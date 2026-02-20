തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം കൊഴുപ്പിക്കാൻ ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള; കോൺഗ്രസിന് പിന്നാലെ ആയുധമാക്കി ബിജെപിയും
24ന് ക്ലിഫ് ഹൗസിന് മുമ്പിൽ അയ്യപ്പ ജ്യോതി തെളിയിക്കും. 25ന് ചെങ്ങന്നൂരിൽ ശബരിമല സംരക്ഷണ സംഗമം നടത്തും
Published : February 20, 2026 at 12:16 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കാനിരിക്കെ പ്രചാരണം ശക്തമാക്കി ബിജെപി രംഗത്തിറങ്ങുന്നു. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തിരുവനന്തപുരം കോർപറേഷനിൽ ഉജ്വല വിജയം നേടിയതിൻ്റെ തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് പാർട്ടി പ്രവർത്തനങ്ങൾ സജീവമാക്കുന്നത്. കോൺഗ്രസിന് പിന്നാലെ ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള ഈ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രധാന ചർച്ചാവിഷയമാക്കാനാണ് ബിജെപിയുടെ തീരുമാനം.
ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയായ ക്ലിഫ് ഹൗസിന് മുന്നിൽ ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ അയ്യപ്പ ജ്യോതി തെളിയിക്കും. തുടർന്ന് 25ന് ബിജെപിയുടെ എ ക്ലാസ് മണ്ഡലമെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ചെങ്ങന്നൂരിൽ വിപുലമായ ശബരിമല സംരക്ഷണ സംഗമവും സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ശബരിമലയിലെ യുവതീപ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന കേസിൽ ആചാര സംരക്ഷണത്തിന് അനുകൂലമായ സത്യവാങ്മൂലം സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകണമെന്ന ആവശ്യം മുൻനിർത്തിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വസതിക്ക് മുന്നിൽ അയ്യപ്പ ജ്യോതി തെളിയിക്കുന്നതെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം ടി രമേശ് വ്യക്തമാക്കി.
ഇതിന് പിന്നാലെ സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ ബൂത്തുകളും കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് വിപുലമായ പരിപാടികൾ പാർട്ടി സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. യുഡിഎഫ്, എൽഡിഎഫ് മുന്നണികളുടെ ജിഹാദി കൂട്ടുകെട്ടിനെതിരെ ജനമനസാക്ഷി ഉണർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഈ മാസം 28ന് കോഴിക്കോട്ട് വച്ച് വലിയൊരു ജാഗ്രതാ റാലി നടത്താനും പാർട്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോഴിക്കോട് നടക്കുന്ന ജാഗ്രതാ റാലിയിൽ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ അടക്കമുള്ള മുതിർന്ന നേതാക്കൾ പങ്കെടുക്കും.
ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളെ ഒപ്പം നിർത്താനുള്ള നീക്കങ്ങൾ
സംസ്ഥാനത്തെ ക്രിസ്ത്യൻ സഭകളെ പാർട്ടിയോട് അടുപ്പിക്കാൻ ബിജെപി നടത്തിയ ക്രിസ്ത്യൻ ഔട്ട് റീച്ച് പരിപാടികൾ കാര്യമായ ഫലം കണ്ടില്ലെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ വാർത്തകൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ഉത്തരേന്ത്യയിൽ മലയാളികളായ ക്രിസ്തീയ പുരോഹിതർക്കും കന്യാസ്ത്രീകൾക്കും നേരെ ഉണ്ടായ അക്രമങ്ങളും, ആർഎസ്എസ് മുഖപത്രത്തിൽ പ്രധാന ക്രൈസ്തവ സഭയായ സിറോ മലബാർ സഭയെക്കുറിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലേഖനവും ക്രൈസ്തവ വിഭാഗവും ബിജെപിയും തമ്മിലുള്ള അകലം വർധിപ്പിക്കാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വീണ്ടും ഹിന്ദുത്വ അജൻഡയിൽ തന്നെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാനാണ് പാർട്ടി നേതൃത്വം തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്.
ഇതിനിടയിൽ കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡൽഹിയിൽ വച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി സുപ്രധാന കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസ, വികസന വിഷയങ്ങൾക്ക് പുറമെ രാജ്യത്തെ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾ നേരിടുന്ന വിവിധ ആശങ്കകളും ഈ ചർച്ചയിൽ പ്രധാന വിഷയമായി ഉയർന്നുവന്നുവെന്ന് കാന്തപുരം പത്രക്കുറിപ്പിലൂടെ അറിയിച്ചു. അലിഗഢ് മുസ്ലിം സർവകലാശാലയുടെ മലപ്പുറം സെൻ്റർ വികസനം, ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ഇസ്ലാമിക് സ്ഥാപനങ്ങൾ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ, പുരാതന മസ്ജിദുകളുടെയും മറ്റ് പൈതൃക സ്മാരകങ്ങളുടെയും സംരക്ഷണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ചർച്ച ചെയ്തതായി അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപായി സംസ്ഥാനത്തെ മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ പാർട്ടിയോട് കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ബിജെപിയുടെ തന്ത്രപരമായ നീക്കമായാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ ഇതിനെ വിലയിരുത്തുന്നത്.
