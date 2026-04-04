കേരളം ബിജെപിക്ക് പാകമായി; ഇക്കുറി പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ വോട്ട് ഒഴുകുമെന്ന് പി എസ് ശ്രീധരന് പിള്ള
കേരളത്തിൽ ബിജെപി അപ്രതീക്ഷിത വിജയം നേടുമെന്നും ഇടത്-വലത് മുന്നണികൾ വർഗീയതയെ കൂട്ടുപിടിക്കുകയാണെന്നും പി എസ് ശ്രീധരൻ പിള്ള ഇ ടിവി ഭാരതിനോട്
Published : April 4, 2026 at 7:35 PM IST|
Updated : April 4, 2026 at 8:42 PM IST
കെ ശശീന്ദ്രൻ
കോഴിക്കോട്: കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ ചിത്രം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ വോട്ടുകള് നല്ല നിലയിൽ ബിജെപിയിലേക്ക് എത്തുന്ന ആദ്യത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആയിരിക്കും ഇതെന്നും അഡ്വ. പി എസ് ശ്രീധരൻ പിള്ള. ജയിക്കുന്ന പാർട്ടിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു ഇത്രയും കാലത്തെ രീതി. ബിജെപിക്ക് എന്തിന് വോട്ട് ചെയ്യണം അവർ ജയിക്കില്ലല്ലോ എന്ന ഒരു ധാരണ പൊതു സമൂഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് അത് തീർത്തും മാറിയെന്നും ബിജെപി ജയിക്കും എന്ന ബോധ്യം ജനങ്ങളിൽ വന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
മാറുന്ന രാഷ്ട്രീയ സമവാക്യങ്ങള്
സംസ്ഥാന തലസ്ഥാനമായ തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിൽ എൻഡിഎ ഭരണത്തിൽ എത്തിയത് അതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ്. കൊച്ചിയിൽ രാജകുടുംബത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനമായിരുന്നു തൃപ്പൂണിത്തുറയും ബിജെപി ഭരിക്കുന്നു. മലബാറിൽ കോഴിക്കോട്ടും അട്ടിമറി വിജയങ്ങൾ നടത്തി. അങ്ങനെ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ യാത്രാകുതിപ്പിനൊപ്പം ഒറ്റയാൻ തുരുത്തായ കേരളവും ദേശീയധാരയിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രത്യേകത. എ ക്ലാസ് മണ്ഡലങ്ങൾക്കപ്പുറം ചില അപ്രതീക്ഷിത വിജയങ്ങളും ഉണ്ടാകും. ചാത്തന്നൂർ, തൃശൂർ ജില്ലയിലെ ഒന്ന് രണ്ട് സീറ്റുകൾ ഇതൊക്കെ ആ ഗണത്തിൽ പെടുന്നതാണ്.
ക്രിസ്ത്യൻ സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമത്തിൻ്റെ പേരിൽ വിറങ്ങലിച്ച സമയത്താണ് 2004ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. ആ സമയത്തും ക്രിസ്ത്യൻ വോട്ടുകളും ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകളും ലഭിച്ച് രണ്ടുപേർ പാർലമെൻ്റിൽ എത്തിയിരുന്നു. ഒരു സീറ്റ് മൂവാറ്റുപുഴയായിരുന്നു, രണ്ടാമത്തേത് ലക്ഷദ്വീപും. അതുകൊണ്ട് അസാധ്യമായ ഒന്നുമില്ലെന്നും എഫ്സിആർഎയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബാധിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
എഫ്സിആർഎ യഥാർഥത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ്. ഭീകരവാദികൾക്കും തീവ്രവാദികൾക്കും പണം കിട്ടാനുള്ള ഒരു വഴിയായി അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടായിരുന്നു ആ നീക്കം. എന്നാൽ രാഷ്ട്രീയപരമായ കാരണങ്ങളാൽ പാസാക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇത് രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഫലപ്രദമായി ചെയ്യുകയാണ്. ചാരിറ്റിയുടെ പേരിൽ ഭീകരവാദികളുടെ പണം ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നത് തടയും. ഇത്തരം ഫണ്ടുകൾ കൃത്യമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടണം. ഈ വിഭാഗത്തിൽ രജിസ്റ്റേഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഘടനകളിൽ 12% മാത്രമേ ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായത്തിൻ്റേതായുള്ളൂ. ഈ ഇടപാടുകൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം വേണം എന്നുള്ളതിനെ ആരാണ് എതിർക്കുക. യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയും അതിനെ എതിർക്കില്ല. എന്താവശ്യത്തിനു വേണ്ടിയാണോ വിദേശത്തുനിന്ന് പണം അയക്കുന്നത് അത് ആ ആവശ്യത്തിനു മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന വശമെന്നും ശ്രീധരൻപിള്ള വ്യക്തമാക്കി.
സ്ഥാനാര്ഥിത്വത്തില്നിന്നുള്ള വിട്ടുനില്ക്കല്
ഗവർണർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങി ഒരു വർഷം തികയുന്നതിന് മുമ്പ് മത്സരിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന സ്വയം തീരുമാനത്തിലാണ് ഈ തവണ സ്ഥാനാർഥിയാവാൻ വിസമ്മതിച്ചത്. പാർട്ടി ചെങ്ങന്നൂരിൽ മത്സരിക്കാൻ നിർബന്ധിച്ചിരുന്നു. 2006-ല് അപ്രതീക്ഷിതമായി ചെങ്ങന്നൂരിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ആറായിരത്തിലധികം വോട്ട് കിട്ടി. 2016 ആയപ്പോൾ അത് 43,000ത്തിൽ എത്തി. വിവിധ ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായങ്ങളുടെ വോട്ടുകളാണ് ഇതിൽ കൂടുതലും. ഇത്തവണ ചെങ്ങന്നൂരിൽ ഇറങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ ജയം ഉറപ്പായിരുന്നു എന്നും ശ്രീധരൻ പിള്ള പറയുന്നു.
ഇടത് വലത് മുന്നണികള്ക്കെതിരെ വിമര്ശനം
ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകൾ നേടാൻ വേണ്ടി തരംതാണ പ്രസ്താവനകളാണ് ഇടതു വലതു മുന്നണികൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സത്യത്തെ തമസ്കരിക്കുന്ന പ്രചാരണമാണിത്.
പിണറായി സർക്കാർ തുടരുമെന്ന് വെളിവുള്ള ആരും പറയില്ല. ഈ ഭരണം കേരളത്തിന് ഭാരവും ശാപവുമാണ്. മത വർഗീയവാദികളെ കൂട്ടുപിടിച്ചതിലൂടെ ഇപ്പോൾ അത് മലിനമായി. ഒരു പൊതു പ്രശ്നത്തിൻ്റെ പേരിൽ ആദ്യമായും അവസാനമായും മുസ്ലിം സംഘടനകൾ ഏകകണ്ഠമായി ഒത്തുകൂടിയത് പ്രൊഫസർ ജോസഫിൻ്റെ കൈവെട്ടിയപ്പോഴാണ്.
കേരളത്തിലെ സമുദായ സൗഹാർദത്തിൻ്റെ, സുദൃഢമായ സാമൂഹ്യ ബന്ധത്തിൻ്റെ കൈയാണ് വെട്ടിയത് എന്നായിരുന്നു അന്ന് പങ്കെടുത്തവരെല്ലാം ചേർന്ന് പ്രമേയം പാസാക്കിയത്. എന്നാൽ അതിലേക്ക് മൂന്ന് സംഘടനകളെ മാത്രം വിളിച്ചിരുന്നില്ല. അന്ന് എൻഡിഎഫ് ആയിരുന്ന ഇന്നത്തെ എസ്ഡിപിഐ, ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി, പിഡിപി. ഈ സംഘടനകളുമായിട്ടാണ് യുഡിഎഫും എൽഡിഎഫും കൈകോർത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ സന്ധി ചെയ്യൽ കേരളത്തെ കൊലയ്ക്ക് കൊടുക്കലാണ്. ദേശീയമായി ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്ന അൽഖ്വയ്ദയുടെ മുദ്രാവാക്യം സ്വീകരിച്ചവരാണ് എൻഡിഎഫ്. അവരുമായി കൂട്ടുകൂടിയ ഇടതുപക്ഷം ഉപ്പു വെച്ച കാലം പോലെ മാറിയിരിക്കുകയാണ്. കോൺഗ്രസ് അതിൻ്റെ ആത്മാവും നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
ഏതു വർഗീയതയും എതിർക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയതയേക്കാൾ ഭയക്കേണ്ടത് ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയതയാണെന്ന എം എ ബേബിയുടെ പ്രസ്താവന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാതെയാണ്. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് തവണയായി നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്നു. എന്നാൽ നെഗറ്റീവ് മാത്രം പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിപിഎം ഇപ്പോൾ ഏത് അവസ്ഥയിലാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ വോട്ടിങ് ശതമാനത്തിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ (others) കോളത്തിൽ ആണ് അവർ ഇപ്പോഴുള്ളത്. ഈ ഗതികേട് എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടായി എന്ന് അവർ പരിശോധിക്കണം. എകെജിയുടെ ആത്മാവ് ഇത് പൊറുക്കുമോ എന്നും ശ്രീധരൻപിള്ള ചോദിച്ചു. സമസ്തയുടെ നൂറാം വാർഷിക സമ്മേളനത്തിൽ മതരാഷ്ട്രവാദം ഉയർത്തുന്ന ജമാമത്തെ ഇസ്ലാമിക്കും എസ്ഡിപിഐക്കും എതിരെയാണ് പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത്. അല്ലാതെ ബിജെപിക്ക് എതിരെ അല്ല. ഇനിയും ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസം ഇല്ലാതാകുമെന്ന് ശ്രീധരൻ പിള്ള ഓർമിപ്പിച്ചു.
കേരളത്തിലെ യുഡിഎഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈരുധ്യത്തിൻ്റെ ഒരു കൂടാരമാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു കോൺഗ്രസുകാരൻ ഹൃദയബന്ധം കൊണ്ട് തമ്മിൽ തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ശ്രീധരൻ പിള്ള ചോദിച്ചു. കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയം മലീമസമാക്കിയതിൽ ഏറ്റവും വലിയ കുറ്റവാളി കോൺഗ്രസ് ആണ്. വോട്ടിനു വേണ്ടി രാജ്യത്തിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുമായും കൂട്ടുകൂടുന്നവരാണ് അവർ. നിവർന്നു നിന്ന് ഒന്നും ചോദിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ ലീഗിൻ്റെ അടിമകളായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ്. ആത്മാവിനെ പണയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഈ അവസരവാദപരമായ നിലപാട് അവരെ തകർക്കും, ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് ബിജെപി വരും. കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം കുങ്കുമ ഹരിത പതാകയിലേക്ക് വരുന്ന കാലം വിദൂരമല്ല. അതുറപ്പാണെന്നും ശ്രീധരൻ പിള്ള പറഞ്ഞു.
പാര്ട്ടിയിലെ മാറ്റങ്ങള്
എം ടി രമേശിന് സീറ്റ് നിഷേധിച്ചതിൽ ഒരു അവ്യക്തതയും ഇല്ല. അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടത് തൃശൂർ ആയിരുന്നു. അത് പത്മജ വേണുഗോപാലിന് കൊടുത്തു. അതോടെ മത്സരിക്കാൻ ഇല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയും ചെയ്തു. എല്ലാവരും മത്സരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ നേതാക്കൾ വേണ്ടേ എന്ന് ശ്രീധരൻപിള്ള ചോദിച്ചു. പാർട്ടിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ പാരിതോഷികം ആണോ എംപി എംഎൽഎ സ്ഥാനങ്ങൾ? രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം ഒരു സമർപ്പണമാണ്. എല്ലാം അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നവരുടേതായിരുന്നു പഴയകാല രാഷ്ട്രീയം. അതുപോലെതന്നെ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാതെ പാർട്ടിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചവർ എല്ലാ പാർട്ടിയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായിരുന്നു മാതൃക.
രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ കേരള ബിജെപിയുടെ നേതൃസ്ഥാനത്ത് വിജയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായമുള്ളവരെയും സ്വാർഥ താല്പര്യക്കാരെയും ഒറ്റ ചരടിൽ കോർത്തിണക്കി വിസ്മകരമായ പ്രകടനമാണ് അദ്ദേഹം കാഴ്ചവച്ചിരിക്കുന്നത്.
അഭിഭാഷകനായും എഴുത്തിൻ്റെ ലോകത്തേക്കും തിരിച്ചുപോകാനാണ് താല്പര്യം. അതോടൊപ്പം പ്രസ്ഥാനം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പോലെ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് പ്രവർത്തിക്കും. മത്സരിച്ച് മടുത്തു എന്ന സി കെ പത്മനാഭൻ്റെ പ്രസ്താവനയെ അദ്ദേഹം തിരുത്തി. മത്സരിക്കുന്നത് പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടിയാണ്. ഒ രാജഗോപാൽ എത്ര തവണ തോറ്റു. ഒടുവിൽ 8-ാം വയസ്സിലാണ് സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിച്ച് വിജയിച്ചത്. ചെറുപ്പക്കാരനായ പടക്കുതിരയെ പോലെ നടന്ന് കേരളത്തിൽ ബിജെപിക്ക് ആദ്യത്തെ എംഎൽഎയെ ഉണ്ടാക്കി തന്നു. മടുപ്പ് എന്ന വാക്കിനോട് യോജിപ്പില്ല. സി കെ പത്മനാഭൻ ആരാധ്യനായ നേതാവാണ്. ഇപ്പോഴും ആരോഗ്യമുള്ള നേതാവാണ് അദ്ദേഹം. ഇനിയും സജീവമായി രംഗത്തിറങ്ങണമെന്നും ശ്രീധരൻ പിള്ള ആവശ്യപ്പെട്ടു.
