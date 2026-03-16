കേന്ദ്രമന്ത്രിയടക്കം പോരിന്: തൃശൂരില് പത്മജ, പി സി ജോര്ജിനും ഷോണ് ജോര്ജിനും സീറ്റ് ; 47 സ്ഥാനാർഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ച് ബിജെപി
Published : March 16, 2026 at 4:48 PM IST
Updated : March 16, 2026 at 5:22 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി അഡ്വ. ജോർജ് കുര്യൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ 47 അംഗ ആദ്യഘട്ട സ്ഥാനാർഥി പട്ടിക പ്രഖ്യാപിച്ച് ബിജെപി. നേമത്ത് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറും ഒറ്റപ്പാലത്ത് മേജർ രവിയും സ്ഥാനാർഥികളാണ്. രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മുഴുവൻ മണ്ഡലങ്ങളിലെയും സ്ഥാനാർഥികളെ ബിജെപി പ്രഖ്യാപിക്കും.
സ്ഥാനാർഥി പ്രഖ്യാപനം വരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ പല എ-ക്ലാസ് മണ്ഡലങ്ങളിലും ബിജെപി സ്ഥാനാർഥികൾ പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. നേമം, വട്ടിയൂർക്കാവ്, കഴക്കൂട്ടം, പാലക്കാട്, മഞ്ചേശ്വരം തുടങ്ങിയ മണ്ഡലങ്ങളിലെ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥാനാർഥികളെച്ചൊല്ലിയുള്ള ചർച്ചകൾ രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സജീവമാണ്. സംസ്ഥാനത്ത് ഭരണമാറ്റം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ശക്തമായ പ്രചാരണ പരിപാടികൾക്കാണ് ബിജെപി നേതൃത്വം രൂപം നൽകുന്നത്.
ഇന്നലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു പിന്നാലേതന്നെ സിപിഐയും സിപിഎമ്മും സ്ഥാനാര്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇന്ന് ബിജെപിയും ആദ്യഘട്ട പട്ടിക പുറത്തിറക്കിയതോടെ ഇനി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് യുഡിഎഫിൻ്റെ സ്ഥാനാര്ഥി പട്ടികയാണ്. സിപിഐയുടെ നാല് മന്ത്രിമാരും ജനവിധി തേടുമ്പോള് സിപിഎമ്മില്നിന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനടക്കം ഒമ്പത് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പത്ത് മന്ത്രിമാരും സ്ഥാനാർഥി പട്ടികയിൽ വീണ്ടും ഇടംപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിലെ 56 സിറ്റിങ് എംഎൽഎമാരാണ് പട്ടികയിൽ ഇടംപിടിച്ചിട്ടുള്ളത്. മന്ത്രി വീണാ ജോർജിനെ മത്സരിപ്പിക്കരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് രംഗത്ത് വന്ന അവരുടെ ഭർത്താവിനെ തള്ളി മന്ത്രിക്ക് ആറൻമുളയിൽ വീണ്ടും സീറ്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തളിപ്പറമ്പിൽ എം വി ഗോവിന്ദൻ്റെ ഭാര്യ പി കെ ശ്യാമളയെ മത്സരിപ്പിക്കുന്നതിൽ വലിയ എതിർപ്പ് ജില്ലയിൽ രൂപപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും സീറ്റ് അവർക്ക് തന്നെ നൽകി എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.
സ്ഥാനാര്ഥി പട്ടിക
|മഞ്ചേശ്വരം
|കെ സുരേന്ദ്രൻ
|ഉദുമ
|മനുലാൽ മേലോത്ത്
|കാഞ്ഞങ്ങാട്
|ബാൽരാജ്
|പയ്യന്നൂർ
|എ പി ഗംഗാധരൻ
|അഴിക്കോട്
|കെകെ വിനോദ് കുമാറ
|കണ്ണൂർ
|സി രഘുനാഥ്
|മാനന്തവാടി
|ശ്യാംരാജ്
|സുത്താൻ ബത്തേരി
|കവിത
|വടകര
|ദിലീപ്
|കുറ്റ്യാടി
|രാമദാസ് മണലേരി
|നാദാപുരം
|സി പി വിപിൻ ചന്ദ്രൻ
|കൊയിലാണ്ടി
|സി ആർ പ്രഫുൽ കൃഷ്ണൻ
|പേരാമ്പ്ര
|മോഹനൻ മാസ്റ്റർ
|ബാലുശേരി
|സിപി സതീശൻ
|എലത്തൂർ
|പി ദേവദാസ്
|കോഴിക്കോട് നോർത്ത്
|നവ്യ ഹരിദാസ്
|കോഴിക്കോട് സൗത്ത്
|ടി രനീഷ്
|ബേപ്പൂർ
|കെപി പ്രകാശ് ബാബു
|കുന്നമംഗലം
|വി കെ സജീവൻ
|ഷൊർണ്ണൂർ
|ശങ്കു ടി ദാസ്
|ഒറ്റപ്പാലം
|മേജർ രവി
|മലമ്പുഴ
|സി കൃഷ്ണകുമാർ
|പാലക്കാട്
|ശോഭാ സുരേരന്ദ്രൻ
|ചേലക്കര
|കെ ബാലകൃഷ്ണൻ
|മണലൂർ
|കെ കെ അനീഷ് കുമാർ
|തൃശൂർ
|പത്മജ വേണുഗോപാൽ
|ഇരിങ്ങാലക്കുട
|സന്തോഷ് ചേറക്കുളം
|ദേവികുളം
|എസ് രാജേന്ദ്രൻ
|ഷോൺ ജോർജ്
|പാലാ
|വൈക്കം
|കെ അജിത്ത്
|കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി
|ജോർജ്ജ് കുര്യൻ
|പൂഞ്ഞാർ
|പി സി ജോർജ്
|അമ്പലപ്പുഴ
|അരുൺ അനിരുദ്ധൻ
|ഹരിപ്പാട്
|സന്ദീപ് വചസ്പതി
|ചെങ്ങന്നൂർ
|എം വി ഗോപകുമാർ
|തിരുവല്ല
|അനൂപ് ആൻ്റണി
|കരുനാഗപ്പള്ളി
|വി എസ് ജിതിൻ ദേവ്
|കുന്നത്തൂർ
|രാജി പ്രസാദ്
|കൊട്ടാരക്കര
|ആർ രശ്മി
|ചാത്തന്നൂർ
|ബി ബി ഗോപകുമാർ
|ആറ്റിങ്ങൽ
|അഡ്വ പി സുധീർ
|നെടുമങ്ങാട്
|യുവരാജ് ഗോകുൽ
|കഴക്കൂട്ടം
|വി മുരളീധരൻ
|വട്ടിയൂർക്കാവ്
|ആർ ശ്രീലേഖ
|നേമം
|രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ
|പാറശാല
|ഗിരീഷ് നെയ്യാർ
|കാട്ടാക്കട
|പി കെ കൃഷ്ണദാസ്