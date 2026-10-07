'വ്യാജ ഒപ്പിട്ടിട്ടില്ല, ഫൊറൻസിക് പരിശോധനയ്ക്കും തയാർ': ആരോപണം തള്ളി ബിജെപി കൗൺസിലർ
കോർപറേഷൻ്റെ മുക്കിലും മൂലയിലും കാമറകളുണ്ട്. പൊലീസ് കമ്മിഷണർക്ക് പരാതി നൽകിയവർക്ക് ഇത് വ്യക്തമായി പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്
Published : October 7, 2026 at 11:03 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: കോർപറേഷനിലെ വ്യാജ ഒപ്പ് വിവാദത്തിൽ തനിക്കെതിരായ ആരോപണങ്ങൾ പൂർണമായും തള്ളി കാപ്പ റദ്ദാക്കപ്പെട്ട് ജയിൽ മോചിതനായ ബിജെപി കൗൺസിലർ ആർ. സുഗതൻ. എല്ലാ ഒപ്പുകളും താൻ തന്നെയാണ് ഇട്ടതെന്നും, സംശയമുള്ളവർക്ക് കോർപറേഷനിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. പ്രതിപക്ഷ കൗൺസിലർമാരായ ദീപക്, ശബരിനാഥ് തുടങ്ങിയവർ ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾക്ക് യാതൊരു അടിസ്ഥാനവുമില്ല. താൻ ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന സമയത്ത് കോർപറേഷൻ കൗൺസിൽ യോഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാതെ ഹാജർ പുസ്തകത്തിൽ വ്യാജ ഒപ്പിട്ടു എന്ന ആരോപണം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു.
കോർപറേഷൻ്റെ മുക്കിലും മൂലയിലും കാമറകളുണ്ട്. പൊലീസ് കമ്മിഷണർക്ക് പരാതി നൽകിയവർക്ക് ഇത് വ്യക്തമായി പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്. ഏത് ഫൊറൻസിക് പരിശോധനയ്ക്കും താൻ തയാറാണ്. പൊലീസിൻ്റെ അന്വേഷണത്തോട് പൂർണമായും സഹകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.
ഒളിവിൽ പോയിട്ടില്ല
കോടതി വിധി അനുകൂലമായപ്പോൾ അത് തൻ്റെ സ്വാധീനം കൊണ്ടാണെന്ന് വരെ രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികൾ പറയാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു. താൻ ഒളിവിൽ പോയിട്ടില്ലെന്നും സുഗതൻ വ്യക്തമാക്കി. ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾ തന്നെ പുറത്തുവിട്ടതാണ്. മെയ് മാസത്തിൽ മാത്രമാണ് താൻ മാറിനിന്നത്. അല്ലാതെ ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കഴിഞ്ഞ നാല് മാസമായി താൻ പൊതുപ്രവർത്തന രംഗത്ത് ഇല്ലായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു.
എട്ടു വർഷത്തെ ജനകീയ സമരം
കഴിഞ്ഞ എട്ടു വർഷമായി നടക്കുന്ന ഒരു ജനകീയ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് തനിക്കെതിരെ കേസെടുത്തതെന്ന് സുഗതൻ ആരോപിച്ചു. 2018 മാർച്ച് മൂന്നിന് ആരംഭിച്ചതാണ് ഈ സമരം. 18 മീറ്റർ റോഡ് വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ജനമൈത്രി ഉൾപ്പെടെ 259 സംഘടനകളും ക്ലബ്ബുകളും വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതികളും ചേർന്നാണ് സമരം നടത്തിയത്.
കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ സമരപ്പന്തലിന് മുന്നിൽ വച്ച് തന്നെ ചിലർ ആക്രമിച്ചു. പരിക്കേറ്റ് ഐസിയുവിൽ കഴിയേണ്ടി വന്നിട്ടും, പൊലീസ് തനിക്കെതിരെയാണ് കേസെടുത്തത്. സമരപ്പന്തൽ പൊളിച്ചുമാറ്റാൻ പലതവണ ശ്രമങ്ങളുണ്ടായി. പൊലീസ് കൺട്രോൾ റൂമിലേക്ക് തന്നെയും ചെയർമാനെയും പലതവണ വിളിച്ചുവരുത്തി ചർച്ചകൾ നടത്തിയെങ്കിലും വികസനം പൂർത്തിയാകാതെ സമരം അവസാനിപ്പിക്കില്ലെന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു.
രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചന
സിപിഎം എംഎൽഎയുടെയും പിന്നീട് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ വന്ന എംഎൽഎയുടെയും നിർദേശപ്രകാരമാണ് തനിക്കെതിരെ നീക്കങ്ങൾ നടന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഓഫിസറും എംഎൽഎയുടെ നിർദേശപ്രകാരം തനിക്കെതിരെ പ്രവർത്തിച്ചു. സമരത്തിൽനിന്ന് പിന്മാറാത്തതുകൊണ്ടാണ് തന്നെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത്. ഇതിനുപുറമെ, പ്രദേശത്തെ കുട്ടികൾ ലഹരിക്ക് അടിമയാകുന്നത് തടയാൻ ഒരു ജനകീയ സമിതി രൂപീകരിച്ചിരുന്നു.
സ്കൂൾ വിട്ടതിന് ശേഷം വൈകിട്ട് 3.30ന് കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാൻ ഗ്രൗണ്ട് തുറന്നുകൊടുത്തത് രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെ പ്രകോപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ജില്ല കലക്ടർ ചുമത്തിയ കാപ്പ തടവ് റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സുഗതൻ്റെ ഭാര്യ നൽകിയ ഹർജി ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് അംഗീകരിച്ചതോടെയാണ് അദ്ദേഹം വിയ്യൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽനിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയത്. സാങ്കേതിക പിഴവുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കോടതി കാപ്പ റദ്ദാക്കിയത്.
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