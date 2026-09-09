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'പിണറായി വിജയന് ഉളുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ രാജിവയ്‌ക്കണം,അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ഭാവി സര്‍ക്കാരിന്‍റെ കൈയില്‍':ഷോണ്‍ ജോര്‍ജ്

പിണറായി വിജയനെ വിമര്‍ശിച്ച് ബിജെപി. മാസപ്പടി കേസിലൂടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സ്ഥാനം കളങ്കപ്പെട്ടൂവെന്ന് ഷോണ്‍ ജോര്‍ജ്. വിഷയത്തിലെ കോണ്‍ഗ്രസ് മൗനം സംശയാസ്‌പദമെന്നും പ്രതികരണം.

MONTHLY QUOTA CASE ED BJP AGAINST PINARAYI VIJAYAN BJP leader Shone George
BJP leader Shone George. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 9, 2026 at 6:14 PM IST

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കോട്ടയം: എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്‍റ് ഡയറക്‌ടറേറ്റ് രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്നുവെന്ന പിണറായി വിജയന്‍റെ പ്രസ്‌താവനയ്ക്ക് മറുപടിയുമായി ബിജെപി സംസ്ഥാന ഉപാധ്യക്ഷന്‍ ഷോൺ ജോർജ്. ഇഡി കേസുകളില്‍ പ്രതിയായ സഖാക്കളുടെ കൺസോർഷ്യം ഉണ്ടാക്കാനും അതിന്‍റെ അഡ്‌മിനാകാനുമാണ് പിണറായി ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കോട്ടയത്ത് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഷോണ്‍ ജോര്‍ജ്.

തനിക്കെതിരെ വരുന്ന ആരോപണങ്ങള്‍ പാര്‍ട്ടിക്കെതിരെയാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാനാണ് പിണറായി വിജയന്‍ സ്ഥിരമായി ശ്രമിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അടക്കമുള്ള പാര്‍ട്ടി നേതൃത്വം അതിന് ഒത്താശ ചെയ്‌ത് കൊടുക്കുകയാണ്. സര്‍ക്കാരിന്‍റെ തീരുമാനം നിയമപരമായ കാര്യങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ചതിന് പിന്നാലെയെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചത്. എന്നാല്‍ ഈ വിഷയത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. ബിജെപി വിഷയത്തില്‍ തങ്ങളുടെ നിലപാട് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പിണറായി വിജയന്‍ കള്ളനാണെന്ന് പറഞ്ഞാണ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി കോണ്‍ഗ്രസിന് വേണ്ടി പ്രചാരണം നടത്തിയത്. എന്നാല്‍ ഇപ്പോഴും കോണ്‍ഗ്രസിന്‍റെ നിലപാട് അതുതന്നെയാണോയെന്ന് അറിയാന്‍ ബിജെപിക്ക് താത്‌പര്യമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സിപിഎമ്മിന്‍റെ ദേശീയ സെക്രട്ടറി എംഎ ബേബി കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയെ അവരുടെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി. ഇപ്പോഴും കോണ്‍ഗ്രസിന്‍റെ നിലപാട് പിണറായി വിജയന്‍ കള്ളനാണെന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണോ? അതോ എംഎ ബേബി കോണ്‍ഗ്രസ് നിലപാട് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോയെന്നും ഷോണ്‍ ജോര്‍ജ് ചോദിച്ചു.

കോണ്‍ഗ്രസിന് ഇന്നലെ രേഖകള്‍ സഹിതം ഇഡി കൊടുത്തിട്ടുള്ള കത്തിനെ കുറിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസിന്‍റെ പ്രതികരണം ഈ നിമിഷം വരെ എവിടെയും വന്നിട്ടില്ല. സര്‍ക്കാരിന്‍റെ കാര്യം മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് ഇക്കാര്യത്തില്‍ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം ഇവര്‍ രണ്ടും ഒന്നാണ്. ഡല്‍ഹിയില്‍ ഇഡിക്കെതിരെ ഒരുമിച്ച് സമരം ചെയ്യും. ഇവിടെയെത്തുമ്പോള്‍ അവര്‍ക്ക് രണ്ട് നിലപാടാണ്. വിഷയത്തില്‍ ബിജെപിക്ക് പറയാനുള്ളത് തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പിണറായി സംസാരിക്കണമെന്നാണ്. അതല്ലെങ്കില്‍ ഇഡിക്കെതിരെ അദ്ദേഹം കേസ് കൊടുക്കട്ടെയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ബിജെപിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഉളുപ്പുണ്ടെങ്കില്‍ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സ്ഥാനം രാജിവയ്‌ക്കണമെന്നാണ്. നിരവധി മഹാന്മാര്‍ അലങ്കരിച്ചിരുന്ന പദവിയാണ് കേരളത്തിന്‍റെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്‍റെ സ്ഥാനം. ഇത്തരമൊരു കേസിലൂടെ അത് കളങ്കപ്പെടുകയാണ്. വിഷയത്തില്‍ കേസെടുത്ത് അന്വേഷിച്ചാല്‍ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്‍റെ ഭാവി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും സര്‍ക്കാരിന്‍റെയും കൈയിലാണെന്നും ഷോണ്‍ ജോര്‍ജ് പറഞ്ഞു.

ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് ഭരണപക്ഷം വല്ല തെറ്റും ചെയ്‌താല്‍ അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാന്‍ സാധിക്കുമോ? പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കുറ്റാരോപിതനായ ഒരാളെങ്കില്‍ അത് ജനാധിപത്യത്തെ കളങ്കപ്പെടുത്തും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒറ്റ നിമിഷം പോലും പാഴാക്കാതെ സ്ഥാനം രാജിവയ‌്‌ക്കാന്‍ പിണറായി വിജയന്‍ തയ്യാറാകണമെന്നും ബിജെപി ആവശ്യപ്പെടുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് വിഷയത്തില്‍ പ്രതികരിക്കാത്തത് സംശയാസ്‌പദമാണ്. വിഷയത്തില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനം പറഞ്ഞാല്‍ തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കുമെന്നും ഷോണ്‍ ജോര്‍ജ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

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TAGGED:

MONTHLY QUOTA CASE
ED
BJP AGAINST PINARAYI VIJAYAN
BJP LEADER SHONE GEORGE
SHONE GEORGE AGAINST PINARAYI

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