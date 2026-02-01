'ധൈര്യമുണ്ടോ സംവാദത്തിന്?'; മുഖ്യമന്ത്രിയെ വെല്ലുവിളിച്ച് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ; വികസന രേഖ തുറന്ന് ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ
ജലജീവൻ, എയിംസ് പദ്ധതികളിലെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വീഴ്ചകൾ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വികസനകാര്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയെ പരസ്യസംവാദത്തിന് വെല്ലുവിളിച്ചു.
തിരുവനന്തപുരം: കേന്ദ്ര സർക്കാർ അനുവദിക്കുന്ന വികസന പദ്ധതികൾ കേരളത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ ഗുരുതരമായ വീഴ്ച വരുത്തുകയാണെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ കുറ്റപ്പെടുത്തി. രാജ്യത്ത് വികസനമാണ് പ്രധാനമെന്നും എന്നാൽ കേരളത്തിൽ കേന്ദ്രം നൽകിയ പല പദ്ധതികളും അനാസ്ഥ മൂലം പാഴായിപ്പോകുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. കഴിഞ്ഞ 11 വർഷത്തെ നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാരിൻ്റെ ഭരണനേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചും കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ കേരളത്തോടുള്ള മനോഭാവത്തെക്കുറിച്ചും പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
കേന്ദ്ര പദ്ധതികളോടുള്ള അവഗണന
70 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവർക്ക് സൗജന്യ ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കുന്ന പിഎം ആയുഷ്മാൻ പദ്ധതി കേരളത്തിൽ നടപ്പിലാക്കാത്ത സാഹചര്യം അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പിഎം ആവാസ് യോജന പദ്ധതിക്കായി ഫണ്ട് അനുവദിച്ചിട്ടും സംസ്ഥാന സർക്കാർ അനങ്ങുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രസ് കോൺഫറൻസിൽ വ്യക്തമാക്കി. കേന്ദ്രം നൽകിയ ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ജനങ്ങളിൽ എത്തുന്നില്ല എന്നതാണ് യഥാർഥ ചോദ്യമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ജലജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിയിലൂടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് വീടുകളിൽ കുടിവെള്ളം എത്തിക്കാൻ 6000 കോടി രൂപ ലഭ്യമായിട്ടും ഇന്നും 32 ലക്ഷം വീടുകളിൽ അത് എത്തിയിട്ടില്ല. ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പരാതിപ്പെടുന്നതിന് പകരം കിട്ടിയ കാര്യങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് നടപ്പിലാക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിനോട് ചോദിക്കേണ്ടതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ജലജീവൻ മിഷൻ വഴി ലഭിച്ച തുക വിനിയോഗിക്കുന്നതിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടതായി അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
എയിംസ് പ്രോജക്റ്റിലെ മെല്ലെപ്പോക്ക്
എയിംസിനായി കോഴിക്കോട് കിനാലൂരിൽ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്ന നടപടികൾ പകുതി പോലും പൂർത്തിയായിട്ടില്ല. 2017ൽ പ്രഖ്യാപിച്ച എയിംസിനായി ഇത്രയും കാലമായിട്ടും ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ പൂർത്തിയാക്കാത്തത് ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരാണെന്നും രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ കുറ്റപ്പെടുത്തി. വികസന പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും സംസ്ഥാന സർക്കാർ അനാസ്ഥ തുടരുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
കഴിഞ്ഞ 11 കൊല്ലം കൊണ്ട് നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാർ ഇന്ത്യയെ ഒരു ദുർബലമായ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ലോകത്തെ നാലാം നമ്പർ സാമ്പത്തിക ശക്തിയായി ഉയർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതൊരു മീഡിയം ടേം, ലോങ് ടേം ഇക്കോണോമിക് സ്ട്രാറ്റജിയുടെ ഫലമാണ്. കേരളത്തിന് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല എന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർ കഴിഞ്ഞ 10-11 ബജറ്റുകളിലായി സംസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി കേന്ദ്രം ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
യുവജനങ്ങൾക്ക് അവസരങ്ങൾ
ഈ ബജറ്റിൽ ടൂറിസം, മാനുഫാക്ചറിങ്, ഇലക്ട്രോണിക് കോംപോണൻ്റ്സ്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്, കാർഷിക മേഖല എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിലെ യുവാക്കൾക്ക് വലിയ സാധ്യതകളാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കപ്പാസിറ്റിയും കഴിവും വേണം. യുവാക്കൾക്കായി നിരവധി അവസരങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അത് വേണ്ട രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സർക്കാരിന് സാധിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി സംവാദത്തിന് വെല്ലുവിളി
ആരാണ് ജനങ്ങളുടെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും ആരാണ് പ്രവർത്തിക്കാത്തതെന്നും ചർച്ച ചെയ്യാൻ താൻ തയാറാണെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പറഞ്ഞു. കേരളത്തിലെ വികസന മുരടിപ്പിനെക്കുറിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി ഒരു പരസ്യ സംവാദത്തിന് തയാറാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ പോയി ചോദിക്കൂ എന്ന് അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. വെറും മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭരിക്കുന്ന സർക്കാരല്ല നരേന്ദ്ര മോദിയുടേതെന്നും കഴിഞ്ഞ 11 വർഷം കൊണ്ട് രാജ്യം കൈവരിച്ച പുരോഗതി ജനങ്ങളുടെ മുന്നിലുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് എട്ടും പത്തും കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടും സംസ്ഥാന സർക്കാർ അനങ്ങുന്നില്ല. കേരളത്തിൽ യഥാർഥ വികസനം വരണമെങ്കിൽ എൻഡിഎ ഭരിക്കുന്ന ഡബിൾ എൻജിൻ സർക്കാർ വരണം. കഴിഞ്ഞ പത്തു വർഷത്തെ അനാസ്ഥയും കഴിവില്ലായ്മയും മാറ്റി വികസനത്തിൻ്റെ പുതിയ അധ്യായം തുടങ്ങാൻ ഇത് അത്യാവശ്യമാണെന്നും കേരളത്തിൽ ഡബിൾ എൻജിൻ സർക്കാർ വന്നാൽ നാടിനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് താൻ ഉറപ്പ് നൽകുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
