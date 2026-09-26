മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് രാജ്യവിരുദ്ധ ശക്തികൾ: ബി. ഗോപാലകൃഷ്ണന്
സംസ്ഥാനത്തെ ഭരണസംവിധാനം പൂർണമായും പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ പാലിക്കാനോ വികസനപദ്ധതികൾ ശരിയായ രീതിയിൽ നടപ്പാക്കാനോ സർക്കാരിന് സാധിക്കുന്നില്ലെന്നും ബിജെപി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ്
Published : September 26, 2026 at 12:05 PM IST
ആലപ്പുഴ: മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് രാജ്യവിരുദ്ധ ശക്തികളാണെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് അഡ്വ. ബി ഗോപാലകൃഷ്ണന്. ഭരണഘടനയെപ്പോലും അംഗീകരിക്കാത്ത ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയും എസ്ഡിപിഐയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള തീവ്രനിലപാടുകളുള്ള സംഘടനകളാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭരണപരമായ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ബിജെപി ആലപ്പുഴ നോർത്ത് ജില്ല കമ്മിറ്റിയുടെ പണ്ഡിറ്റ് ദീനദയാൽ ഉപാധ്യായ പ്രശിക്ഷൺ പഠനശിബിരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
അധമശക്തികളുടെ കളിപ്പാവയായി സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ സുരക്ഷയ്ക്കും വികസനത്തിനും വലിയ ഭീഷണിയാണ്. സംസ്ഥാനത്തെ ഭരണസംവിധാനം പൂർണമായും പരാജയപ്പെട്ടു. ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ പാലിക്കാനോ വികസനപദ്ധതികൾ ശരിയായ രീതിയിൽ നടപ്പാക്കാനോ സർക്കാരിന് സാധിക്കുന്നില്ല. അഴിമതിയിൽ മുങ്ങിനിൽക്കുന്ന ഇടതുപക്ഷത്തിന് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ കടമ നിർവഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സിപിഎം രക്തസാക്ഷികളെപ്പോലും ഒറ്റിക്കൊടുത്ത് കോടികൾ സമ്പാദിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനമായി മാറിയെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. മുൻപ് പിണറായി വിജയൻ ചെയ്തത് തന്നെയാണ് ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശനും ചെയ്യുന്നത്.
കേരളത്തിലും ബിജെപി അധികാരത്തിലെത്തും
ഇതുവരെ കേരളം ഭരിച്ച സർക്കാരുകൾക്ക് സംസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇരുമുന്നണികളുടെയും പൊതുശത്രു ബിജെപിയാണ്. ബിജെപി എവിടെയൊക്കെ അധികാരത്തിൽ വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ബംഗാളിലും പാർട്ടി അധികാരത്തിലെത്തി. ഇനി കേരളത്തിലും ബിജെപി അധികാരത്തിലെത്തും. അതിന് ഇത്തരം പഠനശിബിരങ്ങൾ മുതൽക്കൂട്ടാകുമെന്നും ആ ലക്ഷ്യത്തോടെയാകണം ഇനിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി
കോൺഗ്രസിനെയും കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളെയും വിമർശിച്ച അദ്ദേഹം രാജ്യത്തെ ബിജെപിയുടെ വളർച്ചയെക്കുറിച്ചും വിശദീകരിച്ചു. ഒരു കാലത്ത് പാർലമെൻ്റിലും പുറത്തും ബിജെപിയെ പരസ്യമായി അപമാനിച്ച കോൺഗ്രസിനോട് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഇന്ന് യാഥാർഥ്യമായി. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയായി ബിജെപി മാറി. ഏറ്റവും കൂടുതൽ എംപിമാരും എംഎൽഎമാരുമുള്ള പാർട്ടിയായി ബിജെപി ഒന്നാമതെത്തി.
പാർട്ടിയുടെ പഠനശിബിരങ്ങളിലൂടെ വാർത്തെടുത്ത പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഇന്ന് ലോകനേതാക്കളിൽ ഒന്നാമനാണ്. ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങളിലൊന്നായി ഇന്ത്യ മാറി. മുൻപ് കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്തിരുന്ന രാജ്യം ഇന്ന് കയറ്റുമതിയിൽ ഒന്നാമതാണ്. കൊവിഡ് കാലത്ത് ലോകം വിറങ്ങലിച്ചുനിന്നപ്പോൾ പതറാതെ ലോകമെമ്പാടും കൊവിഡ് വാക്സിൻ നൽകി ലോകത്തിൻ്റെ ഫാർമസിയായി ഇന്ത്യ മാറി. മുപ്പത്തിമൂന്ന് രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ പരമോന്നത ബഹുമതി നേടിയ ഒരേയൊരു പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് നരേന്ദ്ര മോദിയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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ബിജെപി ആലപ്പുഴ നോർത്ത് ജില്ല പ്രസിഡൻ്റ് അഡ്വ. പി.കെ ബിനോയ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ബിജെപി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പൂന്തുറ ശ്രീകുമാർ, ദേശീയ സമിതി അംഗം വെള്ളിയാകുളം പരമേശ്വരൻ, ജില്ല ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ ടി. സജീവ് ലാൽ, പി.കെ വാസുദേവൻ, മേഖല സെക്രട്ടറി ജി. വിനോദ് കുമാർ, സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ കൊട്ടാരം ഉണ്ണികൃഷ്ണന്, പി.കെ ഇന്ദുചൂഡൻ, ലിമി രാജേഷ്, കർഷകമോർച്ച സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം.വി രാമചന്ദ്രൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു. ജില്ല ഭാരവാഹികളായ അരുൺ അനിരുദ്ധൻ, വിമൽ രവീന്ദ്രൻ, ആർ. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, ജയലത, സജി പി ദാസ്, വി. ബാബുരാജ്, വി.കെ ഗോപിദാസ്, ബൈജു തിരുനല്ലൂർ, സി. മധുസൂദനൻ, ഡി. സുഭാഷ്, സുമി ഷിബു, ഷെൽമ സുരേഷ്, വിനോദ് ജി മഠത്തിൽ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.
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