'പാതിവിലയ്ക്ക് സ്കൂട്ടർ'; ബിജെപി നേതാവ് എ എൻ രാധാകൃഷ്ണനെതിരെ കേസ്, തൃക്കാക്കര പൊലീസ് നടപടി

സൈൻ സൊസൈറ്റിയുടെ പേരിൽ പണം വാങ്ങി വഞ്ചിച്ചെന്ന പരാതിയിൽ എ എൻ രാധാകൃഷ്ണനും മറ്റ് മൂന്ന് പേർക്കുമെതിരെയാണ് നടപടി.

എ എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 6, 2026 at 11:48 AM IST

2 Min Read
എറണാകുളം: പാതിവിലയ്ക്ക് സ്കൂട്ടർ നൽകാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് പണം തട്ടിയെന്ന പരാതിയിൽ ബിജെപി നേതാവ് എ എൻ രാധാകൃഷ്ണനെതിരെ തൃക്കാക്കര പൊലീസ് കേസെടുത്തു. പറവൂർ സ്വദേശിനി നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എ എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നാല് പേർക്കെതിരെ പൊലീസ് നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. പണമടച്ച് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും സ്‌കൂട്ടറോ പണമോ തിരിച്ച് ലഭിച്ചില്ലെന്നാണ് പരാതിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

സൈൻ അഥവാ സൊസൈറ്റി ഫോർ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദ നേഷൻ എന്ന സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രസിഡൻ്റാണ് എ എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ. ഇദ്ദേഹത്തെ കൂടാതെ സൊസൈറ്റി അംഗങ്ങളായ മറ്റ് മൂന്ന് പേർക്കെതിരെയും കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചെങ്ങമനാട് സ്വദേശി സുമീഷാണ് കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി. എ എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ രണ്ടാം പ്രതിയും വാഴക്കാല സ്വദേശികളായ രൂപേഷ് മേനോൻ, കെട്ടി ബിനീഷ് എന്നിവർ കൂട്ടുപ്രതികളുമാണ്. ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ 406, 420, 34 തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് ഇവർക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെ സ്വതന്ത്ര ദേശീയ കൂട്ടായ്മയായ നാഷണൽ എൻജിഒ കോൺഫെഡറേഷൻ്റെ വനിത ശാക്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം വനിത ഗുണഭോക്താക്കൾക്കായി വാഹനം വാങ്ങുമ്പോൾ 50 ശതമാനം സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ചായിരുന്നു തട്ടിപ്പ്. ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി സൈൻ എന്ന സംഘടനയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും സംഘടനയുടെ കോർഡിനേറ്റർ ആണെന്നും സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തിയാണ് പ്രതികൾ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയത്. 2024 മെയ് ഒമ്പതിന് പ്രതിയുടെ ചെങ്ങമനാടുള്ള വീട്ടിൽ വച്ച് 63,500 രൂപ പരാതിക്കാരിയിൽ നിന്നും പണമായി കൈപ്പറ്റിയെന്നും എന്നാൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത വാഹനമോ വാങ്ങിയ പണമോ തിരികെ നൽകാതെ വഞ്ചിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും എഫ്ഐആറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

എഫ്ഐആറിൻ്റെ പകർപ്പ് (ETV Bharat)
എഫ്ഐആറിൻ്റെ പകർപ്പ് (ETV Bharat)

പാതിവില തട്ടിപ്പ് കേസിലെ മുഖ്യപ്രതിയായ അനന്തു കൃഷ്ണൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള മൂന്ന് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് എ എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ പ്രസിഡൻ്റായ സൈൻ പണം നൽകിയതിൻ്റെ രേഖകൾ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന ക്രൈംബ്രാഞ്ച് നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പാതിവില തട്ടിപ്പ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സൈൻ സൊസൈറ്റിക്കെതിരെ മുൻപും നിരവധി പരാതികൾ ഉയർന്നിരുന്നു. എന്നാൽ പണം നഷ്ടമാകില്ലെന്ന ഉറപ്പ് ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പലരും പരാതിയിൽ നിന്നും പിൻമാറുകയായിരുന്നു. പണം ലഭിക്കാതെ വന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പറവൂർ സ്വദേശിനി പൊലീസിനെ സമീപിച്ചത്. നിലവിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പരാതികൾ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് പൊലീസ് നൽകുന്ന സൂചന.

