തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: ബിജെപിയിൽ സ്ഥാനാർഥി തർക്കം രൂക്ഷം; പൂജപ്പുരയിൽ വി വി രാജേഷിനെ ഒഴിവാക്കാൻ നീക്കം

തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്കുള്ള എല്‍ഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥി ചര്‍ച്ചകള്‍ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ്. ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ എസ് പി ദീപക്, കെ ശ്രീകുമാര്‍, വഞ്ചിയൂര്‍ ബാബു എന്നിവര്‍ പ്രധാന മുഖങ്ങളായി വിവിധ വാര്‍ഡുകളില്‍ നിന്ന് ജനവിധി തേടും

വി വി രാജേഷ്, തമ്പാനൂര്‍ സതീഷ്, ശ്രീലേഖ ഐപിഎസ് (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 5, 2025 at 8:03 PM IST

3 Min Read
തിരുവനന്തപുരം: തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനത്തിന് ദിവസങ്ങള്‍ മാത്രം ശേഷിക്കേ ബിജെപി ക്യാമ്പില്‍ തര്‍ക്കം രൂക്ഷം. നേമം, വലിയവിള, കരമന, തിരുമല, തൃക്കണ്ണാപുരം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളില്‍ ബിജെപി വന്‍ ഭൂരിപക്ഷം നേടി വിജയിച്ച വാര്‍ഡുകളില്‍ ഒന്നിലധികം പ്രാദേശിക നേതാക്കള്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥിത്വം ആവശ്യപ്പെട്ടതോടെ തര്‍ക്കം രൂക്ഷമാവുകയാണ്. ബിജെപിക്ക് വന്‍ സ്വാധീനമുള്ള പൂജപ്പുര വാര്‍ഡില്‍നിന്ന് വി വി രാജേഷിനെ ഒഴിവാക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങളിലും പ്രതിഷേധം ശക്തമാണ്.

യുഡിഎഫിൻ്റെ മേയര്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥി കെ എസ് ശബരിനാഥനെതിരെ ബിജെപി മുന്‍ ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് കൂടിയായ പൂജപ്പുര വാര്‍ഡ് കൗണ്‍സിലര്‍ വി വി രാജേഷിനെ മത്സരിപ്പിക്കാന്‍ ഒരു വിഭാഗം സമ്മര്‍ദ്ദം ചെലുത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കല്‍ തന്ത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്നാണ് ആരോപണം. ഇതു സംബന്ധിച്ച് ജില്ല ഘടകത്തില്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ സജീവമാണെങ്കിലും വി വി രാജേഷ് ഇതുവരെ വഴങ്ങിയിട്ടില്ലെന്നാണ് സൂചന. ഇതിനിടെ നിലവില്‍ പൊന്നുമംഗലം വാര്‍ഡ് കൗണ്‍സിലറായ എം ആര്‍ ഗോപന്‍ നേമത്ത് വീണ്ടും സ്വയം പ്രഖ്യാപിത സ്ഥാനാര്‍ഥിയായെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ബിജെപി നേമം ഏരിയ പ്രസിഡൻ്റ് എം ജയകുമാര്‍ രാജിവെച്ചതും പാര്‍ട്ടിക്ക് തലവേദനയാകുന്നുണ്ട്. 2015 ല്‍ നേമത്തെ കൗണ്‍സിലറായിരുന്നു ഗോപന്‍. എം ആര്‍ ഗോപനെതിരെ പാര്‍ട്ടി സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന് എം ജയകുമാര്‍ കത്തും നല്‍കിയെന്നാണ് വിവരം.

പാര്‍ട്ടിക്കുള്ളിലെ പിണക്കങ്ങള്‍ പൊതുമധ്യത്തിലെത്തുന്നത് തടയാന്‍ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം ഇടപെടാനാണ് സാധ്യത. ഇക്കാര്യത്തിലും സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിൻ്റെ തീരുമാനം അന്തിമമാകും. വരുന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാര്‍ഥികളെ കൂടി സഹകരിപ്പിച്ചു പരമാവധി ഭരണത്തിലെത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യം നേടുക എന്ന സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിൻ്റെ താത്പര്യം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോള്‍ ബിജെപി സ്ഥാനാര്‍ഥി പ്രഖ്യാപനം വൈകാനാണ് സാധ്യത. മുന്‍ സ്‌പോര്‍ട്‌സ് കൗണ്‍സില്‍ പ്രസിഡൻ്റ് പത്മിനി തോമസ്, ശ്രീലേഖ ഐപിഎസ് എന്നിവരെ സ്ഥാനാര്‍ഥിയാക്കാന്‍ ജില്ലാ നേതൃത്വം ചര്‍ച്ചകള്‍ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കോണ്‍ഗ്രസ് വിട്ട് ബിജെപി യില്‍ ചേര്‍ന്ന തമ്പാനൂര്‍ സതീഷ്, മഹേശ്വരന്‍ നായര്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവരെയും സ്ഥാനാര്‍ഥികളായി പരിഗണിച്ചേക്കും. സ്ഥാനാര്‍ഥിയാക്കുന്നതിന് പുറമെ ശ്രീലേഖ ഐപിഎസിന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചുമതല നല്‍കാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

അതെ സമയം തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്കുള്ള എല്‍ഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥി ചര്‍ച്ചകള്‍ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ്. ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ എസ് പി ദീപക്, കെ ശ്രീകുമാര്‍, വഞ്ചിയൂര്‍ ബാബു എന്നിവര്‍ പ്രധാന മുഖങ്ങളായി വിവിധ വാര്‍ഡുകളില്‍ നിന്ന് ജനവിധി തേടും. പുതിയ വാര്‍ഡുകളിലെ സ്ഥാനാര്‍ഥി നിര്‍ണായത്തിലും ആശയക്കുഴപ്പങ്ങള്‍ തുടരുകയാണ്. നഗരത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വഞ്ചിയൂര്‍, പാളയം ഏരിയ കമ്മിറ്റികളിലെ സ്ഥാനാര്‍ഥി നിര്‍ണയം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗമായ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ പൂര്‍ത്തിയായതായാണ് സൂചന. എന്നാല്‍ ഉള്ളൂര്‍, മണ്ണന്തല, കണ്ണമ്മൂല, ഗൗരീശപട്ടം വാര്‍ഡുകളില്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥി നിര്‍ണയം തീരുമാനമായിട്ടില്ല. ജില്ലാനേതാക്കള്‍ ഒഴികെയുള്ള സിറ്റിങ് കൗണ്‍സിലര്‍മാരെ സ്ഥാനാര്‍ഥി ചര്‍ച്ചകളില്‍ നിന്ന് പൂര്‍ണമായി ഒഴിവാക്കിയതിനോടൊപ്പം മുന്‍ വര്‍ഷങ്ങളിലെ പോലെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ സാന്നിധ്യവും ഇത്തവണത്തെ എല്‍ഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥി പട്ടികയിലുണ്ടാകാന്‍ സാധ്യത കുറവാണ്.

അതിവേഗം സ്ഥാനാര്‍ഥി പ്രഖ്യാപനം പൂര്‍ത്തിയാക്കി പ്രചരണം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് യുഡിഎഫ് ക്യാമ്പ്. ആദ്യ ഘട്ടത്തില്‍ 48 സ്ഥാനാര്‍ഥികളെയും തൊട്ടു പിന്നാലെ 14 സ്ഥാനാര്‍ഥികളെയും പ്രഖ്യാപിച്ച ശേഷം തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കടുത്ത മത്സരമുയര്‍ത്താനുള്ള സര്‍വ സജ്ജമാണ് യുഡിഎഫ്. കെ മുരളീധരൻ്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ വാര്‍ഡുകള്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ചു ജനകീയ വിചാരണ യാത്രകള്‍ നടത്തി പ്രചരണത്തിന് പരമാവധി വേഗം കൂട്ടിയാണ് യുഡിഎഫ് നീക്കം. ഘടകകക്ഷികളുമായുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ കൂടി പൂര്‍ത്തിയാല്‍ 101 വാര്‍ഡിലേക്കും ഇത്തവണ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥികളെ പ്രഖ്യാപിക്കും. ഇതാദ്യമായാണ് തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷനിലേക്ക് തര്‍ക്കങ്ങള്‍ ഇല്ലാതെ യുഡിഎഫ് ക്യാമ്പില്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥി പ്രഖ്യാപനം പൂര്‍ത്തിയാകുന്നത്.

