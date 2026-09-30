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അമിത് ഷായുടെ കൊല്ലം സന്ദർശനത്തിനിടെയുണ്ടായ കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധം; ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളുമായി ബിജെപി

അമിത് ഷായുടെ കൊല്ലം സന്ദർശനത്തിനിടെ ഉണ്ടായത് സുരക്ഷാവീഴ്‌ചയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ചില പൊലീസുകാരുടെ സഹായത്തോടെയാണ് പ്രതിഷേധക്കാർ എത്തിയതെന്നും യാത്രാ വിവരങ്ങൾ ചോർന്നെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

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ബിജെപി ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് എസ് പ്രശാന്ത് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 30, 2026 at 5:09 PM IST

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കൊല്ലം: കേന്ദ്രമന്ത്രി അമിത് ഷായുടെ കൊല്ലം സന്ദർശനത്തിനിടെയുണ്ടായ കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധത്തിൽ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളുമായി ബിജെപി ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് എസ് പ്രശാന്ത്. മന്ത്രി ഒ ജെ ജനീഷ്‌ കുമാറിനെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്നും മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്നും എസ്‌ പ്രശാന്ത് പറഞ്ഞു.

കടുത്ത സുരക്ഷാ വീഴ്‌ച

അമിത് ഷായുടെ കൊല്ലം സന്ദർശനത്തിനിടെ ഉണ്ടായത് സുരക്ഷാവീഴ്‌ചയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ചില പൊലീസുകാരുടെ സഹായത്തോടെയാണ് പ്രതിഷേധക്കാർ എത്തിയതെന്നും യാത്രാ വിവരങ്ങൾ ചോർന്നെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അമിത് ഷാ കേരളത്തിൽ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുരക്ഷിതത്വത്തെ വളരെ ലഘൂകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് പൊലീസ് ക്രമീകരണങ്ങൾ നടത്തിയത്.

അദ്ദേഹം വരുമ്പോൾ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതായി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നതാണ്. ആ മുന്നറിയിപ്പ് കിട്ടിയതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എന്തൊക്കെ അഡീഷണൽ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ നടത്തിയെന്ന് കൊല്ലം സിറ്റി പൊലീസ് പൊതു സമൂഹത്തോട് പറയണം. ഗുരുതരമായ വീഴ്‌ചയാണ് പൊലീസിന് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. പൊലീസിന് എതിരെയും നടപടി ഉണ്ടാകണമെന്നും നടപടി എടുക്കുന്നത് വരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമായി തുടരുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

ഒ ജെ ജനീഷിനെതിരെ ആരോപണം

ഒ ജെ ജനീഷ് കേന്ദ്രമന്ത്രിയെ തടഞ്ഞത് സംഘടനാപരമായ തീരുമാനം ആണെന്ന് പറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ മന്ത്രിക്കെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്നും മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കി സംഭവത്തിലെ ഗൂഢാലോചന അന്വേഷിക്കണമെന്നും പ്രശാന്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഒരു മന്ത്രിക്ക് രാജ്യത്തിൻ്റെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയെ തടയാൻ വേണ്ടി സംഘടനാ പരമായ തീരുമാനം എടുത്തു എന്ന് ആ മന്ത്രി പറയുമ്പോൾ ഗുരുതരമായ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ലംഘനമാണ് മന്ത്രി നടത്തുന്നത് എന്നും പ്രശാന്ത് ആരോപിച്ചു. ഔദ്യോഗിക പരിപാടിക്കായിട്ടാണ് അമിത് ഷാ എത്തിയത്. ബിജെപിയുടെ ഒരു പരിപാടിക്ക് പങ്കെടുക്കാനല്ല അദ്ദേഹം വന്നത്. അമിത്‌ ഷായ്‌ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം നടത്തേണ്ട ഒരു രാഷ്‌ട്രീയ സാഹചര്യവും ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഇല്ല. ഈ സംഭവത്തിൽ മന്ത്രി ഒ ജെ ജനീഷാണ് ഗൂഢാലോചനയിൽ പങ്കാളിയായതെന്നും കുറ്റപ്പെടുത്തി.

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ഒ ജെ ജനീഷിനെതിരെ ഇന്നുതന്നെ പരാതി നൽകും. നടപടി ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി. കനത്ത സുരക്ഷ ഉണ്ടായിട്ടും വാഹന വ്യൂഹത്തിന് നാല് മീറ്റർ സമീപം വരെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ പ്രതിഷേധവുമായി എത്തിയത് പൊലീസിൻ്റെ വീഴ യാണന്നും കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഇതിനെതിരെ നടപടി ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ മന്ത്രിമാരെ വഴിയിൽ തടയുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കും. കൊല്ലം ജില്ലയിൽ വരുന്ന എല്ലാ മന്ത്രിമാരെയും തടയാൻ യുവമോർച്ചയും ബിജെപിയും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രശാന്ത് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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