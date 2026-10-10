മരുതോങ്കരയിൽ കാട്ടുപോത്ത് കിണറ്റിൽ വീണു; മയക്കുവെടി വയ്ക്കാൻ സാധ്യത
മരുതോങ്കര മുള്ളൻകുന്ന് സ്വദേശി ബിജോയിയുടെ വീട്ടിലെ ഉപയോഗശൂന്യമായ കിണറ്റിലാണ് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ കാട്ടുപോത്ത് വീണത്
Published : October 10, 2026 at 10:49 AM IST
കോഴിക്കോട്: മരുതോങ്കരയിൽ സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ കിണറ്റിൽ വീണ കാട്ടുപോത്തിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കി വനംവകുപ്പ്. മൃഗത്തെ മയക്കുവെടി വച്ച് പുറത്തെത്തിക്കാനാണ് നിലവിലെ തീരുമാനം. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രദേശത്ത് വടകര ആർ.ഡി.ഒ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
മരുതോങ്കര മുള്ളൻകുന്ന് സ്വദേശി ബിജോയിയുടെ വീട്ടിലെ ഉപയോഗശൂന്യമായ കിണറ്റിലാണ് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ കാട്ടുപോത്ത് വീണത്. രാവിലെ വീട്ടുകാർ കിണറ്റിൽ നിന്ന് വലിയ ശബ്ദം കേട്ട് പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് കാട്ടുപോത്തിനെ കണ്ടെത്തിയത്. ഉടൻ തന്നെ ഇവർ കുറ്റ്യാടി ഫോറസ്റ്റ് ഓഫിസിൽ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. കുറ്റ്യാടി ഫോറസ്റ്റ് ഓഫിസിൻ്റെ പരിധിയിലാണ് ഈ പ്രദേശം വരുന്നത്.
വിവരം അറിഞ്ഞയുടൻ തന്നെ വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കിണറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തെ മതിൽ ഇടിച്ച് ചരിവ് ഉണ്ടാക്കി മൃഗത്തെ പുറത്തെത്തിക്കാനായിരുന്നു ഉദ്യോഗസ്ഥർ ശ്രമിച്ചത്. എന്നാൽ ഈ നീക്കം നാട്ടുകാരുടെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് നിർത്തിവച്ചു. കിണറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തെത്തുന്ന കാട്ടുപോത്ത് ജനവാസ മേഖലയിൽ ഇറങ്ങിയാൽ അത് തങ്ങളുടെ ജീവനും കൃഷിക്കും വലിയ ഭീഷണിയാകുമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു പ്രദേശവാസികൾ പ്രതിഷേധിച്ചത്. മലയോര മേഖലയായ ഇവിടെ നേരത്തെയും വന്യമൃഗ ശല്യം രൂക്ഷമായിരുന്നു. അതിനാൽ ജനങ്ങളുടെ ആശങ്ക പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയൂ എന്ന നിലപാടിലാണ് അധികൃതർ.
മയക്കുവെടി വയ്ക്കാൻ സാധ്യത
നാട്ടുകാരുടെ എതിർപ്പിനെ തുടർന്ന് മറ്റ് മാർഗങ്ങളിലൂടെ കാട്ടുപോത്തിനെ രക്ഷിച്ച് കാട്ടിലേക്ക് തന്നെ തുറന്നുവിടാനാണ് വനംവകുപ്പ് ഇപ്പോൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് മൃഗത്തെ മയക്കുവെടി വച്ച ശേഷം ക്രെയിനോ വലയോ ഉപയോഗിച്ച് കിണറ്റിൽ നിന്ന് ഉയർത്തിയെടുക്കാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. വലിയ കാട്ടുപോത്തായതിനാൽ ഇതിനെ കരയ്ക്ക് കയറ്റുക എന്നത് ഏറെ ശ്രമകരമായ ദൗത്യമാണ്.
എന്നാൽ കാട്ടുപോത്ത് നിലവിൽ വെള്ളത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ മയക്കുവെടി വയ്ക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ജീവന് തന്നെ അപകടമുണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മയങ്ങുന്നതിനിടെ മൃഗം വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോകാനുള്ള അപകടസാധ്യത തള്ളിക്കളയാനാകില്ല. അതിനാൽ വനംവകുപ്പിലെ വെറ്ററിനറി ഡോക്ടർമാരുമായി കൂടിയാലോചിച്ച ശേഷം മാത്രമേ ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കൂ എന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.
പ്രദേശത്ത് നിരോധനാജ്ഞ
മൃഗം ഏറെ നേരമായി കിണറ്റിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതിനാൽ ശനിയാഴ്ച തന്നെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം പൂർത്തിയാക്കാനാണ് വനംവകുപ്പ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. മയക്കുവെടി വയ്ക്കുന്ന ദൗത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജനങ്ങൾ തടിച്ചുകൂടുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ മരുതോങ്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അഞ്ച്, 10, 11, 12 വാർഡുകളിലും ചക്കിട്ടപാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ രണ്ടാം വാർഡിലുമാണ് ഭാരതീയ നാഗരിക് സുരക്ഷാ സംഹിത (ബി.എൻ.എസ്.എസ്) പ്രകാരം നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ഏഴ് മണി മുതൽ രാത്രി എട്ട് മണി വരെയാണ് നിയന്ത്രണം. രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വനംവകുപ്പ്, പൊലീസ്, റവന്യൂ, ഫയർഫോഴ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും ഈ ഉത്തരവ് ബാധകമല്ല. പൊതുജനങ്ങൾ യാതൊരു കാരണവശാലും കിണറ്റിൻ്റെ പരിസരത്തേക്ക് വരാൻ പാടില്ലെന്നും അധികൃതർ കർശന നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
Also Read: 23 വർഷത്തെ നിയമപോരാട്ടത്തിന് വിജയം; കെ കെ സുരേന്ദ്രന് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ സർക്കാർ ഉത്തരവ്