മുഹമ്മദിൻ്റെ വോട്ട് നീക്കാനുള്ള ബിജെപി നേതാവിൻ്റെ നീക്കം പാളി; വ്യാജ പരാതിയിൽ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിക്ക് എതിരെ കേസ്
ബിജെപി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ലോകേഷ് ലോണ്ടയാണ് മുഹമ്മദിനെതിരെ പരാതി നൽകിയത്.
Published : February 16, 2026 at 9:39 AM IST
കാസർകോട്: മഞ്ചേശ്വരം പൈവളികെയിൽ മുഹമ്മദ് എന്നയാൾക്ക് ഇന്ത്യൻ പൗരത്വമില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് വോട്ടർപട്ടികയിൽനിന്ന് പേര് നീക്കാൻ ബിജെപി നേതാവ് നൽകിയ പരാതി ജില്ലാ കലക്ടർ തള്ളി. പരാതി വ്യാജമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞതോടെ മുഹമ്മദിൻ്റെ വോട്ടവകാശം സാധുവാക്കുകയും വ്യാജപരാതി നൽകിയ ബിജെപി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ലോകേഷ് ലോണ്ടയ്ക്കെതിരെ കേസെടുക്കാൻ ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്തു.
മഞ്ചേശ്വരം നിയമസഭ മണ്ഡലത്തിലെ പൈവളികെ സ്വദേശിയായ മുഹമ്മദിനെതിരെയാണ് പൗരത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കങ്ങൾ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടത്. മുഹമ്മദിന് ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം ഇല്ലെന്നും അതിനാൽ വോട്ടർപട്ടികയിൽനിന്ന് പേര് ഒഴിവാക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് ബിജെപി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ലോകേഷ് ലോണ്ടയാണ് അധികൃതരെ സമീപിച്ചത്.
വോട്ടർപട്ടികയിലെ പേര് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനായി ഫോം-7 പ്രകാരമാണ് ഇദ്ദേഹം പരാതി സമർപ്പിച്ചിരുന്നത്. പരാതിയുടെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്ത് ജില്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർ കൂടിയായ കലക്ടർ കെ ഇമ്പശേഖർ വിഷയത്തിൽ നിയമാനുസൃതമായ ഹിയറിങ് നടത്തി. ഹിയറിങ് വേളയിൽ പരാതിക്കാരൻ ഹാജരായെങ്കിലും തൻ്റെ ആരോപണങ്ങളെ സാധൂകരിക്കുന്ന യാതൊരുവിധ രേഖാപരമായ തെളിവുകളും ഹാജരാക്കാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചില്ല.
തുടർന്ന് നടത്തിയ വിശദമായ രേഖാപരിശോധനയിലും വിവരശേഖരണത്തിലും പരാതി പൂർണമായും അസത്യവും അടിസ്ഥാനരഹിതവുമാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ടെത്തി. പരിശോധനയിൽ മുഹമ്മദ് ഇന്ത്യൻ പൗരനാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് നിലവിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പട്ടികയിൽ നിലനിർത്താൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫിസർ ഉത്തരവിട്ടു. ഇതോടെ പൗരത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഹമ്മദിന് ഉണ്ടായിരുന്ന ആശങ്കകൾക്ക് വിരാമമായി. താൻ ഇന്ത്യൻ പൗരനല്ലെന്ന ആരോപണം തന്നെ മാനസികമായി ഏറെ വിഷമിപ്പിച്ചുവെന്നും സത്യം തെളിഞ്ഞതിൽ വലിയ ആശ്വാസമുണ്ടെന്നും മുഹമ്മദ് പ്രതികരിച്ചു.
നിയമനടപടി
അടിസ്ഥാനരഹിതമായ പരാതി നൽകി ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും പൊതുജനങ്ങളെയും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ബിജെപി നേതാവിനെതിരെ കർശന നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് കലക്ടർ കെ ഇമ്പശേഖർ അറിയിച്ചു. മനഃപൂർവം തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് പരാതി നൽകിയതെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ 1950ലെ ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമം സെക്ഷൻ 31 പ്രകാരമുള്ള ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമായാണ് ഇതിനെ പരിഗണിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരാതിക്കാരനെതിരെ എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് നിയമനടപടികളുമായി മുന്നോട്ടുപോകും. കുറ്റം തെളിയിക്കപ്പെട്ടാൽ ഒരു വർഷം വരെ തടവോ പിഴയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടിയോ ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റകൃത്യമാണിത്.
വോട്ടർപട്ടികയുടെ കൃത്യതയും സുതാര്യതയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി ഫോം-7 പ്രകാരം എതിർപ്പ് സമർപ്പിക്കുന്നത് പൗരൻമാരുടെ നിയമപരമായ അവകാശമാണ്. എന്നാൽ, ഉദ്ദേശ്യപൂർവം വ്യാജവിവരങ്ങൾ നൽകി ജനാധിപത്യപ്രക്രിയയെ തടസപ്പെടുത്തുന്നതും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതും അതീവ ഗൗരവകരമായ കുറ്റമാണ്. ഇത്തരം ശ്രമങ്ങൾ കടുത്ത നിയമനടപടികൾക്ക് വിധേയമാകും.
സ്വതന്ത്രവും നീതിയുക്തവുമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് വോട്ടർപട്ടികയുടെ ശുദ്ധിയും കൃത്യതയും നിർണായകമാണ്. അടിസ്ഥാനരഹിതവും വ്യാജവുമായ പരാതികൾ പൊതുസമൂഹത്തിൽ ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കാൻ മാത്രമേ ഉപകരിക്കൂ. അതിനാൽ എല്ലാവരും ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ പെരുമാറുകയും നിയമപ്രക്രിയയിൽ പൂർണമായി സഹകരിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് കലക്ടർ കെ ഇമ്പശേഖർ നിർദേശിച്ചു.
Also Read:- തൊണ്ടിമുതൽ തിരിമറി കേസ്: നിർണായക വിധി ഇന്ന്, കീഴ് കോടതി വിധിച്ച ശിക്ഷ റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യം