ETV Bharat / state

കേരളത്തിൽ വീണ്ടും 'താമര' വിരിയിക്കാൻ ബിജെപി; ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായി നേമവും വട്ടിയൂർക്കാവും മഞ്ചേശ്വരവും

കേരള നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നേമം, വട്ടിയൂർക്കാവ്, മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കാൻ ബിജെപി ഒരുങ്ങുന്നു. എൽഡിഎഫും യുഡിഎഫും ശക്തമായ പ്രതിരോധമുയർത്തുന്നതോടെ ഈ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഇത്തവണ തീപ്പാറുന്ന ത്രികോണപ്പോരാട്ടം ഉറപ്പായിക്കഴിഞ്ഞു

BJP EYES RE ENTRY INTO ASSEMBLY
രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര്‍, ആര്‍ ശ്രീലേഖ, കെ സുരേന്ദ്രൻ (Facebook.com)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 23, 2026 at 5:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

സി എസ് സിദ്ധാര്‍ത്ഥന്‍

തിരുവനന്തപുരം: നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി വിജയസാധ്യത പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വട്ടിയൂർക്കാവ്, നേമം, മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് മുന്നണി നേതാക്കൾ. പത്തുവർഷത്തിന് ശേഷം കേരളത്തിൽ വീണ്ടും താമര വിരിയിക്കാനാണ് ബിജെപി കച്ച കെട്ടിയിറങ്ങുന്നത്. അതിന് തടയിടാൻ സർവസന്നാഹങ്ങളുമായി പടയൊരുക്കുകയാണ് എൽഡിഎഫും യുഡിഎഫും. ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറും മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടിയും മത്സരിക്കുന്ന നേമത്ത് പ്രചാരണത്തിനുള്ളത് സംസ്ഥാന നേതാക്കളാണ്. കെ മുരളീധരൻ യുഡിഎഫ് സീറ്റ് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ അങ്കത്തിനിറങ്ങുമെന്ന് ധാരണയായതോടെ വട്ടിയൂർക്കാവിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് തീ പാറുന്ന പോരാട്ടം.

2019ൽ വടകര പിടിക്കാൻ കെ മുരളീധരൻ പോയതോടെ കൈവിട്ടു പോയ വട്ടിയൂർക്കാവ് തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് കോൺഗ്രസ്. കഴിഞ്ഞ ഏഴുവർഷത്തെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂന്നി സിറ്റിങ് എൽഡിഎഫ് എംഎൽഎ വി കെ പ്രശാന്ത് എതിരാളിയാകും. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മണ്ഡലത്തിൽ നേടിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിൻ്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ ബിജെപിയും തയാറെടുക്കുമ്പോൾ മത്സരം തീപാറും. കെ സുരേന്ദ്രൻ, ആർ ശ്രീലേഖ എന്നിവരാണ് ബിജെപി പരിഗണനയിലുള്ള സ്ഥാനാർഥികൾ. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വട്ടിയൂർക്കാവിലെ 24 നഗരസഭ വാർഡുകളിൽ പത്തിടത്ത് യുഡിഎഫ് ഭൂരിപക്ഷം നേടിയിരുന്നു. ബിജെപി 9 വാർഡുകളിൽ ഭൂരിപക്ഷം നേടിയപ്പോൾ എൽഡിഎഫിന് നാലിടത്ത് മാത്രമാണ് മേൽക്കെയുള്ളത്.

2016ൽ ഒ രാജഗോപാലിലൂടെ അക്കൗണ്ട് തുറന്ന നേമത്ത് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിലുടെ വീണ്ടും വിജയം നേടാനാകുമെന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് ബിജെപി. 2021ൽ കുമ്മനം രാജശേഖരനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് വി ശിവൻകുട്ടി മണ്ഡലം തിരിച്ചു പിടിച്ചത്. സിറ്റിങ് എൽഡിഎഫ് എംഎൽഎയായ വി ശിവൻകുട്ടി തന്നെയാകും നേമത്ത് മത്സരിക്കുക. യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയെ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നേമം മണ്ഡലത്തിലെ 16 വാർഡുകളിൽ ബിജെപി മുൻതൂക്കം നേടിയിരുന്നു. 22 നഗരസഭ വാർഡുകളുള്ള നേമത്ത് ഒരിടത്തു പോലും ഭൂരിപക്ഷം നേടാൻ യുഡിഎഫിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. എൽഡിഎഫിന് 5 വാർഡുകളിൽ ഭൂരിപക്ഷം നേടാനായി.

Kerala Assembly Election 2026
വി ശിവന്‍കുട്ടി (Facebook.com)
2011ൽ വട്ടിയൂർക്കാവ് മണ്ഡലം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടതിനു ശേഷം 2011ലും 2016ലും നടന്ന രണ്ടു തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ കെ മുരളീധരൻ വിജയക്കൊടി പാറിച്ചു. 2019 ൽ കെ മുരളീധരൻ വടകര ലോക്‌സഭാ സീറ്റിൽ മത്സരിക്കാൻ പോയതിനെത്തുടർന്ന് നടന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വി കെ പ്രശാന്ത് മണ്ഡലം പിടിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു. 2021ലും വി കെ പ്രശാന്ത് മണ്ഡലം നിലനിർത്തി. ഹൈക്കമാൻഡ് ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥാനാർഥിത്വം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ലെന്നും വട്ടിയൂർക്കാവിൽ യുഡിഎഫ് തരംഗമാണുള്ളതെന്നും കെ മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു.
Kerala Assembly Election 2026
കെ മുരളീധരന്‍ (Facebook.com)
സംസ്ഥാനത്ത് ബിജെപിയുടെ വൻമുന്നേറ്റമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളതെന്ന് ദേശീയ നിർവാഹക സമിതിയംഗം പി കെ കൃഷ്ണദാസ് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അത് ദൃശ്യമായതാണ്. ഈ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളത്തിൽ ബിജെപി വീണ്ടും അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നത് നിരവധി സീറ്റുകളിലൂടെ ആയിരിക്കുമെന്നും മുൻ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കുടിയായ പി കെ കൃഷ്ണദാസ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. 2021 ൽ ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനായിരുന്ന കെ സുരേന്ദ്രൻ കാസർകോട് മഞ്ചേശ്വരത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 745 വോട്ടുകൾക്കാണ് പരാജയപ്പെട്ടത്. മുസ്ലീം ലീഗിലെ എകെഎം അഷ്‌റഫാണ് 65758 വോട്ടുകൾ നേടി വിജയിച്ചത്. 76.88 ശതമാനം പോളിംഗാണ് നടന്നത്. മഞ്ചേശ്വരം, വോർക്കാടി, മീഞ്ച, പെവളികെ, മംഗൽപാടി, കുമ്പള, പുത്തിഗൈ, എൻമകജെ എന്നീ പഞ്ചായത്തുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന മണ്ഡലമാണ് മഞ്ചേശ്വരം. 2016ൽ 89 വോട്ടിനാണ് കെ സുരേന്ദ്രൻ പരാജയപ്പെട്ടത്. മുസ്ലീം ലീഗിലെ അബ്ദുൾ റസാഖാണ് വിജയിച്ചത്. അബ്ദുൾ റസാഖിന് 56870, കെ. സുരേന്ദ്രന് 56781 എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു വോട്ടുനില. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും നേരിയ വോട്ടിന് പരാജയപ്പെട്ട കെ സുരേന്ദ്രൻ ഇത്തവണ തികഞ്ഞ വിജയ പ്രതീക്ഷയിലാണ്. ഇത്തവണയും എകെഎം അഷ്‌റഫ് തന്നെയാകും സുരേന്ദ്രൻ്റെ എതിരാളി.
Kerala Assembly Election 2026
എകെഎം അഷ്റഫ് (Facebook.com)
2021 നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലംവട്ടിയൂർക്കാവ് (എൽഡിഎഫ്)വി കെ പ്രശാന്ത് (എൽഡിഎഫ്) 61111വി വി രാജേഷ് (എൻഡിഎ) 39596വീണ എസ് നായർ (യുഡിഎഫ്) 35455നേമം (എൽഡിഎഫ്)വി ശിവൻകുട്ടി (എൽഡിഎഫ്) 55837കുമ്മനം രാജശേഖരൻ (എൻഡിഎ) 51888കെ മുരളീധരൻ (യുഡിഎഫ്) 36524മഞ്ചേശ്വരം (യുഡിഎഫ്)എകെഎം അഷ്‌റഫ് (യുഡിഎഫ്) 65858കെ സുരേന്ദ്രൻ (എൻഡിഎ) 65013വി വി രമേശൻ (എൽഡിഎഫ്) 40639

Also Read: ശമ്പള പരിഷ്‌കരണ കമ്മിഷൻ രൂപീകരിച്ചു; റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ മൂന്നു മാസം സമയം, തട്ടിപ്പെന്ന് എൻജിഒ അസോസിയേഷൻ

TAGGED:

KERALA ASSEMBLY ELECTION 2026
BJP
LDF
UDF
BJP EYES RE ENTRY INTO ASSEMBLY

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.