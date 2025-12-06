ETV Bharat / state

വനിത ബിഎൽഒയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി വിവരങ്ങൾ ഫോണിലേക്ക് പകർത്തി; ബിജെപി പ്രവർത്തകൻ അറസ്റ്റിൽ, കേസ് കെട്ടിച്ചമച്ചതെന്ന് ആരോപണം

ഉപ്പള മണിമുണ്ടയിലെ സജീവ പ്രവർത്തകനായ ഇ എസ് അമിത് (34) ആണ് മഞ്ചേശ്വരം പൊലീസിൻ്റെ പിടിയിലായത്

ഇ എസ് അമിത് (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 6, 2025 at 2:21 PM IST

കാസർകോട്: ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവഹണത്തിനിടെ വനിതാ ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫീസറെ (ബിഎൽഒ) തടഞ്ഞുനിർത്തി ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും എസ്ഐആർ (സർവേ/ഇൻസ്പെക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട് ) വിവരങ്ങൾ മൊബൈൽ ഫോണിൽ പകർത്തി വാട്‌സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ ബിജെപി പ്രവർത്തകൻ അറസ്റ്റിൽ. ഉപ്പള മണിമുണ്ടയിലെ സജീവ പ്രവർത്തകനായ ഇ എസ് അമിത് (34) ആണ് മഞ്ചേശ്വരം പൊലീസിൻ്റെ പിടിയിലായത്. ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് ഇയാൾക്കെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുള്ളത്.

വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30-ഓടെ ഉപ്പള ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപത്ത് വെച്ചാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. ബേക്കൂർ, കണ്ണാടിപ്പാറ, മാതൃനിലയം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ബിഎൽഒ ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എ സുഭാഷിണി (41) ആണ് പരാതിക്കാരി. എസ്ഐആർ ഡാറ്റ ശേഖരണം പൂർത്തിയാക്കി മടങ്ങുന്നതിനിടെ അമിത് തന്നെ വഴിയിൽ തടഞ്ഞുവെന്നും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തുവെന്ന് പരാതിയിൽ പറയുന്നു.

സുഭാഷിണിയുടെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന ഫോൺ കൈക്കലാക്കിയ പ്രതി, ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ആപ്ലിക്കേഷൻ തുറക്കാൻ നിർബന്ധിച്ചു. തുടർന്ന് അതിലെ എസ്ഐആർ വിവരങ്ങൾ സ്വന്തം ഫോണിലേക്ക് പകർത്തിയ ശേഷം വാട്‌സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഷെയർ ചെയ്തുവെന്നും പരാതിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

സംഭവത്തെത്തുടർന്ന്, ബൂത്ത് ലെവൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കൃത്യനിർവഹണത്തിന് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുകയോ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്താൽ കർശന നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ജില്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൂടിയായ ജില്ലാ കലക്ടർ കെ. ഇമ്പശേഖർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ജില്ലയിൽ ബൂത്ത് ലെവൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വളരെ ആത്മാർ മായാണ് എസ്ഐആർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നത്. ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫീസർമാരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയോ കൈയേറ്റം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നത് കുറ്റകരമാണ്. ഏതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ പരാതിയുണ്ടെങ്കിൽ ജില്ലാ കലക്ടറെ നേരിട്ട് അറിയിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം നിർദേശം നൽകി.

കേസ് കെട്ടിച്ചമച്ചതെന്ന ആരോപണവുമായി ബിജെപി


അതേസമയം, ബിഎൽഒയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി വിവരങ്ങൾ ചോർത്തിയെന്ന പരാതി വ്യാജമാണെന്ന് ബിജെപി മേഖല പ്രസിഡൻ്റ് അഡ്വ. കെ. ശ്രീകാന്ത് ആരോപിച്ചു. പരാതിക്കാരിയായ സുഭാഷിണി സജീവ എൽഡിഎഫ് പ്രവർത്തകയാണെന്നും ഭർത്താവ് രവിചന്ദ്ര മംഗൽപാടി ഏഴാം വാർഡിൽ എൽഡിഎഫ് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥിയാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

രാഷ്ട്രീയ വിരോധം കൊണ്ട് കെട്ടിച്ചമച്ച പരാതിയാണിതെന്നും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ ബിജെപിയുടെ പ്രവർത്തനം തടസ്സപ്പെടുത്താനുള്ള ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമാണ് ഈ കള്ളക്കേസെന്നും ശ്രീകാന്ത് ആരോപിച്ചു. പക്ഷപാതപരമായി പെരുമാറുന്നതായി നേരത്തെ തന്നെ ബിജെപി സുഭാഷിണിക്കെതിരെ ആക്ഷേപം ഉന്നയിച്ചതാണ്. കൃത്യ നിർവഹണം നടത്തുന്നതിൽ പക്ഷപാതപരമായി പ്രവൃത്തിച്ച ഈ പരാതിക്കാരിയായ ബിഎൽഒക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്നും സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് നിഷ്പക്ഷമായ അന്വേഷണം വേണമെന്നും ശ്രീകാന്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

