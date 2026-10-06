ബിജെപി കൗൺസിലർ സുഗതന് ആശ്വാസം; കാപ്പ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കി ഹൈക്കോടതി, ജാമ്യം അനുവദിച്ചു
ബിജെപി കൗൺസിലർ ആര് സുഗതനെതിരെ കാപ്പ ചുമത്തിയ ജില്ലാ കളക്ടറുടെ ഉത്തരവ് ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി.
Published : October 6, 2026 at 3:06 PM IST|
Updated : October 6, 2026 at 3:26 PM IST
എറണാകുളം: ബിജെപി കൗൺസിലർ ആര് സുഗതന് ആശ്വാസം. കേരള സാമൂഹികവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടയൽ നിയമപ്രകാരം (കാപ്പ - KAAPA) ചുമത്തിയിരുന്ന കരുതൽ തടങ്കൽ ഉത്തരവ് ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കുകയും സുഗതന് ജാമ്യം അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു. സുഗതൻ്റെ ഭാര്യ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിലാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർണായക ഉത്തരവ്.
തടങ്കൽ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുമ്പോൾ സുഗതനെതിരെയുള്ള ക്രിമിനൽ കേസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൃത്യമായ വസ്തുതകൾ ബന്ധപ്പെട്ട അതോറിറ്റി വേണ്ടവിധം പരിശോധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു. അന്യായമായും രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതവുമായാണ് കാപ്പ ചുമത്തിയതെന്ന വാദം കോടതി അംഗീകരിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന് ഉടൻ ജാമ്യം അനുവദിക്കുകയുമായിരുന്നു. ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൻ്റെ വിധിയോടെ വിയ്യൂർ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന ആർ. സുഗതന് ഉടൻ തന്നെ പുറത്തിറങ്ങാനാകും.
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തടങ്കലിന് ആധാരമായ രേഖകൾ പൂർണമായി നൽകിയില്ലെന്ന് ഹർജിയിൽ ആരോപിച്ചു. അതു കൂടാതെ പല രേഖകളിലും പേജുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ചില രേഖകൾ വായിക്കാൻ കഴിയാത്തതായിരുന്നുവെന്നും ഹർജിയിൽ ആക്ഷേപമുണ്ടായിരുന്നു. കാപ്പ ചുമത്തിയ നടപടി രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണ്. തടങ്കലിന് ആധാരമാക്കിയ 7 കേസുകളിൽ പലതും രാഷ്ട്രീയ കേസുകളോ കൗണ്ടർ കേസുകളോ ആയിരുന്നു.
ഒത്തുതീർപ്പായ കേസിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ ജില്ലാ കലക്ടർ പരിഗണിച്ചില്ലെന്നും ഹർജിയിൽ വാദിച്ചിരുന്നു. മുൻ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവുകളും പരിഗണിക്കാതെയാണ് തടങ്കൽ ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കിയത്. തടങ്കലിനെതിരായ നിവേദനങ്ങളിൽ സർക്കാർ കാലതാമസം വരുത്തിയെന്നും ആക്ഷേപമുണ്ടായിരുന്നു. സുഗതൻ്റെ തടങ്കൽ നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് മോചിപ്പിക്കണമെന്നായിരുന്നു ആവശ്യം.
തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയിലെ വാഴോട്ടുകോണം വാർഡ് കൗൺസിലറായ സുഗതനെ വിവിധ ക്രിമിനൽ കേസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കാപ്പ ചുമത്തി കരുതൽ തടങ്കലിലാക്കിയത്. ജയിലിൽ കഴിയവെ ഹൈക്കോടതിയുടെ പ്രത്യേക അനുമതിയോടെ ജയിലിനുള്ളിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം കൗൺസിലറായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത് വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു.
സുഗതൻ ജയിലിൽ കിടന്ന സമയത്ത് ഫെബ്രുവരി, മാർച്ച്, ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിൽ നടന്ന കോർപ്പറേഷൻ കൗൺസിൽ യോഗങ്ങളുടെ ഹാജർ പുസ്തകത്തിൽ സുഗതൻ്റെ പേരിൽ വ്യാജ ഒപ്പിട്ടു എന്ന പേരിൽ എൽഡിഎഫും യുഡിഎഫും വലിയ പ്രതിഷേധം ഉയർത്തുകയും മ്യൂസിയം പൊലീസ് ഇതിൽ പ്രാഥമിക അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൗൺസിലർ സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനാണ് ഈ വ്യാജ ഒപ്പ് ഇട്ടതെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ ആരോപണമെങ്കിലും ബിജെപി ഇത് പൂർണമായി തള്ളിക്കളഞ്ഞിരുന്നു.
ജയിലിലായിരുന്നതിനാൽ കൗൺസിലിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് കാട്ടി സുഗതൻ ജയിൽ സൂപ്രണ്ട് വഴി നൽകിയ 6 മാസത്തെ അവധി അപേക്ഷ മേയറുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന കൗൺസിൽ യോഗം നേരത്തെ അംഗീകരിച്ചിരുന്നതാണെന്നും, അതിനാൽ വ്യാജ ഒപ്പിടേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നുമാണ് ബിജെപിയുടെ വിശദീകരണം.
ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ 296(b), 118(1), 110, 3(5) എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമുള്ള കുറ്റങ്ങളാണ് സുഗതനെതിരെ ചുമത്തിയിരുന്നത്.
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