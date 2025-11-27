ETV Bharat / state

ഫ്ലക്‌സും ബാനറും വേണ്ട, നേരിട്ടാണ് ഡീലിങ്‌സ്; പരിസ്ഥിതി സൗഹാർദമായി ജനവിധി തേടുകയാണ് ഈ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി

കോട്ടയം മറിയപ്പള്ളി വാർഡിൽ നിന്ന് ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിക്കുകയാണ് ശങ്കരൻ. പ്രചരണത്തിന് ഫ്ലക്‌സ്, ബാനർ എന്നിവ മാറ്റിനിർത്തിയിരിക്കുന്നു. മത്സരം പരിസ്ഥിതി സൗഹാർദപരമാകണമെന്ന് ലക്ഷ്യം.

bjp candidate sankaran (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 27, 2025 at 6:28 PM IST

2 Min Read
കോട്ടയം: ഫ്ലെക്‌സും ബോർഡും പോസ്‌റ്ററുകളും ഇല്ലാതെ തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് കോട്ടയത്ത് ഒരു സ്ഥാനാർഥി. ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിക്കുന്ന ശങ്കരനാണ് നാട്ടിൽ പ്രചാരണം നടത്തുന്നത്. കോട്ടയം നഗരസഭയിലെ 35-ാം വാർഡായ മറിയപ്പള്ളിയിൽ നിന്നാണ് ഇദ്ദേഹം ജനവിധി തേടുന്നത്. ജനങ്ങൾ വോട്ട്‌ ചെയ്‌ത് വിജയിപ്പുക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ശങ്കരൻ.

ഫ്ലെക്‌സ്, ബോർഡുകൾ, പോസ്‌റ്ററുകൾ എന്നിവയ്‌ക്കായി ചെലവിടുന്ന പണം ഇവിടെ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി വിനിയോഗിക്കുകയാണ് ഇദ്ദേഹം. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണരീതികൾ കൂടുതൽ സൗഹാർദപരമാകണം എന്ന ലക്ഷ്യവും ഇതിന് പിന്നിലുണ്ട്.

എല്ലാ നേതാക്കളും തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഫ്ലെക്‌സ് ബോർഡുകളും പോസ്‌റ്ററുകളും ഉപയോഗിച്ച് നാട്ടിൽ പ്രചാരണം കൊഴുപ്പിക്കുമ്പോൾ ശങ്കരന് ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ഇത് 4-ാം തവണയാണ് മത്സരിക്കാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. മുൻപ് മത്സരിച്ച മൂന്ന് തവണയും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ഇതിലുപരി പ്രകൃതി സ്‌നേഹിയും യോഗാ പരിശീലകനും കൂടിയാണ് ശങ്കരൻ. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി കൂടിയാണ് ഭാവിയിൽ പ്രയോജനം നൽകാത്തതും പ്രകൃതിക്ക് ഇണങ്ങാത്തതുമായ പോസ്‌റ്ററുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്.

ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി ശങ്കരൻ നാട്ടിൽ പ്രചരണം നടത്തുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ. (ETV Bharat)

'2005 മുതൽ 2010 വരെ ഈ വാർഡിൽ തന്നെ നാട്ടകം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ മെമ്പറായിരുന്നു. 2015 മുതൽ 2020 വരെ ഈ വാർഡിൽ കൗൺസിലറും ആയിരുന്നു' എന്ന് സ്ഥാനാർഥി ശങ്കരൻ പറയുന്നു. 'ഇപ്രാവശ്യം വളരെ വ്യത്യസ്‌തമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രചാരണമാണ് നടത്തുന്നത്. ഫ്ലക്‌സ്, ബാനർ, പോസ്‌റ്റർ, ബോർഡ് ഇവയെല്ലാം ഒഴിവാക്കി പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമായി മത്സരിക്കുക എന്നാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ തീരുമാനത്തിന് എല്ലാ സഹപ്രവർത്തകരുടെ പിന്തുണയും ഉണ്ട്. ഇവിടെ നടത്തിയിട്ടുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ബലത്തിലാണ് വീടുകൾ തോറും കയറി വോട്ട് അഭ്യർഥിക്കുന്നത്', എന്ന് ശങ്കരൻ പറയുന്നു.

"ശങ്കരൻ വളരെ മാതൃകാപരമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രീതിയാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ആദ്യമായാണ് ഇത്തരമൊരു രീതി കാണുന്നത്. ഫ്ലെക്‌സിൻ്റെയും ബാനറിൻ്റെയും തുക നിർധനരായ കുടുംബങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാനാണ് തീരുമാനം. ഇത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്ന ശങ്കരന് എല്ലാവിധ വിജയാശംസകളും നേരുന്നു", എന്ന് പ്രദേശവാസിയായ പ്രസന്നൻ പറയുന്നു.

ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയായ ശങ്കരൻ പ്രചരണത്തിൽ. (ETV Bharat)

പ്രചാരണ ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള തുകകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് സഹായം ചെയ്യുന്നു. നഗരസഭയിൽ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിച്ചിട്ടുള്ള ശങ്കരൻ വോട്ടർമാരെ നേരിൽ കാണുന്ന തിരക്കിലാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം പ്രകൃതി സൗഹൃദമാക്കാനുള്ള നീക്കത്തിന് പിന്നിൽ ചികിത്സാ സഹായത്തിനുള്ള പണം കണ്ടെത്തുന്നതിലുപരി, ഇതൊരു ഉത്തമമായ നീക്കമാണെന്നും വാർഡിലെ വോട്ടർമാർ ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറയുകയാണ്.

