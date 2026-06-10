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തിരുവനന്തപുരത്ത് നാടകീയ അറസ്റ്റ്; ബിജെപി കൗൺസിലർ ആർ സുഗതൻ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ

സംഘർഷത്തിനിടെ സിഐ വിബിൻ, എസ്ഐ അഭിജിത് എന്നിവർക്ക് പരിക്കേറ്റു

VATTIYOORKAVU POLICE FIRING R SUGATHAN ATTEMPT TO MURDER CASE KERALA POLICE DRAMATIC ARREST POOJAPPURA CENTRAL JAIL SUGATHAN
ആർ സുഗതനെ വട്ടിയൂർക്കാവ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിക്കുന്നു (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 10, 2026 at 8:15 AM IST

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തിരുവനന്തപുരം: ക്രിമിനൽ കേസിൽ പ്രതിയായ ബിജെപി കൗൺസിലർ ആർ സുഗതനെ അതീവ നാടകീയ രംഗങ്ങൾക്കൊടുവിൽ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കാപ്പ (KAAPA) നിയമപ്രകാരം കരുതൽ തടങ്കലിലാക്കാനുള്ള ജില്ലാ കലക്ടറുടെ ഉത്തരവിനെത്തുടർന്ന് വാഴോട്ടുകോണം വാർഡ് കൗൺസിലറായ സുഗതനെ വട്ടിയൂർക്കാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇന്നലെ രാത്രിയോടെയാണ് പൊലീസ് സാഹസികമായി പിടികൂടിയത്. വൈദ്യപരിശോധന പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഇയാളെ പൂജപ്പുര സെൻട്രൽ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റി. കാപ്പ നിയമപ്രകാരമുള്ള കരുതൽ തടങ്കൽ ആയതിനാലാണ് പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കാതെ നേരിട്ട് ജയിലിലേക്ക് മാറ്റിയത്.

സുഗതനെ പിടികൂടാൻ വട്ടിയൂർക്കാവ് പൊലീസ് എത്തിയപ്പോൾ ബിജെപി പ്രവർത്തകർ തടയാൻ ശ്രമിച്ചത് വലിയ സംഘർഷത്തിന് കാരണമായി. സുഗതൻ്റെ അനുയായികൾ പൊലീസിനെ വളയുകയും ആക്രമിക്കാൻ മുതിരുകയും ചെയ്തതോടെ, സ്വരക്ഷാർഥം വട്ടിയൂർക്കാവ് എസ്എച്ച്ഒ ആകാശത്തേക്ക് വെടിവച്ചു. തൻ്റെ സർവീസ് റിവോൾവർ ഉപയോഗിച്ചാണ് അദ്ദേഹം വെടിവച്ചത്.

ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെയാണ് സുഗതനെ പൊലീസ് വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറ്റിയത്. സംഘർഷത്തിൽ വട്ടിയൂർക്കാവ് എസ്എച്ച്ഒ വിബിൻ, എസ്ഐ അഭിജിത് എന്നിവർക്ക് പരിക്കേറ്റു. സിഐ വിബിൻ്റെ തോളെല്ലിനും എസ്ഐ അഭിജിത്തിൻ്റെ കൈമുട്ടിനുമാണ് പരിക്ക്. ഇരുവരെയും പേരൂർക്കട താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലും തുടർന്ന് വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചു. സിഐ വിബിനെ സ്കാനിംഗിന് വിധേയനാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

പൊലീസിനെ ആക്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ സുഗതനെതിരെ മറ്റൊരു കേസ് കൂടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവഹണം തടസ്സപ്പെടുത്തിയതിനും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ മർദിച്ചതിനുമാണ് പുതിയ നടപടി. പത്തോളം ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതിയായ സുഗതൻ ഏറെ നാളായി പൊലീസിൻ്റെ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു.

രണ്ട് മാസം മുമ്പ് വട്ടിയൂർക്കാവ് വെള്ളൈക്കടവ് ക്ഷേത്രോത്സവത്തിനിടെ സിപിഎം പ്രവർത്തകരെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ സുഗതൻ ഒന്നാം പ്രതിയാണ്. ഈ കേസിൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയതിനെത്തുടർന്നാണ് ഇയാൾ ഒളിവിലായത്. സുഗതനെ ഏഴാം തിയതിക്കകം അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് കോടതി നിർദേശമുണ്ടായിരുന്നു. ഒളിവിലിരുന്ന ഇയാൾ വീട്ടിലെത്തിയെന്ന രഹസ്യവിവരത്തെത്തുടർന്നാണ് പൊലീസ് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തിയത്.

അതേസമയം, പൊലീസിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളുമായി സുഗതൻ്റെ ഭാര്യ അശ്വതി രംഗത്തെത്തി. വനിതാ പൊലീസ് പോലുമില്ലാതെയാണ് സംഘം വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറിയതെന്നും തന്നെയും തൻ്റെ എട്ടും പതിനാലും വയസുള്ള മക്കളെയും പൊലീസ് മർദിച്ചതായും അശ്വതി മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. തന്നെ അസഭ്യം പറയുകയും മുതുകിൽ ചവിട്ടുകയും ചെയ്തതായും അവർ ആരോപിച്ചു. അറസ്റ്റിനിടെ പൊലീസ് തൻ്റെ താലിമാല വലിച്ച് പൊട്ടിച്ചതായും അത് ഇതുവരെ തിരികെ നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.

സുഗതന് ചിക്കൻപോക്സ് ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്നുവെന്നും ഇയാൾ ഒളിവിലായിരുന്നില്ലെന്നും കുടുംബം അവകാശപ്പെട്ടു. എന്നാൽ കുടുംബത്തിൻ്റെ ആരോപണങ്ങൾ പൊലീസ് പൂർണ്ണമായും നിഷേധിച്ചു. കൃത്യമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയതെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. നേരത്തെ റൗഡി ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്ന സുഗതൻ്റെ കൗൺസിലർ സ്ഥാനാർഥിത്വം വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവച്ചിരുന്നു. വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം പ്രതിയെ കൻ്റോൺമെൻ്റ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാറ്റിയെങ്കിലും ക്രമസമാധാന പ്രശ്ന സാധ്യത കണക്കിലെടുത്താണ് സുരക്ഷാ മുൻകരുതലോടെ ജയിലിലേക്ക് അയച്ചത്.

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TAGGED:

VATTIYOORKAVU POLICE FIRING
R SUGATHAN ATTEMPT TO MURDER CASE
KERALA POLICE DRAMATIC ARREST
POOJAPPURA CENTRAL JAIL SUGATHAN
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