വർഷിപ്പ് സെൻ്ററിലെ ബിജെപി സംഘർഷം: ''യൂ ട്യൂബ് ചാനൽ പൊക്കിപിടിച്ച് വരുന്നതല്ല ആരാധന, കുട്ടികള്ക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണത്തിൽ നടപടി വേണമെന്ന് പഞ്ചായത്ത്
ഓമല്ലൂർ ഊന്നുകല്ല് വെട്ടോലിമലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എലോഹിം വർഷിപ് സെൻ്ററിൽ താമസിച്ചു പഠിച്ചു വന്നിരുന്ന കുട്ടികളെ ശാരീരികമായി ഉപദ്രവിച്ച സംഭവത്തിലാണ് ബിജെപി പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധവുമായെത്തിയത്.
Published : June 21, 2026 at 8:43 PM IST
പത്തനംതിട്ട: ഓമല്ലൂർ കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എലോഹിം ഗ്ലോബൽ വർഷിപ്പ് സെൻ്ററിൽ വിശ്വാസികളും ബിജെപി പ്രവർത്തകരുമായി സംഘർഷം. ഓമല്ലൂർ ഊന്നുകല്ല് വെട്ടോലിമലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എലോഹിം വർഷിപ് സെൻ്ററിൽ താമസിച്ചു പഠിച്ചു വന്നിരുന്ന കുട്ടികളെ ശാരീരികമായി ഉപദ്രവിച്ച സംഭവത്തിലാണ് ബിജെപി പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധവുമായെത്തിയത്. ഇതോടെ പ്രാർഥനയ്ക്കെത്തിയ വിശ്വാസികളുമായി പ്രവർത്തകർ ഏറ്റുമുട്ടുകയായിരുന്നു.
സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഉടമയായ ബിനു പാസ്റ്ററിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഓമല്ലൂർ സെൻ്ററിന് മുന്നിൽ ബിജെപിയുടെ പ്രതിഷേധം. ഇതിനിടെ ഞായറാഴച പ്രാര്ത്ഥനയ്ക്കായി വിശ്വാസികളും എത്തിയതോടെ പ്രതിഷേധാക്കാരും വിശ്വാസികളും തമ്മിൽ വാക്കേറ്റം നടന്നു. എലോഹിം ഗ്ലോബൽ വർഷിപ്പ് സെൻ്ററിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തികള് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് ആതിര പറഞ്ഞു.
''പ്രാർഥിക്കുന്നതിൽ പ്രശ്നമില്ല. യൂ ട്യൂബ് ചാനൽ പൊക്കിപിടിച്ച് വരുന്നതല്ല ആരാധന. പ്രതിഷേധിക്കുമെന്ന് പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞതാണ്. പ്രതിഷേധം നടത്തിയതാണ്, ബിനുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നതാണ് നിലപാട്. പൊലീസ് പറഞ്ഞപ്പോള് ഞങ്ങള് മാറിക്കൊടുത്തു'' - പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് ആതിര പറഞ്ഞു.
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തങ്ങൾക്ക് ആരാധിക്കണം എന്നും ആരാധന തടയാൻ ആർക്കും അവകാശം ഇല്ലെന്നും വിശ്വാസികൾ ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു. തങ്ങളുടെ പൂർവ്വ പിതാക്കന്മാർ രക്തം കൊടുത്തു നേടിയതാണ് ഭാരതത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നും ഭരണഘടനയുടെ നീതി തങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണം എന്നും വിശ്വാസികള് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു. ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികള് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കില് അത് നിയമപരമായി നേരിടണമെന്ന് വിശ്വസുകൾക്ക് ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാപന ഉടമ ബിനു വാഴമുട്ടത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ശാലു മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
വൃദ്ധസദനത്തിൻ്റെ അംഗീകാരം റദ്ദാക്കാനുള്ള സ്റ്റോപ്പ് മെമൊ നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനിടയിലാണ് പ്രതിഷേധവുമായെത്തിയ ബിജെപി പ്രവർത്തകരുമായി പ്രാർഥനയ്ക്കെത്തിയ വിശ്വാസികള് ഏറ്റുമുട്ടിയത്. അടുത്ത മാസംവരെ പ്രവര്ത്തിക്കാന് അനുമതിയുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാപനം നടത്തുന്നതിൽ വലിയ വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടെന്ന് സാമൂഹിക നീതി വകുപ്പിന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
എലോഹിം ഗ്ലോബല് വർഷിപ്പ് സെൻ്ററിന് കീഴിലുള്ള വൃദ്ധ സദനത്തില് നടന്ന ക്രൂരതകൾ ഇവിടുത്തെ മുൻ ജീവനക്കാരി മാധ്യമങ്ങളോട് നേരത്തെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. കുട്ടികള്ക്കൊപ്പം മുതിർന്നവരെയും മർദ്ദിക്കുമായിരുന്നുവെന്നും നല്ല ഭക്ഷണമോ മരുന്നോ നല്കാറില്ലെന്നും മുൻ ജീവനക്കാരി വെളിപ്പെടുത്തി.
മുറിക്കുള്ളില് പൂട്ടിയിട്ടാണ് കുട്ടികളെ മർദിച്ചിരുന്നത്. സംഭവം പുറത്ത് പറഞ്ഞാല് കേസില് കുടുക്കുമെന്ന് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ നടത്തിപ്പുകാരനായ പാസ്റ്റർ ബിനു വാഴമുട്ടം ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായും മുൻ ജീവനക്കാരി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. മർദ്ദനമേറ്റ ഇവിടുത്തെ അന്തേവാസിയായ അണക്കര സ്വദേശിയായ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ പരാതിയില് ആദ്യം കട്ടപ്പന പൊലീസാണ് കേസെടുത്തത്. സംഭവം നടന്നത് ഇലവുംതിട്ട പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ ആയതിനാൽ കേസ് ഇവിടേക്ക് കൈമാറുകയായിരുന്നു.
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