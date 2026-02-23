കേരളത്തിൽ വീണ്ടും 'താമര' വിരിയിക്കാൻ ബിജെപി; ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായി നേമവും വട്ടിയൂർക്കാവും മഞ്ചേശ്വരവും
കേരള നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നേമം, വട്ടിയൂർക്കാവ്, മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കാൻ ബിജെപി ഒരുങ്ങുന്നു. എൽഡിഎഫും യുഡിഎഫും ശക്തമായ പ്രതിരോധമുയർത്തുന്നതോടെ ഈ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഇത്തവണ തീപ്പാറുന്ന ത്രികോണപ്പോരാട്ടം ഉറപ്പായിക്കഴിഞ്ഞു
Published : February 23, 2026 at 5:05 PM IST
സി എസ് സിദ്ധാര്ത്ഥന്
തിരുവനന്തപുരം: നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി വിജയസാധ്യത പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വട്ടിയൂർക്കാവ്, നേമം, മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് മുന്നണി നേതാക്കൾ. പത്തുവർഷത്തിന് ശേഷം കേരളത്തിൽ വീണ്ടും താമര വിരിയിക്കാനാണ് ബിജെപി കച്ച കെട്ടിയിറങ്ങുന്നത്. അതിന് തടയിടാൻ സർവസന്നാഹങ്ങളുമായി പടയൊരുക്കുകയാണ് എൽഡിഎഫും യുഡിഎഫും. ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറും മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടിയും മത്സരിക്കുന്ന നേമത്ത് പ്രചാരണത്തിനുള്ളത് സംസ്ഥാന നേതാക്കളാണ്. കെ മുരളീധരൻ യുഡിഎഫ് സീറ്റ് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ അങ്കത്തിനിറങ്ങുമെന്ന് ധാരണയായതോടെ വട്ടിയൂർക്കാവിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് തീ പാറുന്ന പോരാട്ടം.
2019ൽ വടകര പിടിക്കാൻ കെ മുരളീധരൻ പോയതോടെ കൈവിട്ടു പോയ വട്ടിയൂർക്കാവ് തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് കോൺഗ്രസ്. കഴിഞ്ഞ ഏഴുവർഷത്തെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂന്നി സിറ്റിങ് എൽഡിഎഫ് എംഎൽഎ വി കെ പ്രശാന്ത് എതിരാളിയാകും. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മണ്ഡലത്തിൽ നേടിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിൻ്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ ബിജെപിയും തയാറെടുക്കുമ്പോൾ മത്സരം തീപാറും. കെ സുരേന്ദ്രൻ, ആർ ശ്രീലേഖ എന്നിവരാണ് ബിജെപി പരിഗണനയിലുള്ള സ്ഥാനാർഥികൾ. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വട്ടിയൂർക്കാവിലെ 24 നഗരസഭ വാർഡുകളിൽ പത്തിടത്ത് യുഡിഎഫ് ഭൂരിപക്ഷം നേടിയിരുന്നു. ബിജെപി 9 വാർഡുകളിൽ ഭൂരിപക്ഷം നേടിയപ്പോൾ എൽഡിഎഫിന് നാലിടത്ത് മാത്രമാണ് മേൽക്കെയുള്ളത്.
2016ൽ ഒ രാജഗോപാലിലൂടെ അക്കൗണ്ട് തുറന്ന നേമത്ത് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിലുടെ വീണ്ടും വിജയം നേടാനാകുമെന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് ബിജെപി. 2021ൽ കുമ്മനം രാജശേഖരനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് വി ശിവൻകുട്ടി മണ്ഡലം തിരിച്ചു പിടിച്ചത്. സിറ്റിങ് എൽഡിഎഫ് എംഎൽഎയായ വി ശിവൻകുട്ടി തന്നെയാകും നേമത്ത് മത്സരിക്കുക. യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയെ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നേമം മണ്ഡലത്തിലെ 16 വാർഡുകളിൽ ബിജെപി മുൻതൂക്കം നേടിയിരുന്നു. 22 നഗരസഭ വാർഡുകളുള്ള നേമത്ത് ഒരിടത്തു പോലും ഭൂരിപക്ഷം നേടാൻ യുഡിഎഫിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. എൽഡിഎഫിന് 5 വാർഡുകളിൽ ഭൂരിപക്ഷം നേടാനായി.
