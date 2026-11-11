'വയനാട് വിമാനത്താവളത്തിന് എതിരല്ല, പ്രശ്നങ്ങള് പരിഹരിച്ച് നടപ്പാക്കണം': ബിജെപി
ബിജെപി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി നിയോഗിച്ച പ്രത്യേക ഉന്നതല കമ്മിറ്റി ഇത് സംബന്ധിച്ച് കൽപ്പറ്റയിൽ പ്രത്യേക യോഗം ചേർന്നു.
Published : November 11, 2026 at 3:29 PM IST
വയനാട്: വിമാനത്താവളത്തിന് എതിരല്ലെന്ന് ബിജെപി. പാരിസ്ഥിതിക ആഘാത പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് വിമാനത്താവളം നടപ്പിൽ വരുത്തണമെന്നും ബിജെപിയുടെ പിന്തുണ ഉണ്ടാകുമെന്നും കൽപ്പറ്റയിൽ ചേർന്ന പ്രത്യേക ജില്ലാ നേതൃയോഗം വിലയിരുത്തി.ഒന്നര പതിറ്റാണ്ട് കാലത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ വയനാട് വിമാനത്താവളം എന്ന സ്വപ്നം യാഥാർഥ്യത്തിലേക്ക് അടുക്കുമോ എന്നാണ് വയനാടൻ ജനത കാത്തിരിക്കുന്നത്.
ആദ്യം വയനാട് ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് മാത്രമായിരുന്നു വിമാനത്താവളത്തിന് വേണ്ടി മുറവിളി കൂട്ടിയിരുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വിവിധ പാർട്ടികളും സംഘടനകളും വിമാനത്താവളം എന്ന ആവശ്യത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ കാര്യം ചീക്കല്ലൂരിലെ ജനങ്ങളും എതിർപ്പ് മാറ്റിവച്ച് അനുകൂല നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നുവെന്നതാണ്.
ബിജെപി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി നിയോഗിച്ച പ്രത്യേക ഉന്നതല കമ്മിറ്റി ഇത് സംബന്ധിച്ച് കൽപ്പറ്റയിൽ പ്രത്യേക യോഗം ചേർന്നു. പരിസ്ഥിതിക ആഘാത പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് വിമാനത്താവളം യാഥാർഥ്യമാക്കണമെന്ന നിലപാടാണ് ഈ കമ്മിറ്റിക്കുള്ളത്. പനമരം, കണിയാമ്പറ്റ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ അതിർത്തി പ്രദേശമായ എരനല്ലൂർ, ചീക്കല്ലൂർ, ഒദയോത്ത് ഭാഗങ്ങളിലെ 250 ഏക്കർ സ്ഥലമാണ് വിമാനത്താവളത്തിനായി ഏറ്റെടുക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നത്. 15 വർഷം മുമ്പ് വിമാനത്താവളത്തിനായി ആദ്യ ശ്രമം നടത്തിയ പടിഞ്ഞാറേ വീട് സിപി സുരേന്ദ്രൻ അടുത്തിടെ ക്യാൻസർ ബാധിച്ചു മരിച്ചു. മരണക്കിടക്കയിലും അദ്ദേഹം വിമാനത്താവളത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്നുവെന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വപ്നം യാഥാർഥ്യമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും ഭാര്യ സുജാത പറഞ്ഞു.
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നിലവിൽ കണിയാമ്പറ്റ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെയും വയനാട് ചേമ്പർ ഓഫ് കൊമേഴ്സിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങൾക്ക് കരുത്തുപകരുന്നതാണ് ബിജെപിയുടെ പുതിയ തീരുമാനം. വയനാട് വിമാനത്താവളമെന്ന ആവശ്യത്തിന് മുറവിളി തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു പതിറ്റാണ്ടിലെറേയായി. ജില്ലയില് വിവിധയിടങ്ങളില് വിമാനത്താവളം നിര്മിക്കുന്നതിനായി പരിശോധനകള്ക്ക് വിധേയമാക്കിയിരുന്നു. കല്പ്പറ്റ എസ്റ്റേറ്റിലാണ് ഇതിനായി ആദ്യം സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയത്. എന്നാല് വയനാട് ദുരന്തത്തിന് പിന്നാലെ മുണ്ടക്കൈ-ചൂരല്മല പുനരധിവാസ പദ്ധതിയായ ടൗണ്ഷിപ്പ് വന്നതോടെ അതും അസാധ്യമായി. രണ്ടാമത് വിമാനത്താവളത്തിന് അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയത് പനമരം കണിയാമ്പറ്റയിലെ ചീക്കല്ലൂര് ആയിരുന്നു. എന്നാല് പദ്ധതിക്കെതിരെ പാടശേഖര സമിതി പ്രതിഷേധവുമായെത്തിയതോടെ ഈ ശ്രമവും അവസാനിച്ചു. വിമാനത്താവളത്തിന് സ്ഥലം കണ്ടെത്തുന്നതില് പ്രയാസം തുടരുന്നതിനിടെ ചീക്കല്ലൂര് നിവാസികള് തന്നെയാണ് ആവശ്യമുന്നയിച്ച് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെ സമീപിച്ചത്. ഇതോടെയാണ് വിമാനത്താവളം എന്ന സ്വപ്നത്തിന് വീണ്ടും ചിറക് മുളയ്ക്കുന്നത്.
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