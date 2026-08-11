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ബിജെപിയിൽ ഫണ്ട് തട്ടിപ്പ് വിവാദം; കോർ കമ്മിറ്റിയിൽ ചേരിപ്പോര് രൂക്ഷം

പാർട്ടിയുടെ സുപ്രധാന കമ്മിറ്റികളിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിവരങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ചോർന്ന് കിട്ടുന്നതിൽ സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന് കടുത്ത അമർഷമുണ്ട്

BJP ELECTION FUND CONTROVERSY INTRA PARTY POLITICS IN BJP RAJEEV CHANDRASEKHAR BJP CORE COMMITTEE MEETING
Representational image (ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 11, 2026 at 11:04 AM IST

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തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് മൂന്ന് നിയമസഭാ സീറ്റുകളിൽ വിജയിച്ചതിന് പിന്നാലെ ബിജെപിയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫണ്ട് തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കടുത്ത ഭിന്നത. സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഓഫിസ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടന്ന ഫണ്ട് വെട്ടിപ്പിൽ കോർ കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ രൂക്ഷവിമർശനമാണ് ഉയർന്നത്. വി മുരളീധരൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിഭാഗം സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിനെതിരെ രംഗത്തെത്തിയതോടെ പാർട്ടിയിലെ ആഭ്യന്തര തർക്കം രൂക്ഷമായി.

വാർത്ത ചോരുന്നതിൽ അമർഷം
പാർട്ടിയുടെ സുപ്രധാന കമ്മിറ്റികളിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിവരങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ചോർന്ന് കിട്ടുന്നതിൽ സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന് കടുത്ത അമർഷമുണ്ട്. ആരോപണങ്ങളെല്ലാം മാധ്യമങ്ങൾ മനഃപൂർവം സൃഷ്‌ടിച്ചതാണെന്ന് ന്യായീകരിക്കാൻ കോർ കമ്മിറ്റിയിൽ ഒരു വിഭാഗം ശ്രമിച്ചെങ്കിലും മറുവിഭാഗം ശക്തമായ എതിർപ്പാണ് ഉന്നയിച്ചത്.

എസ് സുരേഷിനെതിരെ പടയൊരുക്കം
പാർട്ടി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എസ് സുരേഷിനെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റണമെന്നാണ് വി മുരളീധരൻ്റെ വിഭാഗം ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ സംഘടനാ തലത്തിലുള്ള മുഴുവൻ ചുമതലയും സുരേഷിനായിരുന്നു. തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ പലരെയും നിയമിച്ചത് അദ്ദേഹമാണെന്നും അതിനാൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തണമെന്നുമാണ് മുരളീധരൻ യോഗത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

തൃശൂരിലും തിരുവനന്തപുരത്തും തട്ടിപ്പ്
തൃശൂരിലെ ഫണ്ട് മാറ്റിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം ബി ഗോപാലകൃഷ്‌ണനും പത്മജ വേണുഗോപാലും യോഗത്തിൽ ഉന്നയിച്ചു. പാർട്ടിയുടെ പണം എവിടെ പോയി എന്ന് അറിയണമെന്ന് ഗോപാലകൃഷ്‌ണൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആദായനികുതി വകുപ്പിൻ്റെ പരിശോധനയുടെ പേരിൽ പണം മാറ്റാൻ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം നിർദേശം നൽകിയിരുന്നോ എന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. പണം മാറ്റിയ വിവരം സംസ്ഥാന നേതൃത്വം അറിഞ്ഞിരുന്നോ എന്നായിരുന്നു പത്മജയുടെ ചോദ്യം. കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നടപടി ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിയുടെ വിശ്വാസ്യതയെ ബാധിക്കുമെന്ന് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് സി കൃഷ്‌ണകുമാർ വ്യക്തമാക്കി.

വട്ടിയൂർക്കാവ് മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന ബിജെപി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് കെ സോമൻ ബ്ലാങ്ക് ബിൽ വാങ്ങിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറത്തുവന്ന ശബ്‌ദരേഖയെപ്പറ്റി പാർട്ടി ഉപാധ്യക്ഷനും വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് സുധീറും ചോദ്യമുന്നയിച്ചു. മണ്ഡലത്തിലെ ക്രമക്കേടിനെതിരെ ആർ ശ്രീലേഖ ഔദ്യോഗികമായി പരാതി നൽകിയിട്ടും നടപടി ഉണ്ടാവാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും സോമനെതിരെ വ്യക്തമായ തെളിവുണ്ടെന്നും സുധീർ ആരോപിച്ചു. എന്നാൽ മുൻപ് കൊടകര കുഴൽപ്പണം കേസ് വന്നപ്പോൾ പാർട്ടി ഒന്നടങ്കം പ്രതിരോധിച്ചെന്നും ഇത്തവണ രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികൾക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്‌തതെന്നുമായിരുന്നു സോമൻ്റെ മറുപടി. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി കൊണ്ടുവന്ന ജിഎസ്ടി വെട്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരാണ് സംസ്ഥാന ബിജെപി നേതാക്കളെന്ന് ജനം പറയുമെന്ന വിമർശനവും യോഗത്തിൽ ഉയർന്നു.

ഉത്തരവാദികൾ അനുഭവിക്കുമെന്ന് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ
ഫണ്ട് തട്ടിപ്പിൽ ഉത്തരവാദികൾ അനുഭവിക്കുമെന്നായിരുന്നു കേരളത്തിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിൻ്റെ മറുപടി. എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് തനിക്ക് അറിയില്ലെന്നും അച്ചടക്ക സമിതിക്ക് മുൻപാകെ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. സമിതി പരിശോധിച്ച ശേഷം നടപടി ഉണ്ടാകും. പാർട്ടിയെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുന്ന പെരുമാറ്റം ആരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായാലും വച്ചുപൊറുപ്പിക്കില്ലെന്നും ഉപ്പുതിന്നവർ വെള്ളം കുടിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം യോഗത്തിൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫണ്ട് തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം ഉന്നയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കോർ കമ്മിറ്റി യോഗം വിളിച്ചു ചേർക്കണമെന്ന് ബിജെപി നേതാക്കൾ നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് യോഗം ചേർന്നത്.

ഗ്രൂപ്പുകൾ ശക്തിപ്രാപിക്കുന്നു
പാർട്ടിയിലുള്ള വിവിധ വിഭാഗങ്ങളുടെ ശക്തി കുറയ്ക്കാനുള്ള സമീപനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് കേന്ദ്ര നേതൃത്വം രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിനെ കേരളത്തിലെ പാർട്ടിയുടെ ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചത്. അദ്ദേഹം ചുമതലയേറ്റത് മുതൽ മുരളീധരന്‍, കൃഷ്‌ണദാസ് വിഭാഗങ്ങൾ അതൃപ്‌തിയിലായിരുന്നു. പിന്നീട് കൃഷ്‌ണദാസ് വിഭാഗവുമായി അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ തീരുമാനിച്ചതോടെ പാർട്ടിയിൽ മുരളീധരനോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നവർ ഒറ്റപ്പെട്ടുവെന്നാണ് ചില നേതാക്കൾ പറയുന്നത്. ഇതിന് പുറമേ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുരളീധരൻ വിജയിച്ചിട്ടും കക്ഷി നേതാവ് സ്ഥാനം ബിബി ഗോപകുമാറിന് നൽകിയതിലും മുരളീധരൻ്റെ വിഭാഗത്തിന് കടുത്ത അതൃപ്‌തിയുണ്ട്. കക്ഷി നേതാവ് സ്ഥാനം സംബന്ധിച്ച രാഷ്ട്രീയ പിടിവലയിൽ കൃഷ്‌ണദാസ് വിഭാഗത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ തീരുമാനമെടുത്തതാണ് മുരളീധരൻ്റെ വിഭാഗത്തെ കൂടുതൽ പ്രകോപിപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ ഇക്കാര്യങ്ങളൊന്നും പാർട്ടി നേതാക്കൾ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.

സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിൽ അഴിച്ചുപണിക്ക് സാധ്യത
സംസ്ഥാന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മൂന്ന് പേർ വിജയിച്ചിട്ടും അതിൻ്റെ ശോഭ കെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള വിമർശനം പാർട്ടിക്ക് വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രഹരമാണ് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. മുൻകാലങ്ങളിലും ബിജെപിയെ ചുറ്റിപ്പറ്റി സാമ്പത്തികാരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത്തവണ അത് കൂടുതൽ ഗൗരവമുള്ളതായി മാറി. പാർട്ടി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഓഫിസ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടന്ന തട്ടിപ്പ് പുറത്തുവന്നതോടെ സംസ്ഥാന നേതൃത്വമടക്കം പ്രതിക്കൂട്ടിലാകുന്ന തരത്തിലേക്കാണ് ആരോപണങ്ങൾ ചെന്നെത്തി നിൽക്കുന്നത്. നിലവിൽ സംസ്ഥാനത്തെ വിഷയങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിനും കടുത്ത അതൃപ്‌തിയുണ്ട്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള പ്രഭാരിയോട് റിപ്പോർട്ടും ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കാം. സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിൽ അഴിച്ചുപണിയുണ്ടായാൽ ആർഎസ്എസിൽ നിന്നും സംഘടനാ സെക്രട്ടറിയെ ബിജെപിയിൽ നിയമിക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമാണ്.

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TAGGED:

BJP ELECTION FUND CONTROVERSY
INTRA PARTY POLITICS IN BJP
RAJEEV CHANDRASEKHAR
BJP CORE COMMITTEE MEETING
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