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ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി റബർ ബോർഡ് അമരത്തേക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ്; പുതിയ ചെയർമാനായി എൻ. ഹരി

സാധാരണയായി ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോ മറ്റ് ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരോ അലങ്കരിക്കാറുള്ള ഈ പദവിയിലേക്ക്, റബർ ബോർഡിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് നിയമിതനാകുന്നത്. എൻ ഹരിയെ കുറിച്ച് വിശദമായി അറിയാം..

BJP LEADER N HARI N HARI POLITICAL LIFE N HARI PROFILE KERALA RUBBER BOARD HISTORY
എൻ. ഹരി (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 15, 2026 at 3:02 PM IST

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കോട്ടയം: ബിജെപി നേതാവ് എൻഹരിയെ റബ്ബർ ബോർഡ് ചെയർമാനായി നിയമിച്ചു. ഇന്ന് രാവിലെയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. നീണ്ട 18 മാസത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം റബർ ബോർഡിന് സ്ഥിരം ചെയർമാനെ ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ബിജെപി മധ്യമേഖലാ പ്രസിഡൻ്റും പ്രമുഖ നേതാവുമായ എൻ. ഹരിയെയാണ് റബർ ബോർഡിൻ്റെ പുതിയ ചെയർമാനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിയമിച്ചത്.

അതേസമയം, സാധാരണയായി ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോ മറ്റ് ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരോ അലങ്കരിക്കാറുള്ള ഈ പദവിയിലേക്ക്, റബർ ബോർഡിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് നിയമിതനാകുന്നത്.

BJP LEADER N HARI N HARI POLITICAL LIFE N HARI PROFILE KERALA RUBBER BOARD HISTORY
എൻ. ഹരി (Facebook @ N Hari)

നീണ്ട കാത്തിരിപ്പ്

കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷത്തോളമായി റബർ ബോർഡിന് ഒരു സ്ഥിരം ചെയർമാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അഡീഷണൽ ചാർജ് നൽകിയാണ് ബോർഡിന്റെ പ്രവർത്തനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിരുന്നത്. ഇത് കർഷകരുടെ പല അടിയന്തര ആവശ്യങ്ങളിലും തീരുമാനങ്ങൾ വൈകുന്നതിന് കാരണമായിരുന്നു. എന്നാൽ പുതിയ കർഷക സൗഹൃദ തീരുമാനങ്ങളിലൂടെ ബോർഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേഗത കൂട്ടാൻ എൻ. ഹരിക്ക് സാധിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

റബ്ബർ കര്‍ഷകര്‍ക്കുളള മോദി സര്‍ക്കാരിൻ്റെ കരുതല്‍...

കേരളത്തിലെ റബ്ബർ കര്‍ഷകരോടും സംസ്ഥാനത്തെ അടിസ്ഥാന കര്‍ഷക ജനവിഭാഗത്തോടുമുളള നരേന്ദ്രമോദി സര്‍ക്കാരിന്റെ പ്രതിബന്ധതയും കരുതലുമാണ് റബ്ബർ മേഖലയില്‍ നിന്നുളള എന്‍. ഹരിയുടെ ചെയര്‍മാന്‍ പദമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍. ഐഎഎസ് കേഡറിനു പുറത്തേക്ക് നരേന്ദ്രമോദി സര്‍ക്കാര്‍ റബ്ബർ ബോര്‍ഡ് അധ്യക്ഷപദം നല്‍കാനുളള തീരുമാനം എടുത്തശേഷം ആ പദവിയിലെത്തുന്ന ആദ്യ മലയാളിയുമാണ് എന്‍.ഹരി.

സ്വഭാവിക റബ്ബർ ഉത്പാദനത്തില്‍ രാജ്യത്ത് ഒന്നാമതുളള സംസ്ഥാനമായ കേരളത്തിന് ലഭിച്ച വലിയ അംഗീകാരമായിട്ടാണ് ഇതിനെ ഈ മേഖലയിലുള്ളവര്‍ വിലയിരുത്തുന്നത്. 72 ശതമാനത്തില്‍ അധികം സ്വാഭാവിക റബ്ബർ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന കേരളത്തിന് റബ്ബർ ബോർഡിൻ്റെ സുപ്രധാനപദവി വേണമെന്ന ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്‍ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറുടെ ശക്തമായ നിലപാടും അതിനായി നടത്തിയ ഇടപെടലുകളുമാണ് റബ്ബർ ബോർഡ് ചെയർമാൻ സ്ഥാനം സംസ്ഥാനത്തിന് ലഭിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചത്. കേരളത്തിനു നല്‍കിയ അഭിമാനാർഹമായ വലിയ അംഗീകാരത്തിന് അങ്ങേയറ്റം കടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണന്നും റബ്ബര്‍ മേഖലയിലെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരമാവധി പരിഹരിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുമെന്നും എന്‍. ഹരി അറിയിച്ചു.

ആരാണ് എൻ. ഹരി?

BJP LEADER N HARI N HARI POLITICAL LIFE N HARI PROFILE KERALA RUBBER BOARD HISTORY
എൻ. ഹരി (Facebook @ N Hari)

ബിജെപിയുടെ ആലപ്പുഴ മേഖലാ അധ്യക്ഷനും പ്രഭാരിയുമാണ് എന്‍.ഹരി. മൂന്നു പതിറ്റാണ്ടായി ബിജെപിയുടെ പ്രവര്‍ത്തകനായ അദ്ദേഹം ബിജെപി കോട്ടയം മുന്‍ ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റാണ്. പൊതുസമൂഹത്തിലെ നിറസാന്നിധ്യമായ അദ്ദേഹം നിരവധി ജനകീയ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുത്ത് വിജയിപ്പിച്ചു. പാര്‍ട്ടിയുടെ കേരളത്തിലെ ജനകീയ മുഖങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ് ഹരി. നാലു തവണ നിയമസഭയിലേക്ക് മത്സരിച്ചു. കഴിഞ്ഞ മൂന്നുവര്‍ഷമായി റബ്ബര്‍ ബോര്‍ഡ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പറായ എൻ. ഹരി ബോര്‍ഡിനെ കൂടുതല്‍ കര്‍മോന്മുഖമാക്കുന്നതിനായി ഒട്ടേറെ ശ്രദ്ധേമായ ഇടപെടലുകള്‍ നടത്തി.

റബ്ബര്‍ ബോര്‍ഡില്‍ പല തന്ത്രപ്രധാന തസ്തികകളിലും ആവശ്യത്തിന് ഉദ്യോഗസ്ഥരില്ലാത്തത് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിൻ്റെ ശ്രദ്ധയില്‍ കൊണ്ടുവന്നു. ഫലപ്രദവും സജീവുമായ ഇടപെടലുകളെ തുടര്‍ന്ന് 97 പുതിയ തസ്തികളില്‍ നിയമനത്തിന് സത്വര അനുമതി നല്‍കി. ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ ഫീല്‍ഡ് ഓഫീസര്‍മാര്‍, ഉള്‍പ്പെടെയുളള തസ്തികളിലാണ് നിയമന അനുമതി ലഭിച്ചത്.

ഓഫീസുകള്‍ പുനരാരംഭിക്കല്‍: ജീവനക്കാരുടെ കുറവ് മൂലം കേരളത്തില്‍ അടച്ചുപൂട്ടിയ പല ഫീല്‍ഡ് ഓഫീസുകളും വീണ്ടും തുറക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കി. പത്തുവർഷമായുള്ള ഒഴിവുകളിൽ അടിയന്തര നിയമനം നടത്തിയാണ് ഓഫീസുകൾ സജ്ജമാക്കിയത്.

കേന്ദ്ര ആനുകൂല്യങ്ങള്‍: കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ റബ്ബര്‍ മേഖലയ്ക്കായി പ്രഖ്യാപിച്ച ഉത്തേജക പാക്കേജുകള്‍ കര്‍ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനും റബ്ബര്‍ മേഖലയിലെ പ്രതിസന്ധികള്‍ കേന്ദ്ര വാണിജ്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധയില്‍ കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി ഇടപെട്ടു.

കര്‍ഷക ക്ഷേമം : ചെറുകിട റബ്ബര്‍ കര്‍ഷകര്‍ക്ക് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ സബ്‌സിഡികളും ആനുകൂല്യങ്ങളും സമയബന്ധിതവും കൃത്യമായി ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ബോർഡ് യോഗങ്ങളിൽ ആവശ്യമുന്നയിച്ചു, ഇടപെട്ടു.

BJP LEADER N HARI N HARI POLITICAL LIFE N HARI PROFILE KERALA RUBBER BOARD HISTORY
എൻ. ഹരി (Facebook @ N Hari)
നയപരം : റബ്ബര്‍ ഇറക്കുമതി തീരുവ, കമ്പോളത്തിലെ വില സ്ഥിരത വിഷയങ്ങളിൽ എന്നും കർഷകപക്ഷത്തുനിന്ന് ഇടപെട്ടു സംസാരിച്ചു. ബോര്‍ഡ് തലത്തില്‍ നടന്ന ചർച്ചകളിൽ ഭേദഗതികളും തുടർനടപടികളും നിർദ്ദേശിച്ചു. 2019 -ല്‍ കൊല്‍ക്കത്ത സ്വദേശിയായ ഡോ. സാവര്‍ ധനാനിയ ഐഐഎസ് കേഡര്‍ ഇതര ആദ്യ ചെയര്‍മാനായി ചുമതലയേറ്റു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ വന്ന കാലയളവില്‍ എക്സിക്യൂട്ടിവ് ഡയറകടര്‍ (ഇഡി) കെ.എന്‍ രാഘവന്‍ ഐആര്‍എസിന് ചെയര്‍മാൻ്റെ അധിക ചുമതല കൂടി നല്‍കി.

പിന്നീട് 2022 ല്‍ വീണ്ടും സാവര്‍ ധനാനിയ ചെയര്‍മാനായി തിരികെ എത്തി. കഴിഞ്ഞ 30 ജൂണ്‍ 25 ന് ആ കാലാവധി അവസാനിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് കൊമേഴ്‌സ്യല്‍ ജോയിൻ്റ് സെക്രട്ടറി കസാംഗ് യാംഗ് സോം ഷെര്‍ബ ഐആര്‍എസിന് ചുമതല നല്‍കി. അഡിഷണല്‍ സെക്രട്ടറി നിതിന്‍ കുമാര്‍ യാദവ് ഐഎഎസി ന് ആണ് നിലവില്‍ ചുമതല.തുടര്‍ന്ന് റബര്‍ ബോര്‍ഡിനെ നയിക്കാന്‍ എന്‍. ഹരി യെ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. കോട്ടയം പള്ളിക്കത്തോട് തെക്കേപ്പറമ്പില്‍ നാരായണന്‍ നായരുടെയും സരസമ്മയുടെയും മകനാണ . ഭാര്യ : സന്ധ്യ , മക്കള്‍: അമൃത , സംവൃത.

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും അടക്കം റബർ കർഷകർ വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടുന്ന ഒരു സമയമാണിത്. റബർ ഇറക്കുമതി നിയന്ത്രിക്കുക, ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ കർഷകർക്ക് നല്ല വില ഉറപ്പാക്കുക, സബ്‌സിഡി ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൃത്യമായി എത്തിക്കുക തുടങ്ങി വലിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളാണ് പുതിയ ചെയർമാനെ കാത്തിരിക്കുന്നത്.

പ്രധാന മുൻ ചെയർമാന്മാർ

ഡോ. സാവർ ധനാനിയ

2019 ജൂലൈ മുതൽ അദ്ദേഹം റബർ ബോർഡ് ചെയർമാനായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. ഐ.ഐ.ടി ഖരഗ്പൂരിൽ നിന്ന് റബർ ടെക്നോളജിയിൽ പി.എച്ച്.ഡി നേടിയ വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. റബർ ഉൽപ്പാദന രംഗത്ത് വലിയ പരിചയസമ്പത്തുള്ള അദ്ദേഹം ഓൾ ഇന്ത്യ റബർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് അസോസിയേഷൻ്റെ (AIRIA) പ്രസിഡൻ്റാ യും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.

എ. അജിത് കുമാർ ഐഎഎസ്

2016-ൽ ആണ് അദ്ദേഹം റബർ ബോർഡ് ചെയർമാനായി നിയമിതനാകുന്നത്. കോട്ടയം ജില്ലാ കളക്ടർ എന്ന നിലയിൽ മികച്ച പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. റബർ ടാപ്പിങ് മേഖലയിലെ തൊഴിലാളി ക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ 'ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ടാപ്പിങ്' പോലുള്ള പദ്ധതികൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലത്താണ്.

ഷീല തോമസ് ഐഎഎസ്

2011 മുതൽ 2014 വരെ റബർ ബോർഡിന്റെ ചെയർപേഴ്സൺ ആയിരുന്നു ഇവർ. കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയായും അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയായും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള പ്രമുഖ ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയാണ്. അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനയായ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് നാച്ചുറൽ റബർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് കൺട്രീസിന്റെ (ANRPC) സെക്രട്ടറി ജനറലായും ഇവർ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വി. ജെ. കുര്യൻ ഐഎഎസ്

ഷീല തോമസിന് തൊട്ടുമുൻപ് റബർ ബോർഡ് ചെയർമാനായിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് വി. ജെ. കുര്യൻ. കൊച്ചി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ (CIAL) സ്ഥാപക മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ എന്ന നിലയിൽ ലോകപ്രശസ്തനായ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഇദ്ദേഹം.

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TAGGED:

BJP LEADER N HARI
N HARI POLITICAL LIFE
N HARI PROFILE
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