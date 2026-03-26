ETV Bharat / state

'കഴക്കൂട്ടത്തും ബിജെപി-സിപിഎം ഡീൽ', മണ്ഡലത്തിൽ വിജയ പ്രതീക്ഷയുമായി യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥി ശരത് ചന്ദ്ര പ്രസാദ്

കഴക്കൂട്ടത്തും ബിജെപി-സിപിഎം ഡീലെന്ന് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി ശരത് ചന്ദ്ര പ്രസാദ്. ഇത്തവണ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ക്കെതിരെ കഴക്കൂട്ടം വിധിയെഴുതും. യുഡിഎഫിൻ്റെ മഹാരഥന്‍മാരെ വിജയിപ്പിച്ച മണ്ഡലം ഇത്തവണ പാരമ്പര്യം കാക്കുമെന്നും ശരത് ചന്ദ്ര പ്രസാദ്

author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 26, 2026 at 8:11 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

തിരുവനന്തപുരം: അവസാന നിമിഷത്തെ ചെറിയൊരു ആശയക്കുഴപ്പത്തിനൊടുവിലാണ് കഴക്കൂട്ടത്തെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചതെങ്കിലും ശരത്ചന്ദ്ര പ്രസാദിന് ആത്മവിശ്വാസക്കുറവൊന്നുമില്ല. ലേറ്റായെങ്കിലും ലേറ്റസ്‌റ്റായി തന്നെ യുഡിഎഫ് പ്രചാരണ രംഗത്ത് കളംപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞതായി ശരത്ചന്ദ്ര പ്രസാദ് ഇടിവി ഭാരതിനോടു പറഞ്ഞു.

ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകള്‍ പിടിച്ചെടുത്തും എല്‍ഡിഎഫ് വോട്ടുകള്‍ ബിജെപിക്ക് മറിച്ചു നല്‍കിയും യുഡിഎഫിനെ തോല്‍പ്പിക്കുക എന്ന രഹസ്യ ഡീലാണ് ഈ മണ്ഡലത്തിലും ബിജെപിയും സിപിഎമ്മും തമ്മിലുള്ളതെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. എന്നാല്‍ പ്രബുദ്ധരായ കഴക്കൂട്ടത്തെ ജനങ്ങള്‍ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകളുടെ ദുര്‍ഭരണത്തിനെതിരായി വിധിയെഴുതി യുഡിഎഫിനെ വന്‍ ഭൂരിപക്ഷത്തില്‍ വിജയിപ്പിക്കും.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

എ കെ ആൻ്റണി, തലേക്കുന്നില്‍ ബഷീര്‍, എം എം ഹസന്‍, എം വി രാഘവന്‍, എന്നീ യുഡിഎഫ് മഹരഥന്‍മാരെ വിജയിപ്പിച്ച കഴക്കൂട്ടം ഇത്തവണ പാരമ്പര്യം കാക്കും. കഴക്കൂട്ടവുമായി തനിക്കുള്ളത് വൈകാരിക ബന്ധമെന്നും സിപിഎം-ബിജെപി ബന്ധം കഴക്കൂട്ടത്തെ ജനങ്ങള്‍ തള്ളുമെന്നും ശരത്ചന്ദ്ര പ്രസാദ് പറഞ്ഞു.

അൽപമൊന്നു വൈകിയാണ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയായത്. കഴക്കൂട്ടത്ത് മത്സരിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നോ?

ലേറ്റായി വന്നാലും ലേറ്റസ്‌റ്റായിട്ടാണ് യുഡിഎഫ് രംഗത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് തിരുവനന്തപുരവും കഴക്കൂട്ടവും ഒരു പോലെയാണ്. പക്ഷേ കഴക്കൂട്ടവുമായി ഒരു വൈകാരിക ബന്ധമുണ്ട്. എൻ്റെ ചോരയുടെയും വിയര്‍പ്പിൻ്റെയും ഗന്ധമുള്ള മണ്ണാണ് കഴക്കൂട്ടം. കഴക്കൂട്ടത്ത് ശരത്ചന്ദ്ര പ്രസാദിനെ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല.

കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്‌ച കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും വോട്ടറോട് നിങ്ങള്‍ ശരത്ചന്ദ്ര പ്രസാദിൻ്റെ പേരു പറഞ്ഞാല്‍ അപ്പോള്‍ ഒന്നുകില്‍ പറയുന്നത് ഞങ്ങള്‍ക്കറിയാമെന്നോ അതല്ലെങ്കില്‍ ഞങ്ങള്‍ ഇന്ന കോളേജില്‍ ഒരുമിച്ചു പഠിച്ചെന്നോ ആയിരിക്കും. ഞാന്‍ ചെമ്പഴന്തി എസ്എന്‍ കോളേജില്‍ പഠിച്ച ആളാണ്. അത്രയേറെ വ്യക്തി ബന്ധമാണ് എനിക്ക് ഈ മണ്ഡലവുമായി ഉള്ളത്. അതു കൊണ്ട് ലേറ്റായപ്പോള്‍ ലേറ്റസ്‌റ്റായി ഇറങ്ങാനും അതിവേഗത്തില്‍ കളം പിടിക്കാനും യുഡിഎഫിന് കഴക്കൂട്ടത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

അടുപ്പക്കാര്‍ക്ക് താങ്കള്‍ ശരത് അണ്ണനാണ്. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ തവണ യുഡിഎഫ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തായ മണ്ഡലത്തില്‍ താങ്കളുടെ ആത്മവിശ്വാസം എങ്ങനെയാണ്?

എ കെ ആൻ്റണി, എം എം ഹസന്‍, തലേക്കുന്നില്‍ ബഷീര്‍, എം വി രാഘവന്‍ എന്നീ മഹാരഥന്‍മാരെ വിജയിപ്പിച്ച മണ്ഡലമാണ് കഴക്കൂട്ടം. അതു തന്നെയാണ് എൻ്റെ ആത്മവിശ്വാസമുയര്‍ത്തുന്നതും. ഇത് കോണ്‍ഗ്രസിന് അടിത്തറയുള്ള മണ്ഡലമാണ്. ചെറിയ സംഘടനാ വീഴ്‌ച കൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ അങ്ങനെ സംബന്ധിച്ചത്. കോര്‍പ്പറേഷന്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും യുഡിഎഫിന് വോട്ടുകളുടെ കാര്യത്തില്‍ വലിയ അന്തരമൊന്നുമില്ല. ഒരു നാലായിരം വോട്ട് പിടിച്ചു മാറ്റിയാല്‍ യുഡിഎഫിന് അട്ടിമറിക്കാവുന്ന മണ്ഡലമാണിത്. വലിയ അട്ടിമറി കഴക്കൂട്ടത്തു സംഭവിക്കാന്‍ പോകുന്നു. എല്‍ഡിഎഫില്‍ നിന്നും ബിജെപിയില്‍ നിന്നും വലിയ വോട്ടു ചോര്‍ച്ച ബിജെപിക്കനുകൂലമായി ഉണ്ടാകും. അത് യുഡിഎഫിനെ തുണയ്ക്കും.

ബിജെപി അവരുടെ എ ക്ലാസ് മണ്ഡലമായി കാണുന്ന മണ്ഡലമാണ് കഴക്കൂട്ടം. ഇവിടെ ആരൊക്കെ തമ്മിലാകും പ്രധാന ഫൈറ്റ്?

ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്‌റു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, റാങ്കിനു വേണ്ടി പഠിച്ചാല്‍ ഫസ്‌റ്റ് ക്ലാസ് കിട്ടും. ഫസ്‌റ്റ് ക്ലാസ് കിട്ടാന്‍ വേണ്ടി പഠിച്ചാല്‍ സെക്കന്‍ഡ് ക്ലാസ് കിട്ടും. സെക്കന്‍ഡ് ക്ലാസിനു വേണ്ടി പഠിച്ചാല്‍ കഷ്‌ടിച്ചു ജയിക്കും. കഷ്‌ടിച്ചു ജയിക്കാന്‍ പഠിച്ചാല്‍ തോറ്റു പോകും. ബിജെപി എ ക്ലാസിനു വേണ്ടി പഠിച്ചാല്‍ അവര്‍ക്ക് ബി ക്ലാസിലെങ്കിലും നില്‍ക്കാം. അവര്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കട്ടെ, കിണഞ്ഞു ശ്രമിച്ചാല്‍ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെങ്കിലുമെത്താം.

പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉന്നയിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ പല മണ്ഡലങ്ങളിലും ബിജെപി-സിപിഎം ഡീല്‍ ഉണ്ടെന്നാണ്. ബിജെപി അതിശക്തമായി രംഗത്തുള്ള മണ്ഡലം എന്ന നിലയില്‍ ഇവിടെ അങ്ങനെയെന്തെങ്കിലും ആരോപണമുണ്ടോ?

സംസ്ഥാനത്ത് 10 മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് ബിജെപിയും സിപിഎമ്മും തമ്മിലുള്ള ഡീല്‍ ഉള്ളത്. അതില്‍ ആറാമത്തെ മണ്ഡലമാണ് കഴക്കൂട്ടം. കഴക്കൂട്ടം മണ്ഡലത്തില്‍ ബിജെപിക്ക് വോട്ടുമറിക്കാന്‍ സിപിഎം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ന്യൂന പക്ഷ വോട്ടുകള്‍ എല്‍ഡിഎഫ് പിടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് എല്‍ഡിഎഫ് വോട്ടുകള്‍ ബിജെപിക്ക് മറിക്കുക എന്നതാണ് ഡീല്‍. അങ്ങനെ യുഡിഎഫിനെ തോല്‍പ്പിക്കാനാണ് നീക്കം. അതൊന്നും ഇവിടെ നടക്കാന്‍ പോകുന്നില്ല. അത് മലര്‍പ്പൊടിക്കാരൻ്റെ ദിവാ സ്വപ്‌നമാണ്. ഇവിടുത്തെ ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകളും ഭൂരിക്ഷത്തിൻ്റെ വോട്ടുകളും ഇത്തവണ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ക്കെതിരായിട്ടായിരിക്കും രേഖപ്പെടുത്തുക. ഇത്തരത്തില്‍ ചിന്തിക്കുന്ന ജനത തീര്‍ച്ചയായും ഇത്തവണ യുഡിഎഫിന് വോട്ട് ചെയ്യും.

TAGGED:

SARATH CHANDRA PRASAD
KAZHAKOOTAM CONSTITUENCY
KAZHAKOOTAM UDF CANDIDATE
KERALA ASSEMBLY ELECTION
KERALA ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.