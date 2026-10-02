"വി ഡി സതീശന് സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് പിണറായിയെയും കുടുംബത്തെയും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള അച്ചാരം വാങ്ങി, നോക്കുകുത്തിയായ മുഖ്യമന്ത്രി": വിമർശനവുമായി ബിജെപി
മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കിയ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയോടെയും മുസ്ലീം ലീഗിനോടും മാത്രമാണ് വി ഡി സതീശന് വിധേയത്വമുള്ളതെന്നും കേരളത്തിൽ വർഗീയത വളർത്തുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയായി അദ്ദേഹം അധഃപതിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും ബിജെപി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വ. എസ് സുരേഷ് പറഞ്ഞു.
Published : October 2, 2026 at 8:27 PM IST
കൊല്ലം: നാല്കോടിയോളം രൂപ മാസപ്പടി കൈപ്പറ്റിയ പിണറായി വിജയനെയും മകളെയും മരുമകനെയും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള അച്ചാരം വാങ്ങിയാണ് വിഡി സതീശൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വ. എസ് സുരേഷ് പറഞ്ഞു. ആഭ്യന്തര മന്ത്രിക്ക് സുരക്ഷ നൽകാത്ത വി ഡി സതീശന് പിണറായിക്ക് സുരക്ഷ നൽകികൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും അഴിമതിക്കാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ എൽഡിഎഫ് യുഡിഎഫ് വ്യത്യാസമില്ലെന്ന് കേരളത്തിന് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇഡിയുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യാ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാന് സാധിക്കുമെന്നിരിക്കേ കേസ് രജി്സറ്റർ ചെയ്ത് എഫ്ഐആർ ഇടാതെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടത്താനുള്ള വി ഡി സതീശൻ്റെ നീക്കം ലാവ്ലിന് കേസിൽ എങ്ങനെയാണോ യുഡിഎഫ് പിണറായി വിജയനെ സംരക്ഷിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് മാസപ്പടി കേസിലും പിണറായി വിജയനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതെന്നും സുരേഷ് പറഞ്ഞു..
ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എസ് എഫ്ഐയും യൂത്ത് കോൺഗ്രസും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം ഒരു തിരക്കഥയുടെ പുറത്തുള്ള നാടകം മാത്രമാണെന്നും എസ് സുരേഷ് പറഞ്ഞു . നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാരിനെതിരായിട്ട് എം എ ബേബിയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും ഒന്നിച്ച് സമരമുഖത്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ കുട്ടികുരങ്ങന്മാർ അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും തമ്മിൽ തല്ലുന്ന നാണംക്കെട്ട ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത് വന്നത്. ഇത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ പറ്റിക്കുന്ന പണിയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
വി ഡി സതീശന് നോക്കുകുത്തിയായ മുഖ്യമന്ത്രി
വിഡി സതീശന് നോക്ക് കുത്തിയായ മുഖ്യമന്ത്രിയായി മാറിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് മുസ്ലീം ലീഗിൻ്റെ ആറാമത്തെ ക്യാബിനെറ്റ് റാങ്ക് മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവ് ഡോ. എം.കെ. മുനീറിന് അനുവദിച്ചതിനെകുറിച്ച് പരാമർിക്കവേ അഡ്വ. എസ് സുരേഷ് പറഞ്ഞു. തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കിയ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയോടെയും മുസ്ലീം ലീഗിനോടും മാത്രമാണ് വി ഡി സതീശന് വിധേയത്വമുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിയാണ് ആറാമത്തെ ക്യാബിനെറ്റ് റാങ്ക് കോൺഗ്രസിൽ ചർച്ച ചെയ്യാതെ മുസ്ലീം ലീഗിന് കൊടുത്തത്.
കേരളം ഇപ്പോൾ ഭരിക്കുന്നത് മുസ്ലീം ലീഗാണ്. നയപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയാണ്. കേരളത്തിലെ കവലകളിൽ അക്രമം നടത്തുന്നത് എസ്ഡിപിഐ ആണ്. ഇതാണ് വി ഡി സതീശന് 150 ദിവസം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത കേരളം. ഇതിനെതിരെ വികസനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന കേരളീയർ രംഗത്തെത്തണമെന്നും വി ഡി സതീശന് കേരളത്തിൽ വർഗീയത വളർത്തുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയായി അധഃപതിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സുരേഷ് ഗോപി നിഷ്കളങ്കന്
സംസ്ഥാനത്ത് യുഡിഎഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം വികസന കാര്യങ്ങളിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ നൽകുന്ന മികച്ച സഹകരണത്തെ പരസ്യമായി കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി അഭിനന്ദിച്ചതിലും സുരേഷ് വിശദീകരണം നൽകി. സുരേഷ് ഗോപി നിഷ്കളങ്കനാണെന്നും മനസ്സിൽ തോന്നുന്നത് അപ്പപ്പോൾ പറയുന്നതാണെന്നുമായിരുന്നു സുരേഷിൻ്റെ മറുപടി. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഇന്നേവരെ ബിജെപി പിന്തുണ നൽകിയിട്ടില്ല. കേരളത്തിലെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തടസം നേരിട്ടാൽ അവ നടപ്പാക്കാനാണ് പിന്തുണ നൽകിയതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പവർ കട്ട് പരിഹരിച്ചത് ബിജെപി
കേരളത്തിലെ പവർ കട്ടിനെതിരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമരം നടത്തിയ പാർട്ടി ബിജെപി ആണെന്ന് അഡ്വ.എസ് സുരേഷ് പറഞ്ഞു. കേരളത്തിൽ 1000 ത്തിൽ പരം കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് ബിജെപി സമരം നടത്തിയത്. 180 മെഗാ വാട്ട് അധികം കൊടുത്ത് കേരളത്തിലെ പവർ കട്ട് പരിഹരിച്ചത് നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാരാണ്. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് കേരളത്തിൽ പവർ കട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിന് കാരണം വി ഡി സതീശനല്ല അത് മോദി സർക്കാരും ബിജെപിയുമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അമിത് ഷാക്കെതിരെ നടന്നത് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഗൂഢാലോചന
അമൃതാനന്ദമയി മഠത്തിലെ പരിപാടിയിലും കുണ്ടറയിലെ സഹകരണ സംരംഭങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിലും പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായ്ക്കെതിരെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ കരിങ്കൊടി കാട്ടി പ്രതിഷേധിച്ചത് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമായിയാണെന്ന് സുരേഷ് പറഞ്ഞു.
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അമിത് ഷായ്ക്ക് നേരെയുള്ള സുരക്ഷാ ഭീഷണിയെ സംബന്ധിച്ച് കൊല്ലത്ത് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജാമ്യം കിട്ടുന്ന വകുപ്പിലാണ്. ഇത് തന്നെ ഈ ഗൂഢാലോചനയിൽ പൊലീസിനും ഭരണകൂടത്തിനും കൃത്യമായ പങ്കുണ്ടെന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ്. കൊല്ലത്ത് ആഭ്യന്തര മന്ത്രിക്ക് ലഭിക്കേണ്ട സുരക്ഷയൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. കേസിലെ പ്രതികളെ സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ട് വന്ന് ആദരവോടെ വിട്ടയക്കുന്ന അവസ്ഥയാണുണ്ടായതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ബിജെപിക്ക് എതിരെ ആക്രമണം നടത്തിയവരെ ഇതുവരെ പിടിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ കെ എം ഷാജിയെ തടഞ്ഞതിന് ജാമ്യമില്ല വകുപ്പ് ചുമത്തി കേസെടുത്തു. പക്ഷേ ഒരു ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയെ തടഞ്ഞതിൽ ജാമ്യം കിട്ടുന്ന വകുപ്പിലാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശനും രമേശ് ചെന്നിത്തലയും മറുപടി പറയണമെന്നും ആക്രമണത്തിൽ പങ്കാളിയായ മന്ത്രി ഒ ജെ ജനീഷിനെ മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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