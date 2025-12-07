'സെക്ഷ്വല് പെര്വെര്ട്ടാണ് അയാള്, ചെവിക്കുറ്റിക്ക് രണ്ട് കൊടുത്ത് മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലാക്കണം': രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ പിസി ജോർജ്
രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് ചികിത്സ നല്കണം, കേരള കോണ്ഗ്രസ് പിരിച്ച് വിടണം, എസ്ഡിപിഎ നിരോധിക്കണമെന്നും പിസി ജോര്ജ്.
Published : December 7, 2025 at 10:26 AM IST
കോട്ടയം: ലൈംഗിക പീഡന കേസില് പാലക്കാട് എംഎല്എ രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ രൂക്ഷമായി വിമര്ശിച്ച് ബിജെപി നേതാവ് പിസി ജോര്ജ്. രാഹുലിന് ചെവിക്കല്ലിന് അടി കൊടുത്ത് മാനസികരോഗ ആശുപത്രിയിൽ ആക്കണമെന്നും നല്ല ചെറുക്കൻ ആണ് പക്ഷെ നശിച്ചെന്നും പിസി ജോര്ജ് പറഞ്ഞു.
രാഹുലിനെ കയറൂരി വിടാന് പാടില്ലെന്നും എംഎല്എ സ്ഥാനം തിരിച്ചെടുത്തത് കൊണ്ടു മാത്രം നന്നാവാന് പോണില്ലെന്നും പിസി ജോർജ് പരിഹസിച്ചു. കോട്ടയത്ത് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അതേസമയം രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ അനുകൂലിച്ച രാഹുല് ഈശ്വര് ജയിലിലും വൃത്തികേട് ചെയ്ത രാഹുല് സുഖമായി നടക്കുന്നുവെന്നും പിസി ജോർജ് പറഞ്ഞു.
"സെക്ഷ്വല് പെര്വെര്ട്ടാണ് അയാള്. അവനെ ചെവിക്കുറ്റിക്ക് രണ്ട് അടിയും കൊടുത്ത് മാനസികാരോഗ്യ ആശുപത്രിയില് കൊണ്ടുപോയി ആക്കണം. ഞാന് ആത്മാര്ഥമായി പറയുകയാണ്. ചികിത്സ കഴിയുമ്പോള് അവന് നന്നായിക്കോളും. നല്ല ചെറുക്കനാ, നശിച്ചുപോയി. സങ്കടകരമാണ്" പിസി ജോർജ് പറഞ്ഞു.
ക്രിസ്ത്യനികളെ ഇരു കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിക്കുന്നു
കേരള കോൺഗ്രസ് പിരിച്ചു വിടണം, ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് കേരള കോൺഗ്രസ് കൊണ്ട് ഒരു ഗുണവും കിട്ടിയില്ല. കെഎം മാണിയും പിജെ ജോസഫും എല്ലാം അതീവ സമ്പന്നർ ആയി. പിജെ ജോസഫിന് മാനസിക രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങള് ആണ്. ആര് ചെന്നാലും പാട്ട് പാടുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
'മാനസിക രോഗം എന്ന് പറയുന്നില്ല സ്വന്തം അപ്പന് ഇട്ട് അടിച്ചവൻ ആണ് ജോസ് കെ മാണിയും കെഎം മാണിയും. കരഞ്ഞു കൊണ്ട് പലതും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെ'ന്നും പി സി ജോർജ് വെളിപ്പെടുത്തി. "കേരള കോൺഗ്രസുകാർ ബിജെപിയിലേക്ക് വരണം ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം കേരളത്തിൽ കുറഞ്ഞു" പിസി ജോർജ് പറഞ്ഞു.
കേരളത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ബിജെപി വേണമെന്നും സ്ഥാനാർഥി പട്ടികയിൽ നിരവധി ക്രിസ്ത്യൻ സ്ഥാനാർഥികൾ ഇടം പിടിച്ചു എന്നും പിസി ജോർജ് പറഞ്ഞു. കോട്ടയത്ത് പത്തിൽ കൂടുതൽ പഞ്ചായത്ത് ഇത്തവണ ബിജെപി പിടിക്കും. നാലിൽ കൂടുതൽ മെമ്പർമാർ കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ കിട്ടുമെന്നും അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. 2029 ൽ താമര ചിഹ്നത്തിൽ ജയിച്ച ആൾ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ആകുമെന്നും പി സി ജോർജ് പറഞ്ഞു.
മുസ്ലീം സമുദായം ഭാരതത്തിന് സംഭാവനകള് നല്കിയിട്ടുണ്ട്
മുസ്ലിം സമുദായം ഭാരതത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വലിയ സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സമുദായത്തിലെ എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളെയും കുറ്റപ്പെടുത്തരുത്. അവരെല്ലാരും പ്രശ്നങ്ങള് ഉണ്ടാക്കുന്നവരല്ല. പക്ഷെ അതിൽ ചില കുഴപ്പക്കാർ ഉണ്ട്. അവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ ആ സമൂഹം തയാറാകാത്തത് ആണ് പ്രശ്നമെന്നും പിസി ജോര്ജ് വ്യക്തമാക്കി.
ക്രിസ്ത്യന് സമൂഹത്തെയും മുസ്ലീം സമൂഹത്തേയും വാനോളം പുകഴ്ത്തിയ പിസി ജോര്ജ് എന്നാല് എസ്ഡിപിഐഎയെ നിരോധിക്കാൻ തയാറാകണമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. തുടക്കത്തിൽ അവർ നല്ല പ്രവർത്തനം ആയിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.
