ്രമേയം പാസായത്. ബിജെപിക്ക് ആറ് അംഗങ്ങളായിരുന്നു. യുഡിഎഫിന് ആറും എൽഡിഎഫിന് അഞ്ചും അംഗങ്ങളുമായിരുന്നു പഞ്ചായത്തിലെ കക്ഷി നില. കോൺഗ്രസ് അംഗത്തിൻ്റെ ഒരു വോട്ട് അസാധുവായി. റിൻസി ഷാബുവിൻ്റെ വോട്ടാണ് അസാധുവായത്.
പാറളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ എൽഡിഎഫും യുഡിഎഫും ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഭരണത്തിന് എതിരെ കൊണ്ടുവന്ന അവിശ്വാസ പ്രമേയം പാറളത്തെ ജനങ്ങളോടുള്ള വഞ്ചനയാണ്. ജനവിധിയെ അട്ടിമറിക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനമാണ് ഇന്ന് എൽഡിഎഫും യുഡിഎഫും പാറളത്ത് നടപ്പാക്കിയതെന്ന് ബിജെപി ജില്ലാ അധ്യക്ഷന് ജസ്റ്റിൻ ജേക്കബ് പറഞ്ഞു.
സുരേഷ് ഗോപി എംപിയുടെ വികസനങ്ങൾ പാറളത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമാവുന്ന ഒരു സമയത്താണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നത്. യുവാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചു കൊണ്ട് വലിയ ഒരു മൈതാനം ഇവിടെ തയ്യാറായി വരികയാണ്. ബിജെപിയുടെ ഭരണം ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം നിരവധി വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് പാറളത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ ഭരണത്തെയാണ് ഇവർ അട്ടിമറിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ജസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞു.
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ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി മുന്നോട്ട് പോകും. ഇതുകൊണ്ട് ബിജെപിയെ പാറളത്തെ ജനങ്ങൾ മാറ്റി നിർത്തില്ല എന്നുള്ള വിശ്വാസം ഞങ്ങൾക്കുണ്ടെന്നും അവർ തള്ളി പറയില്ലെന്നും ജസ്റ്റിൻ വ്യക്തമാക്കി.
യുഡിഎഫിൻ്റെയും എൽഡിഎഫിൻ്റെയും അവിശുദ്ധ രാഷ്ട്രീയ കൂട്ടുകെട്ട് പാറളം പഞ്ചായത്തിലെ ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രതികരണം അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലും കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിലും വിശ്വാസം അർപ്പിച്ച് തലമുറകളായി വോട്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന ജനാധിപത്യ വശ്വാസികളെയാണ് ഈ അവിഹിത കൂട്ടുകെട്ടിലൂടെ വഞ്ചിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പാറളം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിണ്ടൻ്റായിരുന്ന അനിത പറഞ്ഞു.
പാറളം പഞ്ചായത്തിൽ വർഗീയ വികാരങ്ങളെ ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് ബിജെപിയുടെ നേൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണസമിതിയാണ് ആറ് മാസം ഇവിടെ ഭരിച്ചതെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ജേക്കബ് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ കോൺഗ്രസിനും ബിജെപിക്കും ആറ് അംഗങ്ങൾ വീതമാണുണ്ടായിരുന്നത്. യുഡിഎഫിന് ശക്തമായ അടിത്തറയുള്ള പഞ്ചായത്താണ് പാറളം. വർഗീയ വികാരങ്ങളോടെ ഭരിച്ച ബിജെപിയെ പുറത്താക്കാൻ എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രമേയം പാസാക്കി എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
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